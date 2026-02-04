Tes MotoGP Sepang untuk Yamaha V4 "Ditunda Sementara"

Lima pembalap Yamaha berada di trek untuk tes MotoGP Sepang setelah Fabio Quartararo mundur karena cedera jari dari kecelakaan cepat di Tikungan 5.

Namun, tidak satu pun yang berada di trek selama dua jam pertama, dan bahkan ada rumor bahwa keikutsertaan Yamaha untuk sisa tes tersebut bisa jadi diragukan.

Yamaha mengonfirmasi bahwa mereka tengah menginvestigasi masalah teknis dari hari Selasa.

“Tim masih menyelidiki masalah teknis dari kemarin,” kata Yamaha kepada Crash.net.

“Sebagai tindakan pencegahan, dan sampai semua pemeriksaan selesai, pengujian ditunda sementara.

“Kami berharap dapat melanjutkannya sesegera mungkin.”

Masalah tersebut diyakini tidak berkontribusi pada kecelakaan Quartararo, yang mengakibatkan patah jari dan memaksanya absen dari sisa tes Sepang.

Ketika ditanya langsung apakah ia mengalami kerusakan mesin selama hari pertama, Quartararo menjawab:

"Tidak, kami mengalami masalah dengan elektronik... Itu juga terjadi di akhir, sore ini. Jadi, sejauh yang saya tahu, itu bukan mesin, tetapi kami hanya melakukan beberapa putaran."

Namun, terlihat bahwa masalah yang dihadapi Yamaha adalah terkait mesin.

Fabio Quartararo, injuries, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Meski cedera, Quartararo menutup hari Selasa sebagai pembalap tercepat Yamaha dengan motor V4 baru pabrikan tersebut.

Menjelaskan keputusan untuk kembali ke Eropa untuk pemeriksaan medis pada jarinya, Quartararo menambahkan: “Kami sudah menguji semua yang perlu diuji.

“Tentu saja, dua hari lagi akan sangat bagus untuk elektronik dan pemetaan, tetapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup.

“Dengan Yamaha, kami memutuskan untuk berhenti karena kami sudah banyak melakukan pengujian selama Shakedown.

"Kami membagi banyak item di antara keempat pembalap [balapan], jadi kami memutuskan untuk berhenti dan mencoba untuk berada dalam kondisi 100% untuk Buriram.”