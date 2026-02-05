Yamaha V4 Kembali ke Trek untuk Hari Terakhir Tes Sepang

Yamaha akan kembali pada hari terakhir Tes MotoGP Sepang setelah absen pada hari Rabu untuk menyelidiki masalah teknis.

Pengujian motor V4 yang baru ditunda sementara pada hari Rabu setelah masalah teknis yang tidak disebutkan secara spesifik yang dialami Fabio Quartararo pada akhir hari pertama, mendorong pabrikan untuk melakukan investigasi mendalam.

“Kemarin Fabio berhenti di trek. Kami memeriksa apa masalahnya dan tidak menemukan solusi yang jelas,” jelas Direktur Teknis Yamaha, Max Bartolini, pada hari Rabu.

“Kami punya ide, tetapi dengan mempertimbangkan keselamatan para pembalap – pembalap kami dan juga pembalap lain – kami memutuskan sebelum kembali ke lintasan untuk benar-benar memahami masalahnya dan apa yang harus kami lakukan agar lebih aman.

“Jadi kami memutuskan untuk tidak turun hari ini dan terus memeriksa. Mudah-mudahan, kami menemukan solusi yang baik untuk malam ini, dan kami bisa balapan besok.”

Investigasi lebih lanjut dilakukan semalaman antara markas Yamaha di Jepang dan Italia sebelum pabrik tersebut mengkonfirmasi niatnya untuk melanjutkan pengujian.

“Setelah investigasi lebih lanjut yang dilakukan semalaman antara Jepang dan Italia untuk mengidentifikasi penyebab terkait masalah teknis yang pada motor kami pada siang hari pertama, dan berdasarkan temuan yang dikumpulkan sejauh ini, Yamaha memutuskan untuk melanjutkan aktivitas di lintasan di Sirkuit Internasional Sepang,” demikian bunyi pernyataan Kamis pagi.

Quartararo tidak akan berpartisipasi setelah mengalami patah jari dalam kecelakaan lowside cepat di Tikungan 5 pada hari pertama, tetapi pembalap Yamaha lainnya diharapkan akan kembali ke lintasan.

Rekan satu tim Quartararo di Monster Yamaha Alex Rins, duet Pramac Yamaha Jack Miller dan Toprak Razgatlioglu, ditambah pembalap penguji Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso, berkendara pada hari Kamis.

RPM mesin dikurangi?

Belum jelas apakah output mesin V4, yang dasarnya tertinggal dari pabrikan lain, perlu 'dikendalikan' sebagai tindakan pencegahan - misalnya, batas putaran mesin yang lebih rendah.

Namun, laporan awal di pinggir lintasan pada hari ketiga menunjukkan bahwa para pembalap Yamaha memang mencapai batas putaran mesin lebih awal di lintasan lurus.

Sementara itu, Bartolini mengkonfirmasi bahwa masalah teknis yang sedang diselidiki tidak terkait dengan kecelakaan Quartararo di Tikungan 5 pada Selasa pagi.

Pembalap Prancis itu diperkirakan akan kembali untuk tes MotoGP pramusim terakhir di Buriram, yang dijadwalkan pada 21-22 Februari.