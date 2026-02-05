Tes MotoGP Sepang 2026: Laptime Hari Ketiga (13:00)

Pembaruan laptime dari hari ketiga dan terakhir tes MotoGP Sepang sampai pukul 13:00 waktu setempat.

Alex Marquez, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, practice starts, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Hari ketiga dan terakhir tes MotoGP Sepang berlangsung, dengan motor Yamaha V4 kembali ke trek setelah mendapat izin untuk melanjutkan pengujian usai 'masalah teknis' pada hari Selasa.

Setelah tes Shakedown pekan lalu yang dipimpin oleh pembalap uji Honda, Aleix Espargaro, juara bertahan Marc Marquez memuncaki timesheets pada hari pertamanya kembali menunggangi motor MotoGP sejak Grand Prix Indonesia 2025.

Joan Mir menunjukkan potensi RC213V baru dengan memimpin hari kedua dengan catatan waktu 1 menit 56 detik pertama di tes, saat hujan sore hari menggagalkan rencana time-attack.

Meski Yamaha kembali ke trek pada hari terakhir, bintang tim pabrikan Fabio Quartararo tidak akan kembali ke trek setelah cedera patah jari di hari pertama. Quartararo bergabung dengan Jorge Martin dan Fermin Aldeguer dalam daftar absen.

Pengujian berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 6 sore. Sesi pertama dari pukul 10:00-13:00, diikuti dengan sesi latihan start. Sesi kedua dari pukul 13:20-18:00, kemudian dilanjutkan dengan sesi latihan start.

Tes pramusim terakhir akan berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari, satu pekan sebelum putaran pembuka musim di Thailand…

Alex Marquez menutup sesi pagi di puncak timesheets, sementara itu Marc Marquez pulih dari kecelakaan pagi hari untuk menempati posisi tercepat ketiga, dengan keempat motor GP26 menguasai empat besar.

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Ketiga (Akhir Sesi 1 - 13:00)

  RiderNatTeamTime
1=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:56.402s
2=Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.383s
3^3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.387s
4˅1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.527s
5˅1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.624s
6˅1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.728s
7=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.843s
8=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.851s
9=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.866s
10=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.888s
11=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+1.138s
12=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.178s
13=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.197s
14=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.199s
15=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.456s
16=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.764s
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.388s
18=Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+2.500s
19=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+2.771s
20=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.876s
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.912s

^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Kombinasi Tiga Hari

PosPembalapNATTimLaptimeHari
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:56.402sDay:3
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1:56.785sDay:3
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1:56.789sDay:3
4Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:56.874s 
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1:56.929sDay:3
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1:56.983s 
7Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)1:57.026sDay:3
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1:57.116s 
9Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:57.126s 
10Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)1:57.245sDay:3
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:57.290sDay:3
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)1:57.376s 
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1:57.565s 
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1:57.580sDay:3
15Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1:57.601sDay:3
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1:57.753s 
17Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1:57.869s 
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1:58.166sDay:3
19Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)1:58.566s 
20Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1:58.571s 
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1:58.887s 
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)1:59.278sDay:3
23Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1)2:00.681s 

Laptime tercepat hari pertama:
Joan Mir, Honda, 1m 56.874s.

Laptime tercepat hari pertama:
Marc Marquez, Ducati, 1m 57.018s.

Laptime tercepat Shakedown 2026:
Aleix Espargaro, Honda, 1m 57.173s (Day 3).

Rekor resmi MotoGP Sepang:
Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 56.337s (2024)
Fastest race lap: Alex Marquez, Gresini Ducati, 1m 58.873s (2023)

Alex Marquez, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Marc Marquez terjatuh di Tikungan 1 menjelang tengah hari, sementara para pembalap GP26 lainnya terus mengisi tiga posisi teratas, dipimpin oleh Alex Marquez.

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Ketiga (Sesi 1 - 12:00)

Pos PembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:56.402s10/17342.8
2=Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.383s14/19339.6
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.527s11/22341.7
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.624s9/22342.8
5^11Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.728s16/18338.5
6˅1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.768s9/22342.8
7˅1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.843s10/17333.3
8˅1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.851s10/20339.6
9˅1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.866s13/14338.5
10˅1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.888s10/12338.5
11˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+1.138s11/20339.6
12^2Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.178s11/17332.3
13˅2Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.197s14/21338.5
14˅2Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.199s10/12337.5
15˅2Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.456s14/22338.5
16˅1Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+2.308s5/14330.2
17=Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.388s7/9337.5
18=Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+2.500s2/14337.5
19=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+2.771s9/12340.6
20=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.895s8/16333.3
21=Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.912s7/18329.2

^X Pembalap naik X posisi dari jam sebelumnya.
= Posisi pembalap sama dengan jam sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi dari jam sebelumnya.
* Rookie

Alex Marquez, Luca Marini, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Yamaha kembali ke trek pada hari terakhir tes Sepang, sementara pemenang MotoGP Malaysia, Alex Marquez, mencetak lap tercepat dari tes Sepang, hanya terpaut sedikit dari rekor lap MotoGP di Sepang milik Francesco Bagnaia...

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Ketiga (Sesi 1 - 11:00)

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/GapLapTop Speed (km/h)
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:56.402s10/11342.8
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.383s14/17339.6
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.527s11/12341.7
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)+0.624s9/11342.8
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.768s9/15342.8
6Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)+0.843s10/12333.3
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.851s10/11338.5
8Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.866s13/14338.5
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.888s10/12338.5
10Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)+1.138s11/12335.4
11Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.197s14/15338.5
12Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.199s10/12337.5
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.464s10/12335.4
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.881s6/9331.2
15Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+2.308s5/6330.2
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+2.337s7/10334.3
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+2.388s7/9337.5
18Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)+2.500s2/7337.5
19Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+2.771s9/12340.6
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.895s8/9333.3
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+2.912s7/13329.2

*Rookie

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Kedua(Kombinasi)

PosPembalapNATTim (Motor)LaptimeSesi
1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:56.874s1
2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1:56.983s1
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1:57.049s1
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1:57.116s1
5Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:57.126s1
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)1:57.141s1
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)1:57.274s1
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1:57.302s1
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)1:57.376s1
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:57.550s1
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1:57.565s1
12Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:57.664s1
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1:57.753s1
14Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1:58.346s1
15Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1:58.386s1
16Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)1:58.566s1
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1:58.571s1

Tes MotoGP Sepang 2026 - Laptime Hari Pertama (Kombinasi)

PosPembalapNATTim (Motor)LaptimeSesi
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1:57.018s2
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)1:57.274s2
3Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:57.295s2
4Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1:57.487s1
5Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP)1:57.524s2
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1:57.569s2
7Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1:57.693s2
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)1:57.720s2
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1:57.869s2
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1:58.068s2
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1:58.140s2
12Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1:58.161s2
13Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1:58.194s2
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1:58.252s1
15Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1:58.313s1
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1:58.320s1
17Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP)1:58.613s2
18Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP)1:58.659s2
19Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1:58.682s1
20Lorenzo SavadoriITAAprilia Test Rider (RS-GP)1:58.686s2
21Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1:58.887s1
22Andrea DoviziosoITAYamaha Test Rider (YZR-M1)2:00.681s1

Lap tercepat balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Honda: Joan Mir, 1m 59.293s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 59.311s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 59.494s.
Aprilia: Raul Fernandez, 2m 0.217s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 2m 1.352s.

Lap tercepat kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
Ducati: Francesco Bagnaia, 1m 57.001s.
Yamaha: Fabio Quartararo, 1m 57.195s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 57.363s.
Honda: Joan Mir, 1m 57.440s.
Aprilia: Marco Bezzecchi, 1m 57.549s.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez 1m 59.382s.

Top speed kualifikasi MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan:
KTM: Pedro Acosta, 341.7km/h (Qualifying 2).
Honda: Johann Zarco, 338.5km/h (Qualifying 2).
Ducati: Fabio di Giannantonio, 338.5km/h (Qualifying 2).
Aprilia: Marco Bezzecchi, 338.5km/h (Warm-up).
Yamaha: Jack Miller, 336.4km/h (FP2).
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 329.2km/h (Qualifying 1).

Rata-rata Top speed balapan MotoGP Malaysia 2025 - per pabrikan
Honda: Joan Mir, 332.8km/h.
Ducati: Francesco Bagnaia, 330.8km/h.
KTM: Enea Bastianini, 330.4km/h.
Aprilia: Raul Fernandez, 330.2km/h.
Yamaha: Jack Miller, 327.6km/h.
*Yamaha V4: Augusto Fernandez, 323.8km/h.
(‘Rata-rata’ = Lima kecepatan tertinggi).

