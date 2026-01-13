Aldeguer Berikan Update Pertama setelah Cedera Kaki Serius

Fermin Aldeguer memberikan kabar positif pertama sejak menjalani operasi akibat cedera kaki serius pekan lalu.

Pembalap berusia 20 tahun itu berlatih di Sirkuit Aspar di Valencia pekan lalu, kurang dari sebulan sebelum tes pra-musim dimulai di Malaysia pada awal Februari.

Namun, pemenang Grand Prix Indonesia tahun lalu itu mengalami kecelakaan dan menderita patah tulang paha, dan dibawa ke Barcelona untuk menjalani operasi.

Gresini mengumumkan pada akhir pekan bahwa operasi tersebut berhasil, tetapi tidak memberikan rincian tentang jangka waktu pemulihan.

Masa pemulihan Aldeguer masih belum diketahui, tetapi pemain Spanyol itu menggunakan media sosialnya pada hari Selasa untuk memberikan kabar positif setelah operasi.

Ia menulis: “Yang terburuk telah berlalu.

“Saatnya untuk memulai kembali dengan semangat juang yang sama. Kita akan segera kembali!”

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, hadir di sirkuit Aspar, bersama dengan Marc Marquez dan Maverick Vinales, saat Aldeguer terjatuh.

Pirro mengatakan kepada GPOne bahwa kecelakaan yang dialami Aldeguer "sangat buruk".

Patah tulang paha membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sembuh, dan Aldeguer hampir pasti akan absen dalam waktu lama selama masa pemulihannya.

Meskipun Gresini belum mengkonfirmasi apa pun, kemungkinan besar ia tidak akan hadir di trek pada salah satu tes pra-musim atau putaran pembuka musim di Thailand.

Ducati dan Gresini memiliki pilihan terbatas dalam hal pengganti, dengan Pirro sebagai pengganti utama tim merek Italia tersebut dalam sebagian besar kasus.

Tapi dengan Pirro mengemban tanggung jawab krusial dalam pengembangan motor 2027, ada keraguan apakah Ducati ingin mengambil risiko dengan menempatkannya dalam kursi balap yang dapat meningkatkan risiko cedera.

Ducati mungkin akan meminta Nicolo Bulega untuk menggantikan Aldeguer di awal musim, dengan bintang World Superbike itu dapat mengikuti tes Sepang dan dua balapan pertama musim ini.

Bulega dijadwalkan untuk membantu pengembangan 2027 di akhir tahun sebagai bagian dari peran pengujiannya yang diperluas bersama Ducati.

Oleh karena itu, jarak tempuh tambahan dengan motor dan ban saat ini akan sangat berguna baginya sebagai latihan pengumpulan data.

Gresini dijadwalkan untuk meluncurkan musim 2026 pada 31 Januari di Malaysia dengan pengungkapan corak motornya.