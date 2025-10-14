Mantan Rival Mengulas Kunci dari Kemenangan Gelar Marc Marquez

Marc Marquez mengakhiri paceklik gelar selama enam tahun ketika ia meraih gelar juara kelas premier ketujuhnya bulan lalu di Grand Prix Jepang.

Momen ini menjadi puncak dari comeback dari cedera serius pada tahun 2020, yang mencakup keputusan besar untuk meninggalkan Honda yang kurang kompetitif di akhir tahun 2023 tim satelit Gresini Ducati pada tahun 2024.

Marc Marquez telah memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race sampai putaran ke-18, Grand Prix Indonesia, dan kini menjadi salah satu dari hanya tiga pembalap dalam sejarah yang meraih tujuh atau lebih gelar MotoGP.

Salah satu rival berat yang dihadapi untuk gelar MotoGP adalah Jorge Lorenzo, dengan Marquez mengalahkan juara tiga kali tersebut untuk meraih gelar juara tahun 2013 dalam pertarungan putaran final sebagai seorang rookie.

Keduanya juga sempat menjadi rekan satu tim di Honda pada tahun 2019, meskipun Lorenzo kesulitan dan akhirnya pensiun di akhir musim tersebut.

Ditanya oleh TNT Sport saat Grand Prix Indonesia untuk menilai gelar juara Marquez di tahun 2025, Lorenzo menyebutnya "matematika".

"Sungguh luar biasa, kekuatan pikirannya," ujarnya. "Seberapa kuat mentalnya sungguh menakjubkan. Dia kuat secara fisik, dia kuat secara mental, dia kuat secara teknis.

"Seperti yang selalu saya katakan, seseorang yang memasuki MotoGP pada tahun 2013 di tahun pertamanya dan memenangkan gelar juara dunia adalah seseorang dengan bakat yang luar biasa.

"Dia masih yang terbaik di usia 32 tahun dan dia memiliki motor terbaik. Jadi, ini matematika."

Marquez kini tak akan mampu memecahkan rekor 13 kemenangannya dalam satu musim pada tahun 2014 setelah mengalami cedera bahu pada insiden Lap 1 dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia.

Ducati telah mengonfirmasi bahwa Marquez akan absen di dua putaran berikutnya di Australia dan Malaysia, yang berarti - jika ia kembali di dua balapan terakhir - ia hanya bisa menyamai rekor kemenangannya.

Ia akan digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro, untuk Grand Prix Australia, tetapi belum ada kabar mengenai siapa yang akan menggantikannya di Sepang.