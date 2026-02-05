Bagnaia Bicara “Opsi Menarik” di Tengah Spekulasi di Ducati

Francesco Bagnaia telah bersama tim asal Italia tersebut sejak debutnya di MotoGP pada tahun 2019 bersama Pramac.

Pecco dipromosikan ke tim pabrikan pada tahun 2021, kemudian memenangkan gelar juara dunia 2022 dan 2023, kemudian kalah tipis dalam pertarungan gelar 2024 meski memenangi 11 Grand Prix.

Bagnaia mengalami tahun 2025 yang berat, saat ia turun ke posisi lima klasemen setelah hanya mencetak dua kemenangan saat rekan setimnya, Marc Marquez, mendominasi dengan GP25.

Seiring berjalannya musim dingin, Ducati mengungkapkan fokus mereka adalah memperbarui kontrak Marc Marquez, menempatkan Bagnaia sebagai orang yang terpinggirkan dalam perencanaan tim untuk 2027.

Kepergian Bagnaia dari Borgo Panigale tampaknya semakin mungkin dalam beberapa pekan terakhir dengan munculnya rumor bahwa Pedro Acosta sudah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan tim.

Bagnaia telah dikaitkan pabrikan rival seperti Yamaha dan Aprilia, dan pembalap Italia itu mengisyaratkan bahwa keputusan akan segera dibuat.

“Kita kurang lebih berada di kapal yang sama,” katanya, merujuk pada komentar Alex Marquez soal opsi untuk tahun 2027.

“Di hadapan saya ada banyak peluang besar, dan saya akan segera memutuskan.”

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Sepang test © Gold and Goose

Simulasi Sprint memberi Bagnaia harapan

Bagnaia menyelesaikan simulasi Sprint Race yang menjanjikan pada hari kamis, di mana ia hanya sedikit lebih lambat dari sesama pembalap GP26, Alex Marquez, dari Gresini Racing.

Bagnaia memenangkan Sprint Race Malaysia tahun lalu, namun mengakui bahwa feelingnya saat itu lebih buruk daripada saat simulasi hari Kamis.

“Tahun lalu, memang benar saya menang [Sprint Race], tetapi saya cukup kesulitan di sini,” katanya kepada situs web resmi MotoGP.

“Saya tersingkir dari Q2 pada hari pertama, tetapi kemudian saya meraih pole position dengan lap yang sangat cepat.

“Kemudian Sprint Race berlangsung cepat, tetapi tidak secepat itu. Di sini, saya lebih nyaman di atas sepeda saya, saya berkendara lebih lancar, dan lebih mudah bagi saya untuk mempertahankan catatan waktu putaran yang konsisten.

“Namun kondisinya luar biasa, dan semakin lama waktu berlalu, semakin sempurna.

“Jadi, kami memutuskan untuk melakukan simulasi pada momen yang lebih sulit dengan suhu yang ekstrem. Bagaimanapun, saya sangat senang dengan hasil yang telah dicapai.”

Terkait pilihan aero, Bagnaia tampaknya telah menetapkan pilihan pada fairing depan spesifikasi 2024 dengan konfigurasi berbeda di sisi motor.

“Ini adalah campuran fairing baru. Ini adalah pembaruan dari model ’25, tetapi serupa. Jadi, belum diputuskan, tetapi saya pikir jika kami balapan besok, saya akan memutuskan untuk menggunakan spesifikasi yang saya gunakan dalam simulasi [fairing 2024 dengan sayap samping yang berbeda].”