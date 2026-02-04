Akhirnnya, Bagiana Temukan Jalan Keluar dari Masalah 2025?

Francesco Bagnaia tampaknya sudah mulai menemukan jalan keluar dari masalah 2025 setelah hari kedua tes MotoGP Sepang.

Musim 2025 tak ubahnya sebuah musibah bagi Bagnaia, saat masalah feeling depan dengan GP25 membuatnya kesulitan sepanjang tahun.

Juara dunia MotoGP dua kali hanya meraih dua kemenangan Grand Prix dan tercecer di posisi lima klasemen, standar yang sangat rendah jika dibandingkan 11 kemenangan Minggu saat kalah dalam pertarungan gelar 2024.

Kesan pertama Pecco saat mencoba GP26 untuk pertama kalinya saat tes Valencia akhir tahun lalu cukup positif, dan tidak berubah setelah hari kedua tes Sepang.

"Itu adalah hari yang positif, seperti kemarin," katanya kepada Sky Sports Italia.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Untungnya, cuacanya bagus di pagi hari, dan kami dapat melakukan tes lain dari bagian-bagian baru yang kami terima, dan saya menemukan keuntungan lain.

“Kita seharusnya menyelesaikan tes ini di sore hari, tetapi sayangnya, kondisinya tidak tepat.

“Bagaimanapun, mampu mendorong keras sudah positif dibandingkan dengan tahun lalu.

“Karena kami tidak berlari di sore hari, kami memiliki ban tambahan untuk hari Kamis untuk melakukan serangan waktu.

"Pagi ini, dalam konfigurasi balapan, kami menetapkan beberapa waktu yang sangat baik, dan saya pikir semua orang akan meningkatkan waktu mereka besok."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagnaia berada di posisi kedelapan timesheets hari kedua tes Sepang yang terpengaruh hujan.

"Saya mencari kemarin terutama untuk memiliki perasaan kembali pada pengereman/entri," katanya kepada situs web resmi MotoGP.

“Begitu kami memulai, saya menemukannya. Mampu mengendarai dengan cara yang saya inginkan dan dengan cara yang saya sukai jauh lebih baik, juga untuk teknisi yang perlu lebih memahami perasaan kami.

“Jadi, dengan perasaan seperti ini, kita bisa bekerja lebih banyak, kita bisa memahami barang-barangnya.

“Jadi, itu lebih baik untuk semua orang. Dalam tiga hari ke depan, kami hanya perlu menyelesaikan pekerjaan kami dan fokus pada balapan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tapi, itu bukanlah hari Rabu yang sepenuhnya mulus untuk Bagnaia.

Pembalap Italia itu mengungkap adanya beberapa “masalah tes”, meski tidak secara eksplisit menjelaskan apa masalahnya.

"Ketika Anda menguji item baru, sesuatu dapat mulai bekerja dengan cara yang berbeda yang mungkin bukan yang benar," katanya.

“Jadi, kami baru saja memutuskan untuk menghapusnya dan menggunakan yang standar, yang bekerja kurang lebih sama; sedikit lebih buruk, sedikit lebih lambat dari yang baru.

“Tapi tidak apa-apa untuk terus seperti ini. Selain itu, saya cukup senang dengan waktu putaran hari ini. Waktu putaran pagi ini luar biasa, mengingat pengaturan yang kami lakukan.”

Article continues below ADVERTISEMENT