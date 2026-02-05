Tes Sepang menandai penampilan pertama Marc Marquez di atas motor MotoGP sejak musim 2025-nya berakhir lebih awal karena cedera di Grand Prix Indonesia, Oktober lalu.

Marquez memimpin hari pertama dan berada di urutan keempat secara keseluruhan di akhir tes Sepang, hanya tertinggal dari Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, dan Alex Marquez.

Mengevaluasi tes tersebut, pembalap Spanyol itu percaya bahwa "semuanya berjalan dengan baik" dengan Ducati GP26.

“Tidak buruk. Maksud saya, selangkah demi selangkah, kami mencoba beberapa hal, dan kami keluar dengan informasi yang cerdas,” katanya dalam segmen After the Flag MotoGP.

“Mari kita tunggu tes di Thailand dan coba lanjutkan pekerjaan kita, tetapi sepertinya semuanya berjalan dengan baik.

“Tentu saja, saya perlu meningkatkan kecepatan saya, tetapi selangkah demi selangkah.

“Perasaan [fisik] terbaik adalah pada hari pertama di sore hari. Kemudian, selangkah demi selangkah, kondisi saya semakin memburuk. Tetapi hari ini adalah hari yang menuntut.

“Fakta bahwa kemarin hujan, hari ini cukup sibuk. Kami melakukan pekerjaan yang baik, banyak putaran. Saya tahu besok saya akan lelah, tetapi saya akan punya waktu untuk pulih.”

Marquez mengatakan tes Buriram mendatang "lebih penting" daripada Sepang untuk menentukan posisi Ducati menjelang awal musim, tetapi mengakui bahwa pada tahap ini ia perlu meningkatkan kecepatannya.

“Tes di Thailand akan penting, lebih penting daripada yang ini, karena hanya empat hari setelah tes kita akan balapan,” tambahnya.

“Di sini, setiap kali kita datang di bulan Oktober, sirkuit ini tampak seperti sirkuit lain dengan lapisan ban yang lebih tipis.

“Tapi hari ini saya senang dan tiga hari ini sangat bermanfaat bagi kami. Tapi kami perlu meningkatkan performa karena ada dua atau tiga pembalap yang lebih cepat dari kami.”

Marquez mengalami kecelakaan pertamanya tahun ini di awal hari ketiga di Sepang, saat ia tergelincir dari motor Ducatinya di Tikungan 1.

Ia mengatakan ini adalah akibat dari mencoba paket aerodinamis yang berbeda, yang mengubah keseimbangan motor dan membuatnya kehilangan kendali.