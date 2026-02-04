Tes MotoGP Sepang 2026: Laptime Hari Kedua (13:00)

Hari kedua tes MotoGP Sepang berjalan tanpa Fabio Quartararo, yang menderita cedera tangan dan harus bergabung dengan Jorge Martin dan Fermin Aldeguer di daftar absen.

Berada di posisi ketiga pada akhir Shakedown, Quartararo terjatuh di awal hari pertama tes resmi, mematahkan jari tengah kanannya. Sementara itu, juara bertahan Marc Marquez memimpin catatan waktu pada comebacknya setelah operasi bahu Oktober lalu.

Marquez sebelumnya memperingatkan bahwa ia akan merasa baik pada hari pertama di Sepang, tetapi kondisi fisiknya berarti ia akan 'menurun' pada hari kedua. Apakah itu hanya gertakan semata? Kita akan mengetahuinya hari ini…

Tes berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Setiap hari dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dari pukul 10:00-13:00, diikuti oleh sesi latihan start. Sesi kedua dari pukul 13:20-18:00, kemudian sesi latihan start lainnya.

Tes pra-musim terakhir akan diadakan di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, akhir pekan sebelum pembukaan musim di Thailand…

Joan Mir, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Sesi 1 berakhir dengan Joan Mir dan Honda berada di puncak timesheets dengan catatan waktu tercepat dalam uji coba sejauh ini.

Franco Morbidelli dari VR46 adalah satu-satunya pembalap lain yang berhasil menembus waktu 1 menit 56 detik.

Juara bertahan dan pemimpin hari pertama, Marc Marquez, memulai hari kedua dengan kurang memuaskan di posisi ke-15.

Semua pembalap Yamaha tetap berada di pit sementara investigasi terus berlanjut...

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Akhir Sesi 1 - 13:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed (km/h) 1 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1:56.874s 11/32 341.7 2 = Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.109s 12/27 339.6 3 = Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.175s 8/32 339.6 4 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.242s 17/31 338.5 5 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.252s 12/29 336.4 6 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP) +0.267s 24/35 342.8 7 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +0.400s 20/28 334.3 8 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.428s 13/21 340.6 9 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP) +0.502s 23/35 334.3 10 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.676s 12/27 339.6 11 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.691s 11/28 339.6 12 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.790s 19/22 341.7 13 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.879s 13/32 337.5 14 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.472s 3/23 339.6 15 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.512s 14/30 341.7 16 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.692s 2/24 334.3 17 = Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.697s 6/19 338.5 Andrea Dovizioso ITA Yamaha Test Rider (YZR-M1) Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1)

Memasuki pertengahan hari, Joan Mir dan Franco Morbidelli jadi pembalap yang mencatat laptime 1:56. Sementara itu, Yamaha memberi tahu Crash.net bahwa mereka menunda program tes mereka di tengah masalah teknis dengan mesin V4 baru

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Sesi 1 - 12:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1:56.874s 2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.109s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.175s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.242s 5 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.252s 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP) +0.267s 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +0.400s 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.428s 9 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP) +0.502s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.676s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.691s 12 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.790s 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.879s 14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.472s 15 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +1.512s 16 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.692s 17 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.697s 18 Andrea Dovizioso ITA Yamaha Test Rider (YZR-M1) 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 23 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26)

Lap tercepat hari pertama:

Marc Marquez, Ducati, 1m 57.018s.

Lap tercepat tes Shakedown Sepang 2026:

Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).

Rekor lap MotoGP Sepang:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)

Lap balapan tercepat: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Joan Mir, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Joan Mir mencetak lap 1 menit 56 detik pertama tahun ini untuk memimpin setelah jam pertama, dengan Franco Morbidelli dari VR46 juga mencatatkan waktu di bawah 56 detik.

Marc Marquez memulai hari kedua dengan stabil, sedangkan semua pembalap Yamaha tetap berada di pit...

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Kedua (Sesi 1 - 11:00) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap Lap Top Speed (km/h) 1 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1:56.874s 11/12 341.7 2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.109s 12/12 339.6 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.175s 8/10 338.5 4 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.252s 12/15 336.4 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.439s 7/9 340.6 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.691s 11/12 339.6 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP) +0.766s 8/9 334.3 8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.879s 13/15 337.5 9 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.472s 3/8 339.6 10 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.692s 2/5 334.3 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.697s 6/9 338.5 12 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +1.713s 3/8 339.6 13 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP) +1.723s 5/14 341.7 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.315s 4/10 339.6 15 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +2.339s 4/14 338.5 16 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +2.417s 3/11 341.7 17 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP) +2.600s 4/9 334.3 18 Andrea Dovizioso ITA Yamaha Test Rider (YZR-M1) 0 0.0 19 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 0 0.0 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 0 0.0 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 0 0.0 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 0 0.0 23 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP26) 0 0.0

Tes MotoGP Sepang - Laptime Hari Pertama (Kombinasi) Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime Sesi 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1:57.018s 2 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) 1:57.274s 2 3 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1:57.295s 2 4 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1:57.487s 1 5 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP) 1:57.524s 2 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1:57.569s 2 7 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1:57.693s 2 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) 1:57.720s 2 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1:57.869s 2 10 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1:58.068s 2 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 1:58.140s 2 12 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1:58.161s 2 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1:58.194s 2 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1:58.252s 1 15 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1:58.313s 1 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1:58.320s 1 17 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP) 1:58.613s 2 18 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP) 1:58.659s 2 19 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1:58.682s 1 20 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP) 1:58.686s 2 21 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1:58.887s 1 22 Andrea Dovizioso ITA Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2:00.681s 1

Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:

Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.

Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:

Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.

Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.

KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.

Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.

Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:

KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).

Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).

Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).

Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).

Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).

Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan

Honda: Joan Mir, 332.8km/h.

Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.

KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.

Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.

Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.

*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.

(‘Average’ = Top 5 speeds).

