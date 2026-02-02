Yamaha Jelaskan Kenapa Mesin V4 Wajib di era 850cc

Secara resmi, regulasi teknis MotoGP menyatakan bahwa mesin harus memakai paling banyak empat silinder, tanpa batasan pada jenis konfigurasi.

Oleh karena itu, Yamaha dan sebelumnya Suzuki membalap - dan bahkan memenangi gelar MotoGP - dengan mesin Inline4 di tengah gempuran rival yang memakai V4.

Tapi mulai 2027, menurut bos Yamaha Paolo Pavesio, batasan baru terhadap aerodinamika - termasuk pemangkasan 50mm dari lebar sayap depan - secara efektif mencoret Inline4 yang lebih lebar dari opsi mesin.

Setelah kesulitan melawan pabrikan Eropa yang memakai V4, Yamaha akhirnya beralih ke layout serupa untuk tahun 2026.

“Dengan peraturan teknis baru, dengan keterbatasan aerodinamis, dengan mesin Inline4, Anda tidak punya ruang untuk sayap,” kata Pavesio kepada GPOne.com.

“Tidak tertulis di mana pun bahwa Anda harus menggunakan V4, tetapi dengan peraturan tersebut, hal itu menjadi wajib.”

Pernyataan Pavesio senada dengan Direktur Tim Monster Yamaha, Massimo Meregalli, yang mengatakan kepada Crash.net pada peluncuran tim di Jakarta baru-baru ini:

“Sesuai dengan peraturan 2027 yang telah ditulis, satu-satunya konfigurasi mesin yang memungkinkan adalah V.

“Itulah mengapa kami mengantisipasi satu tahun lebih awal, untuk mulai mengetahui cara agar motor dapat bekerja dengan mesin [V4] [sebelum 2027].”

Jack Miller menempatkan Yamaha V4 terbaru di puncak daftar waktu MotoGP untuk pertama kalinya, meskipun dengan susunan pembalap yang dikurangi, pada hari kedua Shakedown Sepang.

Mantan juara dunia Fabio Quartararo finis sebagai pembalap Yamaha tercepat, 0,5 detik di belakang pembalap uji Honda Aleix Espargaro, pada akhir Shakedown.

Versi terbaru V4 akan menghadapi grid penuh waktu 2026 untuk pertama kalinya selama uji coba resmi Sepang minggu ini.