Tes MotoGP Sepang 2026: Laptime Hari Ketiga (13:00)
Pembaruan laptime dari hari ketiga dan terakhir tes MotoGP Sepang sampai pukul 13:00 waktu setempat.
Hari ketiga dan terakhir tes MotoGP Sepang berlangsung, dengan motor Yamaha V4 kembali ke trek setelah mendapat izin untuk melanjutkan pengujian usai 'masalah teknis' pada hari Selasa.
Setelah tes Shakedown pekan lalu yang dipimpin oleh pembalap uji Honda, Aleix Espargaro, juara bertahan Marc Marquez memuncaki timesheets pada hari pertamanya kembali menunggangi motor MotoGP sejak Grand Prix Indonesia 2025.
Joan Mir menunjukkan potensi RC213V baru dengan memimpin hari kedua dengan catatan waktu 1 menit 56 detik pertama di tes, saat hujan sore hari menggagalkan rencana time-attack.
Meski Yamaha kembali ke trek pada hari terakhir, bintang tim pabrikan Fabio Quartararo tidak akan kembali ke trek setelah cedera patah jari di hari pertama. Quartararo bergabung dengan Jorge Martin dan Fermin Aldeguer dalam daftar absen.
Pengujian berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Sesi pertama dari pukul 10:00-13:00, diikuti dengan sesi latihan start. Sesi kedua dari pukul 13:20-18:00, kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan start.
Tes pramusim terakhir akan berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, satu pekan sebelum putaran pembuka musim di Thailand…
Alex Marquez menutup sesi pagi di puncak timesheets, sementara itu Marc Marquez pulih dari kecelakaan pagi hari untuk menempati posisi tercepat ketiga, dengan keempat motor GP26 menguasai empat besar.
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Ketiga (Akhir Sesi 1 - 13:00)
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:56.402s
|2
|=
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.383s
|3
|^3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.387s
|4
|˅1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.527s
|5
|˅1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.624s
|6
|˅1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.728s
|7
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.843s
|8
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.851s
|9
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.866s
|10
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.888s
|11
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+1.138s
|12
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.178s
|13
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.197s
|14
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.199s
|15
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.456s
|16
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.764s
|17
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+2.388s
|18
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|+2.500s
|19
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+2.771s
|20
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.876s
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.912s
^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Kombinasi Tiga Hari
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Hari
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:56.402s
|Day:3
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1:56.785s
|Day:3
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:56.789s
|Day:3
|4
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:56.874s
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:56.929s
|Day:3
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1:56.983s
|7
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|1:57.026s
|Day:3
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:57.116s
|9
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:57.126s
|10
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:57.245s
|Day:3
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:57.290s
|Day:3
|12
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:57.376s
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:57.565s
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:57.580s
|Day:3
|15
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1:57.601s
|Day:3
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:57.753s
|17
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:57.869s
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1:58.166s
|Day:3
|19
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|1:58.566s
|20
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1:58.571s
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1:58.887s
|22
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1:59.278s
|Day:3
|23
|Andrea Dovizioso
|ITA
|Yamaha Test Rider (YZR-M1)
|2:00.681s
Laptime tercepat hari pertama:
Joan Mir, Honda, 1m 56.874s.
Laptime tercepat hari pertama:
Marc Marquez, Ducati, 1m 57.018s.
Laptime tercepat Shakedown 2026:
Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).
Rekor resmi MotoGP Sepang:
Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)
Marc Marquez terjatuh di Tikungan 1 menjelang tengah hari, sementara para pembalap GP26 lainnya terus mengisi tiga posisi teratas, dipimpin oleh Alex Marquez.
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Ketiga (Sesi 1 - 12:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:56.402s
|10/17
|342.8
|2
|=
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.383s
|14/19
|339.6
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.527s
|11/22
|341.7
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.624s
|9/22
|342.8
|5
|^11
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.728s
|16/18
|338.5
|6
|˅1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.768s
|9/22
|342.8
|7
|˅1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.843s
|10/17
|333.3
|8
|˅1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.851s
|10/20
|339.6
|9
|˅1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.866s
|13/14
|338.5
|10
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.888s
|10/12
|338.5
|11
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+1.138s
|11/20
|339.6
|12
|^2
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.178s
|11/17
|332.3
|13
|˅2
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.197s
|14/21
|338.5
|14
|˅2
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.199s
|10/12
|337.5
|15
|˅2
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.456s
|14/22
|338.5
|16
|˅1
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+2.308s
|5/14
|330.2
|17
|=
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+2.388s
|7/9
|337.5
|18
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|+2.500s
|2/14
|337.5
|19
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+2.771s
|9/12
|340.6
|20
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.895s
|8/16
|333.3
|21
|=
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.912s
|7/18
|329.2
^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie
Yamaha kembali ke trek pada hari terakhir tes Sepang, sementara pemenang MotoGP Malaysia, Alex Marquez, mencetak lap tercepat dari tes Sepang, hanya terpaut sedikit dari rekor lap MotoGP di Sepang milik Francesco Bagnaia...
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Ketiga (Sesi 1 - 11:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|Lap
|Top Speed (km/h)
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:56.402s
|10/11
|342.8
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.383s
|14/17
|339.6
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.527s
|11/12
|341.7
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|+0.624s
|9/11
|342.8
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.768s
|9/15
|342.8
|6
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+0.843s
|10/12
|333.3
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.851s
|10/11
|338.5
|8
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.866s
|13/14
|338.5
|9
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.888s
|10/12
|338.5
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|+1.138s
|11/12
|335.4
|11
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.197s
|14/15
|338.5
|12
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.199s
|10/12
|337.5
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.464s
|10/12
|335.4
|14
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.881s
|6/9
|331.2
|15
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+2.308s
|5/6
|330.2
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+2.337s
|7/10
|334.3
|17
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+2.388s
|7/9
|337.5
|18
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|+2.500s
|2/7
|337.5
|19
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+2.771s
|9/12
|340.6
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.895s
|8/9
|333.3
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+2.912s
|7/13
|329.2
*Rookie
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Kedua(Kombinasi)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime
|Sesi
|1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:56.874s
|1
|2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1:56.983s
|1
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1:57.049s
|1
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:57.116s
|1
|5
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:57.126s
|1
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|1:57.141s
|1
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:57.274s
|1
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:57.302s
|1
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:57.376s
|1
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:57.550s
|1
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:57.565s
|1
|12
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:57.664s
|1
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:57.753s
|1
|14
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1:58.346s
|1
|15
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:58.386s
|1
|16
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|1:58.566s
|1
|17
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1:58.571s
|1
Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (Kombinasi)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime
|Sesi
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:57.018s
|2
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|1:57.274s
|2
|3
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:57.295s
|2
|4
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1:57.487s
|1
|5
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP)
|1:57.524s
|2
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:57.569s
|2
|7
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1:57.693s
|2
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1:57.720s
|2
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:57.869s
|2
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1:58.068s
|2
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1:58.140s
|2
|12
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1:58.161s
|2
|13
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:58.194s
|2
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1:58.252s
|1
|15
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1:58.313s
|1
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1:58.320s
|1
|17
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:58.613s
|2
|18
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP)
|1:58.659s
|2
|19
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1:58.682s
|1
|20
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Test Rider (RS-GP)
|1:58.686s
|2
|21
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1:58.887s
|1
|22
|Andrea Dovizioso
|ITA
|Yamaha Test Rider (YZR-M1)
|2:00.681s
|1
Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.
Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.
Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).
Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).
Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).
Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).
Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).
Rata-rata Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan
Honda: Joan Mir, 332.8km/h.
Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.
KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.
Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.
Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.
(‘Rata-rata’ = Lima kecepatan tertinggi).