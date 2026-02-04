Tes MotoGP Sepang 2026: Laptime Hari Kedua (13:00)

Laptime terbaru untuk hari kedua tes MotoGP Sepang 2026, sampai pukul 12:00 waktu setempat.

Joan Mir, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Hari kedua tes MotoGP Sepang berjalan tanpa Fabio Quartararo, yang menderita cedera tangan dan harus bergabung dengan Jorge Martin dan Fermin Aldeguer di daftar absen.

Berada di posisi ketiga pada akhir Shakedown, Quartararo terjatuh di awal hari pertama tes resmi, mematahkan jari tengah kanannya. Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez memimpin catatan waktu pada comebacknya setelah operasi bahu Oktober lalu.

Marquez sebelumnya memperingatkan bahwa ia akan merasa baik pada hari pertama di Sepang, tetapi kondisi fisiknya berarti ia akan 'menurun' pada hari kedua. Apakah itu hanya gertakan semata? Kita akan mengetahuinya hari ini…

Tes berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Setiap hari dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dari pukul 10:00-13:00, diikuti oleh sesi latihan start. Sesi kedua dari pukul 13:20-18:00, kemudian sesi latihan start lainnya.

Tes pra-musim terakhir akan diadakan di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, akhir pekan sebelum pembukaan musim di Thailand…

Joan Mir, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Sesi 1 berakhir dengan Joan Mir dan Honda berada di puncak timesheets dengan catatan waktu tercepat dalam uji coba sejauh ini.

Franco Morbidelli dari VR46 adalah satu-satunya pembalap lain yang berhasil menembus waktu 1 menit 56 detik.

Juara bertahan dan pemimpin hari pertama, Marc Marquez, memulai hari kedua dengan kurang memuaskan di posisi ke-15.

Semua pembalap Yamaha tetap berada di pit sementara investigasi terus berlanjut...

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Akhir Sesi 1 - 13:00)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:56.874s11/32341.7
2=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.109s12/27339.6
3=Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.175s8/32339.6
4=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.242s17/31338.5
5=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.252s12/29336.4
6=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.267s24/35342.8
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.400s20/28334.3
8=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.428s13/21340.6
9=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.502s23/35334.3
10=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.676s12/27339.6
11=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.691s11/28339.6
12=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.790s19/22341.7
13=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.879s13/32337.5
14=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.472s3/23339.6
15=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+1.512s14/30341.7
16=Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+1.692s2/24334.3
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.697s6/19338.5
  Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1)   
  Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*   
  Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)   
  Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)   
  Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)   

Memasuki  pertengahan hari, Joan Mir dan Franco Morbidelli jadi pembalap yang mencatat laptime 1:56. Sementara itu, Yamaha memberi tahu Crash.net bahwa mereka menunda program tes mereka di tengah masalah teknis dengan mesin V4 baru

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Sesi 1 - 12:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:56.874s
2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.109s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.175s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.242s
5Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.252s
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.267s
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.400s
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.428s
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.502s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.676s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.691s
12Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.790s
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.879s
14Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.472s
15Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+1.512s
16Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+1.692s
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.697s
18Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1) 
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)* 
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1) 
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1) 
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1) 
23Michele PirroITADucati Test Rider (GP26) 

Lap tercepat hari pertama:
Marc Marquez, Ducati, 1m 57.018s.

Lap tercepat tes Shakedown Sepang 2026:
Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).

Rekor lap MotoGP Sepang:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Joan Mir, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Joan Mir mencetak lap 1 menit 56 detik pertama tahun ini untuk memimpin setelah jam pertama, dengan Franco Morbidelli dari VR46 juga mencatatkan waktu di bawah 56 detik. 

Marc Marquez memulai hari kedua dengan stabil, sedangkan semua pembalap Yamaha tetap berada di pit...

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Sesi 1 - 11:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:56.874s11/12341.7
2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.109s12/12339.6
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.175s8/10338.5
4Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.252s12/15336.4
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.439s7/9340.6
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.691s11/12339.6
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.766s8/9334.3
8Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.879s13/15337.5
9Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.472s3/8339.6
10Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+1.692s2/5334.3
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.697s6/9338.5
12Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+1.713s3/8339.6
13Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+1.723s5/14341.7
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.315s4/10339.6
15Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+2.339s4/14338.5
16Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+2.417s3/11341.7
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+2.600s4/9334.3
18Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1) 00.0
19Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)* 00.0
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1) 00.0
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1) 00.0
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1) 00.0
23Michele PirroITADucati Test Rider (GP26) 00.0

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Pertama (Kombinasi)

PosPembalapNATTim (Motor)LaptimeSesi
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1:57.018s2
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1:57.274s2
3Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:57.295s2
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:57.487s1
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)1:57.524s2
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1:57.569s2
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:57.693s2
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1:57.720s2
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1:57.869s2
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1:58.068s2
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1:58.140s2
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:58.161s2
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1:58.194s2
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1:58.252s1
15Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1:58.313s1
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1:58.320s1
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)1:58.613s2
18Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)1:58.659s2
19Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1:58.682s1
20Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)1:58.686s2
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1:58.887s1
22Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1)2:00.681s1

Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).
Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).
Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).
Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).
Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).

Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan
Honda: Joan Mir, 332.8km/h.
Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.
KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.
Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.
Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.
(‘Average’ = Top 5 speeds).

Tes MotoGP Sepang 2026: Laptime Hari Kedua (12:00)
