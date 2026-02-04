Jorge Martin Tanggapi Rumor Kepindahannya ke Yamaha

Jorge Martin memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Aprilia dalam kemitraan yang penuh gejolak.

Dihantui serangkaian cedera tahun lalu, hubungan Martin dan Aprilia menegang saat pembalap Spanyol itu coba mengaktifikan klausul keluar dalam kontraknya untuk meninggalkan Aprilia di 2026, dengan Honda dirumorkan jadi peminat utama.

Meski akhirnya menghormati tahun terakhir kontraknya di Aprilia, Martin kembali jadi sorotan dalam bursa pembalap MotoGP 2027.

Seiring dengan rumor kepindahan Fabio Quartararo ke Honda, Martin pada gilirannya dikaitkan dengan kursi Yamaha milik Quartararo.

Meski tidak turun ke trek setelah menjalani operasi selama musim dingin, Martin hadir di tes Sepang minggu ini, dan menanggapi rumor tersebut.

“Saya sudah melihatnya,” katanya kepada After the Flag MotoGP ketika ditanya tentang laporan Yamaha. “Lucunya, rumor-rumor itu muncul begitu cepat.

"Sebagai penggemar, saya selalu ingat mencoba menganalisis pembalap mana yang akan pindah ke motor lain.

“Tapi yang bisa saya katakan adalah, jika saya berada di uji coba ini, itu karena saya benar-benar ingin fokus pada Aprilia.

“Saya benar-benar ingin fokus pada musim ’26 dan membantu proyek ini berkembang lebih baik.

“Tentu saja, saya bisa mengatakan bahwa sebagian dari tim saya sedang mengerjakan masa depan saya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan.”

Ditanya soal tenggat waktu untuk memastikan masa depannya, Martin menjawab: “Saya tidak terlalu mempermasalahkannya.

“Pasar sedang bergerak, orang-orang bergerak sangat cepat. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan.”

Operasi di minggu pertama 2026

Aprilia mengumumkan pada bulan Januari bahwa Martin tidak akan ikut balapan di tes Sepang setelah menjalani dua operasi akhir tahun lalu untuk cedera yang sudah ada sebelumnya.

Martin mengungkapkan bahwa dokternya awalnya ingin menunda operasi ini hingga minggu pertama tahun 2026, meskipun sekarang ia merasa dapat "melihat cahaya" menuju kebugaran penuh.

“Saya pikir Valencia akan menjadi yang terakhir, dan kemudian saya akan punya banyak waktu untuk pulih dan berlatih, untuk lebih siap dari sebelumnya,” tambahnya.

“Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya harus menjalani dua operasi: satu di tangan dan satu lagi di tulang selangka.

“Tentu saja, enam operasi selama musim ’25 bukanlah hal yang mudah.

“Tapi yang saya pelajari adalah saya akan berjuang sekuat tenaga, dan tidak ada pilihan lain selain berjuang sampai saya kembali menang.

“Beberapa dokter berencana melakukan operasi pada minggu pertama tahun ’26, dan saya bilang tidak mungkin, kita harus melakukannya di tahun ’25. Saya ingin mengakhiri tahun ini karena itu adalah mimpi buruk.

“Tapi akhirnya saya melihat cahaya, akhirnya saya akan bisa berada dalam kondisi 100%. Saya belum sampai di sana, tapi saya akan sampai. Tahun lalu saya harus balapan dengan banyak rasa sakit dan beberapa masalah di tubuh saya.”

