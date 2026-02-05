Tes Sepang Bermasalah, Razgatlioglu Akui Awal Musim Bakal Sulit

Rookie MotoGP Toprak Razgatlioglu memberikan penilaian muram setelah tes pra-musim pertama bersama Yamaha, mengakui bahwa ia "akan kesulitan di lima balapan awal".

Razgatlioglu memulai program tesnya di Sepang pada Shakedown pekan lalu, sebelum melanjutkan pekerjaanya pada tes resmi hari Selasa.

Masalah mesin memaksa Yamaha memarkirkan YZR-M1 V4 baru pada hari Rabu saat pabrikan melakukan investigasi mendalam. Para pembalap kembali ke trek pada harii Kamis, meski dengan pendekatan yang lebih berhati-hati.

Razgatlioglu mengakhiri tes di posisi ke-19 secara keseluruhan dengan laptime 1m58.326s, dibandingkan dengan 1m56.402s untuk pembalap tercepat Alex Marquez.

Fokus utama pembalap Turki ini adalah menyesuaikan gaya balapnya dengan motor MotoGP, tetapi sejauh ini terbukti sulit, dengan Razgatlioglu mengakui motivasinya telah menurun.

“Tidak mudah bagi saya untuk melihat diri saya berada di posisi yang begitu rendah di klasemen, terutama setelah masa saya di Superbike,” katanya seperti yang dilaporkan oleh Motorsport edisi Spanyol pada hari Kamis.

“Pagi ini, saya mengikuti Alex Marquez dan melihatnya balapan dengan sangat lancar, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya mungkin akan kesulitan di lima balapan pertama.”

Ia menambahkan: “Saya fokus pada balapan, tetapi saya rasa saya akan mengubah pengaturan suspensi, karena saya butuh bantuan saat berbelok.

“Saya balapan seperti biasa, tetapi waktunya tidak tepat, dan itu jelas menurunkan motivasi saya. Dengan motor ini, Anda tidak bisa berbelok dengan gas.

“Anda harus mengendarainya seperti motor Moto2. Itulah yang dikatakan Jack [Miller] kepada saya, tetapi mudah diucapkan dan tidak mudah dilakukan.”

Razgatlioglu mencatat bahwa ia semakin membaik dalam pengereman, tetapi masih kesulitan memahami bagaimana ban aus.

Ia menghabiskan sebagian besar uji coba ini dengan berkendara tanpa sayap belakang pada Yamaha-nya, karena unit jok yang ia gunakan akan melebihi batas ketinggian jika sayap terpasang.

Pada akhir sesi uji coba hari Selasa, ia menggunakan jok yang berbeda dengan sayap terpasang dan mengatakan ia merasa lebih baik dalam pengereman.

Pada hari terakhir uji coba, ia terlihat di lintasan berkendara dengan sayap belakang dan tanpa sayap.