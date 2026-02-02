RESMI: Marco Bezzecchi Pastikan Bertahan di Aprilia

Aprilia mengumumkan perpanjangan kontrak multi-tahun dengan Marco Bezzecchi, memastikan pembalap Italia itu bertahan di Noale untuk musim MotoGP 2027.

Bezzecchi bergabung dengan Aprilia tahun lalu, setelah menghabiskan tiga musim pertama karier MotoGP-nya bersama tim VR46 Ducati.

Awalnya diplot sebagai pembalap nomor dua yang solid, Bez justru muncul sebagai protagonis utama bagi Aprilia di musim 2025.

Serangkaian cedera yang dialami pembalap bintang Aprilia - juara dunia MotoGP Jorge Martin - memaksa Bezzecchi mengambil peran sebagai pemimpin tim.

Pembalap Italia itu secara luar biasa menjalankan peran tersebut dengan meraih tiga kemenangan dengan RS-GP di Silverstone, Portimao, dan Valencia, untuk menutup musim di posisi tiga klasemen.

Selama musim dingin, CEO Aprilia Massimo Rivola mengatakan kontrak baru Bezzecchi adalah prioritas bagi merek tersebut, dan mengakui pada peluncuran tim bulan lalu bahwa pabrikan rival telah melirik para pembalapnya.

Tepat sebelum tes pra-musim 2026, Aprilia mengonfirmasi bahwa Bezzecchi telah menandatangani kontrak multi-tahun yang akan berlaku mulai 2027.

“Saya sangat senang telah memperbarui kontrak untuk dua tahun lagi,” kata Bezzecchi.

“Sejak hari pertama saya menandatangani kontrak, saya memiliki tujuan untuk membangun proyek jangka panjang. Saya senang telah menemukan dukungan dari seluruh tim dan seluruh pabrik Noale.

“Saya berharap dapat memberi mereka banyak kegembiraan, seperti yang pasti akan mereka berikan kepada saya.”

Pasar pembalap 2027 sudah dibuka

Pengumuman Bezzecchi adalah berita resmi pertama yang muncul di tengah rumor yang beredar akhir pekan lalu.

Fabio Quartararo diisukan telah setuju untuk bergabung dengan Honda, sedang Jorge Martin akan ke Yamaha demi mengisi posisi pembalap Prancis itu.

Dengan Martin akan meninggalkan Aprilia, muncul spekulasi bahwa Francesco Bagnaia akan menjadi rekan satu tim Bezzecchi.

Itu tidak lepas dari rumor lain yang mengatakan bahwa Pedro Acosta akan bergabung dengan Ducati sebagai rekan satu tim Marc Marquez.

Selain Bezzecchi, saat ini hanya duo LCR Johann Zarco dan Diogo Moreira, plus Toprak Razgatlioglu di Pramac, yang telah mengantungi kontrak 2027.

