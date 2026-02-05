Acosta Anggap Tes Sepang Positif, tapi Hanya Beri Skor 6/10

Pedro Acosta mengatakan dia sudah yakin spesifikasi motor yang ingin dia pakai setelah tes MotoGP Sepang, namun ia memberi penilaian rendah untuk pekerjaanya sendiri.

KTM membuat langkah maju signifikan dalam pengembangan motor 2026-nya selama musim dingin dibandingkan tahun lalu, saat mereka memperkenalkan sejumlah peningkatan besar untuk RC16.

Sepanjang tes Sepang tiga hari, para pembalap KTM telah menguji sasis baru, serta solusi aerodinamis dan swing-arm baru.

RC16 secara umum berada di bagian atas timesheets di akhir setiap hari, Acosta sendiri berada di urutan kedelapan secara keseluruhan usai mencatatkan waktu terbaiknya dalam tes pada hari Rabu.

Pembalap Spanyol itu mengaku pada hari Kamis ia tak dapat memaksimalkan time-attack-nya karena pengujian sasis beruntun, tetapi dia sudah yakin dengan arah yang ingin ditujunya dengan motor 2026 pada tes Thailand.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Cukup senang,” katanya kepada situs resmi MotoGP pada hari Kamis. “Saya harus melakukan pengecekan dua sasis secara berturut-turut di pagi hari, dan ini menyebabkan saya tidak secepat yang saya inginkan dengan ban baru.

“Namun bagaimanapun, saya cukup yakin dengan motor yang saya inginkan untuk tes di Thailand.

“Selain itu, ada beberapa sesi latihan panjang untuk melihat bagaimana perbandingan kami dengan merek lain. Untuk itu, hari ini cukup produktif.”

Acosta juga menambahkan bahwa KTM tampaknya telah mengatasi masalah keausan ban dari tahun lalu, meskipun ada masalah lain yang muncul dan perlu diperbaiki.

Dan meskipun merasa senang dengan kemajuan KTM, ia hanya memberi nilai "enam dari sepuluh" untuk uji cobanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sepertinya semakin membaik," katanya tentang keausan ban. "Semuanya menjadi lebih stabil, dan tidak banyak kejutan.

"Memang benar masih ada beberapa hal pada motor yang harus kita perbaiki dan pahami penyebabnya.

"Tapi, jujur ​​saja, ini adalah tiga hari pengujian yang sangat positif.

"Saya akan memberi nilai enam dari sepuluh [untuk tes Sepang]."