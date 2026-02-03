Alasan Unik Kenapa Razgatlioglu Tidak Memakai Aero Belakang

Toprak Razgatlioglu jadi salah satu rookie yang memulai debutnya di MotoGP tahun ini setelah menyetujui kontrak multi-tahun dengan Pramac Yamaha.

Razgatlioglu melakukan debut dengan motor V4 Yamaha akhir tahun dalam sesi tes privat sebelum tampil untuk pertama kalinya secara publik di Tes Valencia, November tahun lalu.

Pembalap Turki telah berada di trek di Sepang sebelum tes resmi, mengambil bagian dalam Shakedown Test minggu lalu.

Pada hari pembukaan tes resmi, Yamaha meluncurkan paket aerodinamis baru yang agresif pada M1 sebagai bagian dari pekerjaan pengembangannya.

Sementara salah satu YZR-M1 Razgatlioglu tampaknya memiliki fairing aero depan baru pada hari Selasa, belum ada sayap belakang yang terpasang.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 Sepang test © Gold and Goose

Batasan tinggi sulitkan Razgatlioglu

Sayap belakang pertama kali diperkenalkan oleh Ducati selama Grand Prix Inggris 2022, dengan tujuan memberi lebih banyak downforce pada ban belakang.

Sejak itu, setiap pabrikan telah meniru dan mengembangkan desain yang kita lihat memasuki tahun terakhir regulasi saat ini.

Namun, untuk saat ini, Razgatlioglu harus berkendara tanpa sayap belakang untuk menghindari aturan pembatasan tinggi badan.

Pada 185cm, Razgatlioglu adalah pembalap tertinggi di grid saat ini.

Dengan bagaimana Yamaha harus mengatur motor agar sesuai dengan postur tingginya, menambahkan sayap belakang akan membawanya keluar dari parameter tinggi yang diizinkan dalam peraturan.

Lihat gambar Alex Rins di bawah ini untuk membandingkan perbedaan ketinggian perjalanannya dengan Razgatlioglu (di atas).

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, 2026 Sepang test © Gold and Goose

Di bawah bagian bodywork dari buku peraturan FIM MotoGP, Pasal 2.4.4.7, dinyatakan: "Unit kursi harus memiliki ketinggian maksimum (kira-kira) bagian vertikal di belakang posisi duduk pengendara sebesar 150 mm.

“Pengukuran akan dilakukan pada sudut 90° ke permukaan atas dasar datar di posisi duduk pengendara, tidak termasuk bantalan kursi atau penutup.

"Sebuah garis yang ditarik sejajar dengan dan 150 mm di atas dasar kursi seperti yang dijelaskan, berlanjut ke bagian belakang unit kursi, mewakili ketinggian maksimum yang diizinkan dari unit kursi, termasuk tonjolan atau lampiran apa pun (tidak termasuk kamera/antena onboard)."

Razgatlioglu sempat berkendara dengan sayap belakang pada fase awal tes V4 musim dingin tahun lalu.

Namun, pada saat itu, Yamaha masih berusaha untuk mengoptimalkan posisi duduk Razgatlioglu, dan tidak ada hukuman yang akan diberikan jika melampaui peraturan ketinggian dalam sebuah tes.

Pembalap tertinggi berikutnya di grid adalah Luca Marini, dengan tinggi 184cm, yang menjalankan sayap belakang di Honda-nya.

Jadi, Yamaha bisa saja menemukan solusi untuk masalahnya saat ini seiring berjalannya tahun.

