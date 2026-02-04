Puji Motor 2026, Joan Mir Waspadai Titik Lemah Musim Lalu

Joan Mir mengklaim RC213V 2026 sebagai motor terbaiknya sejak bergabung dengan Honda. Namun, ia memperingatkan bahwa kelemahan kunci dari tahun lalu belum hilang.

Honda membuat peningkatan besar dengan motor MotoGP mereka tahun lalu, meraih kemenangan pertamanya dalam dua tahun di Grand Prix Prancis yang basah, dan tiga podium kering sepanjang 2025.

Hasil tersebut memicu kenaikan rating konsesi dari D ke C, membuatnya kehilangan akses ke beberapa kemudahan teknis.

Namun, itu tidak menghentikan Honda untuk terus melangkah maju dengan RCV.

Mir memimpin hari kedua tes Sepang yang terdampak hujan, mencatat lap tercepat Honda di Sirkuit Malaysia itu dengan 1 menit 56,874 detik.

Ini juga menandai kali pertama Honda memimpin sebuah sesi MotoGP sejak Mandalika 2022.

Merefleksikan harinya, Mir mengklaim bahwa paket 2026 adalah Honda terbaik yang dia miliki sejak bergabung dengan brand tersebut tahun 2023.

"Kami hanya menggunakan satu ban Soft hari ini," katanya. “Itu adalah salah satu yang kami pakai untuk time-attack awal hari.

“Itu adalah putaran yang bagus, tetapi saya pikir masih ada beberapa margin, karena saya pikir yang lain akan memilikinya.

“Jadi, mari kita coba, lebih dari mencoba menemukan waktu putaran, temukan kompromi yang baik pada sepeda besok ke sepeda yang saya rasa nyaman dan siap untuk didorong.

“Saat ini, saya merasa nyaman di atas motor. Ini adalah paket terbaik yang pernah saya kendarai sejak saya bergabung dengan Honda. Jadi, aku senang.”

Direktur Teknis Romano Albesiano cukup puas dengan kinerja RC213V pada hari Rabu, tetapi percaya kecepatan "nyata" dari motor akan terlihat pada hari terakhir.

"Kami cukup puas," katanya. “Ini adalah sebuah ujian. Mungkin kita akan melihat performa sebenarnya dari sepeda besok. Kami bahagia.

"Sepeda berjalan dengan baik, kami kompetitif, dan inilah yang paling penting pada tahap musim ini."

Kelemahan kunci Honda masih ada

Terlepas dari peningkatan motor 2026, pada tahap ini, Mir merasa grip belakang masih menjadi kelemahan kunci RCV.

"Grip [belakang] masih menjadi masalah," katanya. “Kami mengalami wheelspin lebih dari yang kami inginkan. Besok kita akan mengerjakannya.

“Kami akan mencoba memahami apa yang perlu kami tingkatkan di area itu, dan mencoba menyatukan semuanya besok. Mari kita lihat apakah kita bisa sedikit lebih cepat.”