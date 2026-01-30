MotoGP 2026: Daftar Crew Chief untuk Setiap Pembalap

MotoGP 2026 dimulai pada 1 Maret dengan Grand Prix Thailand, yang menandai tahun terakhir dari formula 1000cc.

Musim ini menandai akhir dari siklus regulasi saat ini sebelum perombakan besar pada tahun 2027, yang akan membentuk kembali grid.

Ini juga merupakan tahun terakhir kontrak mayoritas pembalap, yang berarti hanya sedikit perubahan yang terjadi untuk musim 2026.

Oleh karena itu, terdapat stabilitas di sebagian besar pabrikan dan susunan Crew Chief mereka, meskipun ada beberapa perubahan penting.

Berikut adalah daftar lengkap setiap pembalap dan kepala kru mereka untuk musim 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ducati Lenovo Team

Marc Marquez - Marco Rigamonti

Pecco Bagnaia - Christian Gabbarini

Setelah mendominasi musim 2025, tidak mengherankan bahwa Ducati mempertahankan pasangan pembalap/Crew Chief yang sama untuk musim berikutnya.

Marc Marquez berpasangan dengan Marco Rigamonti untuk pertama kalinya tahun lalu, setelah bekerja dengan Frankie Carchedi di Gresini pada tahun 2024 dan Santi Hernandez di Honda pada tahun 2023. Meskipun harus membangun hubungan lain dengan kepala kru, Marquez dan Rigamonti cepat beradaptasi, dengan pasangan ini memenangkan 11 Grand Prix, 14 Sprint Race, dan gelar juara dunia yang dominan.

Christian Gabbarini telah menjadi tangan kanan Pecco Bagnaia di Ducati selama bertahun-tahun dan membantunya meraih dua gelar juara dunia. Tahun lalu kurang ideal bagi Bagnaia, tetapi mempertahankan struktur tersebut adalah sesuatu yang diharapkan Ducati pada akhirnya akan mengangkat pembalap Italia itu kembali ke posisi yang seharusnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi - Francesco Venturato

Jorge Martin - Daniele Romagnoli

Aprilia juga tidak mengganti line-up mereka dalam upaya melanjutkan kesuksesan musim terbaik mereka di MotoGP pada tahun 2025.

Marco Bezzecchi berpasangan dengan mantan insinyur performa Maverick Vinales, Francesco Venturato, tahun lalu, dan keduanya meraih tiga kemenangan Grand Prix bersama.

Jorge Martin membawa Daniele Romagnoli bersamanya dari tim Pramac yang memenangkan gelar juara ke Aprilia, memberinya wajah dan figur yang ramah dan dapat diandalkan saat ia berupaya melupakan kesulitan tahun 2025.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

KTM Factory Racing

Pedro Acosta - Paul Trevathan

Brad Binder - Phil Marron

Perubahan terbesar dalam untuk susunan Crew Chief 2026 terjadi di KTM di sisi garasi Brad Binder, karena ia berpisah dengan Andres Madrid. Bos Motorsport KTM, Pit Beirer, mencatat akhir tahun lalu bahwa ia merasa pasangan tersebut telah terlalu nyaman, dan ini berkontribusi pada penurunan hasil Binder.

Ia akan bergabung pada tahun 2026 dengan Phil Marron, yang membantu Toprak Razgatlioglu meraih tiga gelar juara dunia di World Superbikes, dan merupakan sosok yang sangat dicari di paddock MotoGP.

Pedro Acosta melanjutkan kemitraannya yang sukses dengan Paul Trevathan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Yamaha Monster Factory

Fabio Quartararo - Diego Gubelini

Alex Rins - David Munoz

Musim 2026 menandai musim terbesar Yamaha dalam beberapa tahun terakhir karena mereka memulai debut V4 pertama yang mereka gunakan di era MotoGP modern.

Stabilitas adalah kunci utama di tim pabrikan ini, karena Fabio Quartararo tetap bersama kepala kru lamanya, Diego Gubelini, sementara mantan insinyur Valentino Rossi kembali berpasangan dengan Alex Rins.

The crew chiefs in the MotoGP class for 2026 🧑‍🏫 pic.twitter.com/u7PHVlynSh — Crash MotoGP (@crash_motogp) January 12, 2026 Article continues below ADVERTISEMENT Article continues below ADVERTISEMENT

Honda HRC

Luca Marini - Christian Pupulin

Joan Mir - Santi Hernandez

Seiring dengan peningkatan Honda di klasemen, stabilitas dalam susunan pembalap dan kepala kru adalah sesuatu yang pasti akan membantu.

Luca Marini tetap bersama Christian Pupulin, sementara Joan Mir mempertahankan mantan kepala kru Marc Marquez, Santi Hernandez.

Gresini Ducati

Alex Marquez - Donatello Giovanotti

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fermin Aldeguer - Frankie Carchedi

Tim Gresini memasuki tahun 2026 setelah kesuksesan Alex Marquez yang meraih posisi kedua di kejuaraan dunia tahun lalu, yang memberinya motor spesifikasi pabrik dari Ducati.

Ia akan melanjutkan kerja sama dengan Donatello Giovanotti, sementara peraih penghargaan Rookie of the Year tahun lalu, Fermin Aldeguer, akan bekerja sama dengan Frankie Carchedi.

VR46 Ducati

Fabio Di Giannantonio - Massimo Branchini

Franco Morbidelli - Matteo Flamigni

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tidak ada perubahan di tim VR46 Ducati tahun ini dalam hal susunan pembalap/kepala kru, dengan Fabio Di Giannantonio tetap bersama Massimo Branchini.

Franco Morbidelli juga akan melanjutkan kerja sama dengan insinyur VR46 yang sudah lama bekerja dengannya, Matteo Flamigni.

Trackhouse Aprilia

Raul Fernandez - Noe Herrera

Ai Ogura - Giovanni Mattarollo

The Trackhouse squad took a maiden victory last year with Raul Fernandez. The team has elected against splitting up a winning partnership, with Noe Herrera continuing with the Spaniard.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ai Ogura will also remain with Giovanni Mattarollo for his sophomore campaign.

LCR Honda

Johann Zarco - David Garcia

Diogo Moreira - Klaus Nohles

Tim LCR Honda juga meraih kemenangan pada tahun 2025 bersama Johann Zarco, yang akan melanjutkan kerja sama dengan David Garcia sebagai kepala kru.

Juara dunia Moto2 bertahan, Diogo Moreira, akan mewarisi kepala kru Somkiat Chantra, Klaus Nohles, untuk musim perdananya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tech3 KTM

Enea Bastianini - Andres Madrid

Maverick Vinales - Manuel Cazeaux

Tim Tech3 telah mengalami perubahan besar untuk musim 2026, seiring dengan perubahan kepemilikan yang dipimpin oleh mantan bos tim Formula 1 Haas, Guenther Steiner.

Musim 2025 yang berat bagi Enea Bastianini di KTM membuatnya mengalami pergantian kepala kru di tengah musim, karena Alberto Giribuola, yang pernah bekerja dengannya di Gresini, digantikan oleh Xavi Pacin. Mantan kepala kru Brad Binder, Andres Madrid, kini mengambil alih peran tersebut bersama Bastianini.

Maverick Vinales tetap bersama mantan kepala kru Alex Rins, Manu Cazeaux.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pramac Yamaha

Jack Miller - Giacomo Guidotti

Toprak Razgatlioglu - Alberto Giribuola

Tim Pramac akan menyambut juara dunia Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, ke dalam susunan pembalapnya untuk musim 2026. Ia tidak dapat membawa Phil Marron bersamanya dari World Superbikes, tetapi akan berpasangan dengan Alberto Giribuola.

Jack Miller akan melanjutkan dengan Giacomo Guidotti.