Aprilia Pertimbangkan Sejumlah Opsi untuk Kursi Kedua 2027

Aprilia menjadi pabrikan pertama yang mengumumkan pembalap mereka, setelah memperpanjang kontrak Marco Bezzecchi untuk dua musim ke depan jelang tes Sepang.

Setelah finis kedua di klasemen pabrikan tahun lalu, Aprilia menempatkan diri mereka sebagai salah satu opsi menarik untuk 2027.

Terlebih, kursi di sebelah Bezzecchi tampaknya akan dikosongkan oleh juara dunia 2024 Jorge Martin, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Yamaha.

Namun, Rivola tidak menutup kemungkinan untuk mempertahankan Martin, yang menjadi salah satu opsi bagi pabrikan Noale.

“Marco adalah prioritas kami, dan bagus bahwa kami telah mengamankan prioritas nomor satu,” ujarnya memulai.

“Saya pikir dia pantas mendapatkannya, dia menunjukkan komitmen kepada perusahaan, kepada tim, kepada performa motor. Jadi, ini kombinasi yang sempurna.

“Hal baiknya adalah setelah kami menetapkan prioritas kami, kami punya waktu untuk memeriksa pasar dan kita akan lihat.

“Yang pasti, kami belum melihat bakat Jorge. Jadi, saya sangat penasaran untuk melihatnya. Aprilia tidak pernah tidur, jadi ada rencana B, rencana C, dan rencana D.

“Jadi, ini masih terlalu dini. Prioritasnya sudah ditetapkan. Jika kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu membuat motor yang cepat, mungkin rencana B lebih mudah daripada rencana Z.”

Sejumlah nama besar telah dikaitkan dengan Aprilia untuk kursi balap 2027. Salah satunya juara dunia 2021 Fabio Quartararo, meski pekan lalu ia dilaporkan telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Honda.

Quartararo, yang mundur dari tes Sepang karena cedera, membantah hal ini, tetapi mengakui Honda adalah salah satu tim yang sedang ia ajak bicara.

Sejak saat itu, nama Francesco Bagnaia banyak dikaitkan dengan Aprilia, dengan juara dunia dua kali itu mengisyaratkan pada hari Kamis di uji coba Sepang bahwa ia memiliki opsi besar di meja.

Waktunya bersama Ducati tampaknya akan segera berakhir, dengan banyak laporan yang menunjukkan bahwa susunan pembalap pabrikan mereka pada tahun 2027 akan diisi oleh Marc Marquez dan Pedro Acosta.