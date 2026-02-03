Comeback dari Cedera, Marc Marquez Butuh Waktu di Atas Motor

Marc Marquez absen sejak menderita cedera bahu yang rumit dari kecelakaan Grand Prix Indonesia tahun lalu, yang memaksanya absen di sisa musim 2025.

Marquez butuh waktu sampai awal tahun ini untuk kembali berkendara, dan menunggu tepatnya 121 hari untuk kembali menunggangi Desmosedici pada hari pembuka tes Sepang.

Meski hanya menempuh total 53 lap, Marquez jadi pembalap tercepat di hari itu, unggul 0,256 detik dari sesama pembalap Ducati GP26, Fabio Di Giannantonio, di posisi kedua.

Setelah tes Sepang hari pertama, pembalap Spanyol itu menjelaskan kepada media bagaimana kondisi fisiknya.

“Ya, pagi harinya cukup sulit, terutama untuk mendapatkan feedback,” katanya. “Saya merasa agak aneh, dan ini sedikit menunda untuk mencoba berbagai hal, karena saya mengatakan kepada tim bahwa saya membutuhkan beberapa putaran untuk diri saya sendiri.

“Tetapi di sore hari, kami mulai mencoba beberapa aerodinamika, karena saya mulai merasa lebih rileks di atas motor.

“Memang benar ini juga hari pertama, saya masih segar, jadi ini membantu.

“Karena alasan itu, saya memacu motor di bagian akhir latihan. Mari kita lihat bagaimana saya akan tampil besok dan mencoba bertahan dalam tes ini.”

Ia menambahkan: “Saat mengendarai motor ini, semua orang berusaha keras. Memang benar bahwa saat ini bukan hal terpenting untuk berada di puncak atau jauh di depan.

“Namun yang terpenting adalah bahu saya berfungsi dengan baik.

“Itulah kekhawatiran utama saya. Saya butuh latihan. Saya perlu melanjutkan persiapan saya untuk GP, dan persiapan berarti segalanya: itu berarti sisi teknis dan sisi fisik.

“Kami senang, kecepatannya sudah ada, tetapi kami perlu meningkatkan konsistensi.

“Maksud saya, hal terpenting, seperti yang saya pahami dari tahun-tahun sebelumnya, jika saya merasa sehat secara fisik maka kecepatannya akan ada.

“Hari ini saya merasa kecepatannya ada, ketika Anda segar; biasanya di hari pertama Anda lebih segar daripada hari-hari lainnya.

“Tetapi memang benar bahwa lari yang saya lakukan sangat singkat, dua, tiga putaran, karena saya hanya mencoba menjaga bahu ini tetap segar untuk dua hari berikutnya.”

Bersama rekan setimnya, Francesco Bagnaia, Marquez mencoba paket aerodinamika baru Ducati yang radikal.

Marquez bungkam saat ditanya bagian mana dari paket baru tersebut yang lebih baik, tetapi mengatakan bahwa ia perlu "bersabar" karena hal itu telah mengubah keseimbangan motor.

“Tentu saja, Anda merasakan perubahan besar pada aerodinamika,” katanya. “Memang benar bahwa kita perlu sangat sabar dengan aerodinamika baru, karena keseimbangan motor berubah banyak.

“Di situlah kita masih perlu bekerja. Penting untuk mengambil keputusan dengan baik, karena tes di Thailand dan GP Thailand sangat berdekatan, kita perlu sangat cerdas dalam segala hal.”