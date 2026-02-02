Tim Pabrikan Honda Ungkap Livery MotoGP 2026

Tim pabrikan Honda telah meluncurkan livery untuk musim MotoGP 2026 di tengah spekulasi intens mengenai susunan pembalapnya.

HRC memasuki 2026 dengan ambisi melanjutkan kemajuan pesat 2025, di mana mereka memenangkan Grand Prix bersama tim satelit LCR, serta mengumpulkan tiga podium dalam kondisi cuaca kering.

Tim pabrikan Honda bertanggung jawab atas dua di antaranya, dengan juara dunia 2020 Joan Mir, yang berada di posisi ketiga di Jepang dan Malaysia.

Kemajuan pesat Honda tahun lalu telah mengangkatnya dari posisi terbawah peringkat konsesi.

Tim ini akan menurunkan susunan pembalap yang sama, yaitu Mir dan Luca Marini, tahun ini.

Musim 2026 akan menandai musim kedua kemitraan Honda dengan Castrol, yang mengambil alih dari Repsol tahun lalu.

Hal ini menyebabkan perubahan drastis pada skema warna tim pabrikan, yang sebagian besar tetap tidak berubah untuk musim baru ini.

Musim 2026 juga akan menandai musim terakhir bagi Honda RC213V, karena MotoGP memasuki tahun terakhir regulasi 1000cc.

RC213V memulai debutnya pada tahun 2012 di awal regulasi mesin 1000cc dan kemudian memenangkan enam gelar juara dunia bersama Marc Marquez antara tahun 2013 dan 2019.

Motor ini akan digantikan tahun depan oleh RC214V, saat Honda membangun motor yang sepenuhnya baru seiring dengan regulasi 850cc yang baru.

Honda juga bersiap untuk perombakan besar pada line-up pembalap 2027, menyusul laporan bahwa juara dunia 2021 Fabio Quartararo telah menandatangani kontrak dengan merek Jepang tersebut.

HRC menjadi pusat spekulasi pasar pembalap tahun lalu, dengan Jorge Martin dan Pedro Acosta dikaitkan dengan potensi kepindahan pada tahun 2026.

Meskipun hal ini tidak pernah terjadi, Honda selalu diharapkan menjadi pemain utama di pasar pembalap 2027 berkat kemajuan yang telah mereka capai dengan motor mereka.

Honda telah memastikan line-up pembalap di LCR dengan Johann Zarco dan Diogo Moreira menandatangani kontrak jangka panjang.

Jika Quartararo benar pindah ke Honda, Mir dan Marini akan bertarung untuk satu tempat di samping pembalap Prancis itu di tahun 2027.

Mir memberikan dua podium untuk tim tahun lalu, tetapi Marini adalah pembalap yang lebih konsisten, dan pendekatan analitisnya terhadap pengembangan motor telah membuatnya disukai oleh pabrikan Jepang.

Dengan sejumlah nama besar di pasaran, Honda juga dapat mencari pembalap lain untuk mendampingi Quartararo.