MotoGP 2027: Line-Up Pembalap Resmi dan Rumor Sejauh ini

MotoGP mengalami perubahan teknis besar-besaran untuk tahun 2027, saat kelas premier Grand Prix akan beralih dari mesin 1000cc ke 850cc, dilarangnya perangkat ride-height motor, aerodinamika motor yang lebih sederhana, serta peralihan ban dari Michelin ke Pirelli.

Tapi, dinamika juga akan terjadi di bursa pembalap karena sebagian besar pembalap di grid kontraknya akan habis di penghujung musim 2026.

Sampai saat ini, hanya tiga pembalap yang sudah dipastikan memiliki kursi untuk musim 2027.

Dua di antaranya berada di Honda, dengan Johann Zarco dikonfirmasi di LCR, sedangkan rekan satu tim barunya - rookie Diogo Moreira - memegang kontrak 'multi-tahun' yang dimulai dari 2026.

Pembalap lain yang telah dikonfirmasi adalah Toprak Razgatlioglu, yang akan melakukan debut MotoGP-nya bersama Pramac Yamaha musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah musim ini menunggangi YZR-M1 V4 baru, pembalap Turki itu berharap dapat memaksimalkan pengetahuan tentang ban Pirelli pada tahun 2027, di mana kemungkinan rivalnya di World Superbike, Nicolo Bulega, akan mengikuti jejaknya ke MotoGP.

Bulega membagi komitmen musim penuh di World Superbike dengan peran sebagai pembalap penguji MotoGP Ducati, dan berharap itu akan memberinya jalan ke kelas utama tahun depan.

Sementara itu, Fermin Aldeguer dari Gresini Racing cukup percaya diri Ducati akan mengaktifkan opsi untuk musim 2027 setelah musim rookie yang impresif, dengan kemenangan Grand Prix Indonesia menjadi sorotan.

Namun, ambisinya untuk membuktikan kesiapan bergabung dengan tim pabrikan mendapat pukulan besar setelah menderita cedera patah tulang kaki saat berlatih, dan kemungkinan besar ia akan tetap berada di tim satelit.

Pada dasarnya, kelima pabrikan belum mengumumkan siapapun untuk musim 2027, yang berarti kita melihat nama-nama besar di pasar pembalap, termasuk juara bertahan Marc Marquez yang kontraknya bersama Ducati akan habis tahun ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun pada peluncuran 2026 Ducati, Marquez mengonfirmasi bahwa ia sudah sangat dekat dengan perpanjangan kontrak dua tahun.

Ducati juga menyatakan bahwa prioritas utama mereka adalah merekrut Marquez, yang berstatus juara bertahan, sebelum memikirkan masa depan Francesco Bagnaia dan pembalap Desmosedici lainnya.

Kejutan muncul pada hari pertama tes Shakedown Sepang, dengan laporan bahwa Fabio Quartararo sudah menandatangani kontrak dengan Honda, bahkan sebelum mengendarai Yamaha V4 versi terbaru.

Lalu, bagaimana untuk juara dunia MotoGP lainnya, Jorge Martin (Aprilia) dan Joan Mir (Honda), apakah mereka tetap bertahan atau pindah?

Martin sebelumnya telah berupaya meninggalkan Aprilia untuk pindah ke Honda, tapi gagal. Sejak saat itu, RS-GP berkembang menjadi motor terbaik kedua setelah Ducati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Apakah Martinator akan bertahan di Noale? Laporan terbaru menunjukkan bahwa pembalap Spanyol itu berpotensi mengisi kursi Yamaha yang ditinggalkan Quartararo.

Sementara itu, Mir dan Honda mengakhiri musim 2025 dengan performa yang kuat, tetapi jika kepindahan Quartararo benar, HRC telah mengisi tiga dari empat kursinya, dan Luca Marini juga telah membuat para insinyur Jepang terkesan.

KTM adalah yang pertama menampilkan sekilas mesin 850cc barunya, dan prioritas utama pabrikan Austria itu adalah mempertahankan Pedro Acosta, yang sudah dikaitkan dengan Ducati.

Jika Acosta pada akhirnya pindah ke Ducati pabrikan, lalu ke mana Francesco Bagnaia akan berlabuh... Aprilia mungkin?

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah situasi kontrak setiap pembalap untuk musim MotoGP 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT