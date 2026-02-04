Tes MotoGP Sepang 2026: Laptime Hari Kedua (13:00)
Laptime terbaru untuk hari kedua tes MotoGP Sepang 2026, sampai pukul 12:00 waktu setempat.
Hari kedua tes MotoGP Sepang berjalan tanpa Fabio Quartararo, yang menderita cedera tangan dan harus bergabung dengan Jorge Martin dan Fermin Aldeguer di daftar absen.
Berada di posisi ketiga pada akhir Shakedown, Quartararo terjatuh di awal hari pertama tes resmi, mematahkan jari tengah kanannya. Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez memimpin catatan waktu pada comebacknya setelah operasi bahu Oktober lalu.
Marquez sebelumnya memperingatkan bahwa ia akan merasa baik pada hari pertama di Sepang, tetapi kondisi fisiknya berarti ia akan 'menurun' pada hari kedua. Apakah itu hanya gertakan semata? Kita akan mengetahuinya hari ini…
Tes berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Setiap hari dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dari pukul 10:00-13:00, diikuti oleh sesi latihan start. Sesi kedua dari pukul 13:20-18:00, kemudian sesi latihan start lainnya.
Tes pra-musim terakhir akan diadakan di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, akhir pekan sebelum pembukaan musim di Thailand…
Sesi 1 berakhir dengan Joan Mir dan Honda berada di puncak timesheets dengan catatan waktu tercepat dalam uji coba sejauh ini.
Franco Morbidelli dari VR46 adalah satu-satunya pembalap lain yang berhasil menembus waktu 1 menit 56 detik.
Juara bertahan dan pemimpin hari pertama, Marc Marquez, memulai hari kedua dengan kurang memuaskan di posisi ke-15.
Semua pembalap Yamaha tetap berada di pit sementara investigasi terus berlanjut...
Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Akhir Sesi 1 - 13:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:56.874s
|11/32
|341.7
|2
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.109s
|12/27
|339.6
|3
|=
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.175s
|8/32
|339.6
|4
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.242s
|17/31
|338.5
|5
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.252s
|12/29
|336.4
|6
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.267s
|24/35
|342.8
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.400s
|20/28
|334.3
|8
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.428s
|13/21
|340.6
|9
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.502s
|23/35
|334.3
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.676s
|12/27
|339.6
|11
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.691s
|11/28
|339.6
|12
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.790s
|19/22
|341.7
|13
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.879s
|13/32
|337.5
|14
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.472s
|3/23
|339.6
|15
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+1.512s
|14/30
|341.7
|16
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|+1.692s
|2/24
|334.3
|17
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.697s
|6/19
|338.5
|Andrea Dovizioso
|ITA
|Yamaha Test Rider (YZR-M1)
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
Memasuki pertengahan hari, Joan Mir dan Franco Morbidelli jadi pembalap yang mencatat laptime 1:56. Sementara itu, Yamaha memberi tahu Crash.net bahwa mereka menunda program tes mereka di tengah masalah teknis dengan mesin V4 baru
Lap tercepat hari pertama:
Marc Marquez, Ducati, 1m 57.018s.
Lap tercepat tes Shakedown Sepang 2026:
Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).
Rekor lap MotoGP Sepang:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)
Joan Mir mencetak lap 1 menit 56 detik pertama tahun ini untuk memimpin setelah jam pertama, dengan Franco Morbidelli dari VR46 juga mencatatkan waktu di bawah 56 detik.
Marc Marquez memulai hari kedua dengan stabil, sedangkan semua pembalap Yamaha tetap berada di pit...
Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Pertama (Kombinasi)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime
|Sesi
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:57.018s
|2
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1:57.274s
|2
|3
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:57.295s
|2
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:57.487s
|1
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|1:57.524s
|2
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:57.569s
|2
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:57.693s
|2
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:57.720s
|2
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:57.869s
|2
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1:58.068s
|2
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1:58.140s
|2
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:58.161s
|2
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:58.194s
|2
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1:58.252s
|1
|15
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:58.313s
|1
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:58.320s
|1
|17
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:58.613s
|2
|18
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:58.659s
|2
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1:58.682s
|1
|20
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|1:58.686s
|2
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1:58.887s
|1
|22
|Andrea Dovizioso
|ITA
|Yamaha Test Rider (YZR-M1)
|2:00.681s
|1
Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.
Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.
Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).
Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).
Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).
Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).
Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).
Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan
Honda: Joan Mir, 332.8km/h.
Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.
KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.
Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.
Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.
(‘Average’ = Top 5 speeds).