Yamaha Yakin Masalah Tes Sepang Tak Tentukan Masa Depan Quartararo

Team Director Monster Yamaha, Massimo Meregalli, tidak percaya masalah yang dihadapi pabrikan Jepang itu di tes Sepang akan berdampak ke pembicaraan masa depan Fabio Quartararo.

Yamaha sedang menjalani pra-musim yang krusial, sambil terus mengembangkan mesin V4 barunya dan juga berusaha meyakinkan Quartararo untuk tetap bertahan hingga tahun 2027.

Menjelang uji coba, muncul laporan bahwa juara dunia 2021 itu telah menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan Honda tahun depan.

Sang pembalap membantah hal ini, meskipun ia mengakui bahwa Honda adalah salah satu merek yang sedang ia ajak bicara.

Tapi, harapan Yamaha untuk meyakinkan Quartararo bertahan mendapat pukulan telak saat mereka terpaksa melewatkan satu hari tes Sepang karena masalah mesin.

Ditanya apakah hal ini akan mempengaruhi pembicaraan Yamaha dengan Quartararo, Meregalli menjawab: “Saya rasa kejadian kemarin tidak memengaruhi keputusan apa pun.

“Kami hanya menunggu, karena kami selalu mengatakan diskusi dapat dimulai setelah tes ini.

“Kami harus menunda diskusi tersebut ke tes berikutnya.”

Apa yang sebenarnya terjadi?

Yamaha mengakhiri tes Sepang dengan Alex Rins sebagai pembalap teratas posisi ke-12, setelah mampu kembali beraksi menyusul investigasi teknis yang dilakukan pabrikan.

Meregalli bungkam mengenai apa yang terjadi atau bagaimana perbaikannya, meski diduga Yamaha menurunkan rpm mesin untuk melindungi mesin.

“Bagi kami, pagi ini ketika kami menerima informasi dari Jepang, kami benar-benar lega karena saya pikir mereka mengalami malam yang sangat panjang antara Jepang dan Italia,” katanya.

“Para insinyur mampu memahami penyebab masalahnya, jadi kami mendapat lampu hijau untuk memulai kembali aktivitas sesuai rencana.

“Lebih dari sekadar besar, itu benar-benar tidak terduga dan tidak diketahui.

“Jadi, itu adalah masalah yang belum pernah kami alami dan bagi mereka sangat penting untuk dipahami. Untungnya mereka mampu dan kami dapat menyelesaikan pengujian.

“Yang terpenting adalah masalahnya tampaknya telah teratasi. Dan apa yang tidak dapat kami lakukan di sini, akan kami lakukan di Buriram dalam beberapa minggu ke depan.”

