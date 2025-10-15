Marco Bezzecchi Jelaksan Insiden Marc Marquez dari Sisinya

Marco Bezzecchi menjelaskan momen saat ia menabrak bagian belakang motor Ducati Marc Marquez di MotoGP Indonesia, memicu kecelakaan parah yang membuat sang juara baru menderita cedera bahu.

Akhir pekan Mandalika yang memukai bagi Bezzecchi - meraih pole, lalu kemenangan lap terakhir atas Fermin Aldeguer di Sprint - berubah menjadi bencana setelah start buruk lainnya di Grand Prix tersebut.

Bercerita di blog 'Simply The Bez' miliknya, Bezzecchi - yang melewatkan tugas media pasca Grand Prix karena pemeriksaan medis - mengatakan: "Pada hari Minggu, saya bersemangat.

"Saya punya kecepatan yang cukup untuk bersaing meraih kemenangan. Tapi saya memulai dengan buruk dan langsung terjebak di antara rombongan.

“Kami sampai di Sektor 2 - sektor di mana saya biasanya sangat kuat… Mungkin terlalu kuat, karena tiba-tiba saya menemukan roda belakang Marc di depan saya - dan saya menabraknya.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami berdua keluar jalur. Dia langsung terjatuh, dan saya pun terjatuh tak lama kemudian.

“Jatuhnya parah. Saya langsung memeriksanya dan menyadari ada yang patah.

“Saya minta maaf - itu kesalahan saya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez, yang sudah lebih dulu mengunci gelar MotoGP seminggu sebelumnya di Jepang, diperkirakan mengalami cedera ketika ia tergelincir ke 'gundukan' di gravel trap.

Pembalap Spanyol itu akhirnya membutuhkan operasi - dan dikatakan membutuhkan waktu 16 pekan untuk masa pemulihan - sehingga peluangnya kembali di fase akhir musim 2025 terasa mustahil.

Sementara itu, Bezzecchi - yang juga terlibat insiden dengan rekan satu timnya Jorge Martin di Motegi - akan kembali ke trek di Phillip Island akhir pekan ini.

Meskipun Bezzecchi kerap mengecilkan pentingnya memperebutkan posisi ketiga di kejuaraan dunia bersama Francesco Bagnaia, hal itu kini menjadi fokusnya:

"Perebutan posisi ketiga di kejuaraan masih terbuka lebar, dan saya tahu jika saya bisa mengatasi masalah ini, saya akan kembali kompetitif," tulis Bezzecchi.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan yang pasti, semangat untuk bangkit kembali—belajar dari kejadian ini dan berkembang—sepenuhnya ada."

Saat ini Bezzecchi tertinggal 20 poin di belakang Bagnaia, dan tampaknya akan menerima penalti dari insiden Marc Marquez saat ia kembali ke trek di Australia.