Waktu Pemulihan 16 Pekan, Marc Marquez Absen Sampai 2026?

Estimasi waktu pemulihan cedera bahu kanan Marc Marquez menunjukkan ia mungkin tidak akan balapan lagi musim ini.

Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP
Marc Marquez diperkirakan absen sampai 16 minggu setelah operasi dari cedera bahu yang dialaminya di Indonesia, menghadirkan keraguan apakah juara MotoGP tersebut akan mencapai targetnya kembali balap musim ini.

Jangka waktu pemulihan tersebut diungkapkan dalam analisis untuk Marca.com oleh Dr. Pedro Luis Ripoll.

"Cedera ini memiliki prognosis yang baik dan masa pemulihannya bisa sekitar 16 minggu. Jika terdapat patah tulang terkait, akan ditangani dalam jangka waktu operasi yang sama," jelas Dr. Ripoll.

Putaran terakhir MotoGP 2025 akan berlangsung di Valencia pada 14-16 November, yang diikuti tes resmi pasca-balapan.

"Tujuan saya kembali sebelum akhir musim"

Marc Marquez terlempar dari GP25-nya setelah ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi pada lap pembuka Grand Prix Indonesia, mengalami 'fraktur korakoid dan kerusakan ligamen' di bahu kanannya.

"Untungnya, cederanya tidak serius, tetapi penting untuk mematuhi jadwal pemulihan," kata Marquez setelah diagnosis awal.

"Tujuan saya adalah kembali sebelum akhir musim, tetapi tanpa terburu-buru melakukan hal-hal di luar rekomendasi dokter."

Namun, diagnosa awal bahwa pembalap pabrikan Ducati itu dapat menghindari operasi pupus saat hasil pemindaian menunjukkan "tidak cukup tanda-tanda stabilisasi setelah seminggu imobilisasi".

Hal itu mendorong dokter untuk "melanjutkan operasi stabilisasi dan memperbaiki ligamen akromioklavikularis".

Kabar baik bagi juara dunia sembilan kali tersebut, yang menjalani beberapa operasi pada lengan kanannya setelah kecelakaan di Jerez pada tahun 2020, adalah bahwa dokter telah mengesampingkan "hubungan apa pun dengan cedera sebelumnya".

Ducati sejauh ini telah mengonfirmasi bahwa Marquez absen pada dua putaran berikutnya, di Phillip Island dan Sepang. Namun, jangka waktu tersebut telah diberikan sebelum operasi diperlukan.

Maverick Vinales dari Tech3, yang membutuhkan operasi untuk 'patah tulang kecil, dengan kerusakan ligamen' pada bahu kirinya di Sachsenring pada pertengahan Juli, masih kesulitan untuk kebugaran dan terpaksa mundur dari balapan.

Marc Marquez returns to the paddock after arm surgery, 2020 Andalucia MotoGP
Marc Marquez: "Saya tidak menghormati tubuh saya di masa lalu"

Akan mengejutkan jika Marquez mencoba kembali dengan cepat, setelah menasihati juara dunia Jorge Martin yang cedera untuk 'menghormati tubuhmu' dan tidak mengulangi kesalahannya sendiri dengan kembali lebih awal.

"Terutama menjadi juara dunia, motivasi Anda ekstra, kepercayaan diri Anda ekstra," jelas Marquez.

"Terkadang Anda tidak melihat batasannya, tetapi saya mengirim pesan teks kepadanya dan, berdasarkan perasaan dan pengalaman saya, saya hanya berkata kepadanya, 'Hargai tubuhmu'.

"Saya tidak menghormati tubuh saya di masa lalu, dan saya membayar mahal. Dan saya hanya berkata kepadanya bahwa jika Anda kalah tiga, empat, lima, enam balapan, itu bukan apa-apa."

Pembalap uji Ducati Michele Pirro akan menggantikan Marc Marquez di Australia akhir pekan ini, di mana Martin juga masih absen karena cedera (tulang selangka) terbarunya di Motegi.

