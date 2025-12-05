Apakah Yamaha Harus Mulai Memikirkan Masa Depan Tanpa Quartararo?

Perekrutan Fabio Quartararo oleh Petronas SRT untuk musim MotoGP 2019 sempat mengejutkan banyak pihak ketika diumumkan pada musim panas 2018.

Kehebohan seputar pembalap muda Prancis ini, yang digadang-gadang sebagai penerus Marc Marquez ketika ia datang ke dunia balap Grand Prix, telah lama sirna karena performanya di Moto2 dan Moto3 yang kurang memuaskan.

Secara resmi, ia hanya meraih satu kemenangan Grand Prix di Moto2 (kemenangan kedua di Jepang pada 2018 dicabut karena pelanggaran teknis).

Namun, manajemen SRT sangat yakin bahwa bakat Quartararo untuk mendominasi masa pra-GP-nya masih ada dan hanya membutuhkan lingkungan yang tepat.

Hal itu terlihat jelas sejak awal masa baktinya di Yamaha, saat ia meraih enam pole position dan tujuh podium dengan YZR-M1 berusia satu tahun pada 2019, menunjukkan performa yang beberapa kali memaksa Marquez bertarung di lap terakhir.

Menjelang awal tahun 2020, Yamaha telah memutuskan Quartararo adalah penerus ideal Valentino Rossi di tim pabrikan dan mengontraknya untuk tahun 2021. Tiga kemenangan Yamaha di musim 2020 yang penuh gejolak semakin memperkuat keputusan tersebut.

Quartararo meraih gelar juara pada tahun 2021 dalam upaya pertamanya bersama tim pabrikan Yamaha, mengakhiri paceklik gelar selama enam tahun yang dimulai sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2015. Ia gagal mempertahankan gelarnya pada tahun 2022 hingga akhir musim, karena motornya terbukti tidak cukup kompetitif untuk menantang Pecco Bagnaia dan Ducati.

Pembalap Prancis itu masih belum meraih kemenangan sejak Grand Prix Jerman 2022, begitu pula Yamaha. Ia tidak merahasiakan ketidakpuasannya sejak saat itu, meskipun Yamaha mampu mempertahankannya untuk tahun 2025 dan 2026 dengan kesepakatan besar senilai €12 juta.

Aprilia tidak dapat meyakinkannya dengan kontrak yang dilaporkan senilai €4 juta. Saat itu, di tahun 2024, Aprilia hanya memenangkan empat Grand Prix dalam 10 musim, dan konsistensinya secara keseluruhan dalam memperjuangkan kemenangan belum terbukti.

Jika dipikir-pikir kembali, di penghujung tahun 2025, mudah untuk menganggap keputusan Quartararo salah dan dibutakan oleh keserakahan. Mengingat performanya di YZR-M1 dibandingkan dengan rekan-rekannya, jelas terlihat mengapa ia bertahan seperti itu: ia sangat menyadari betapa hebatnya ia sebagai pebalap dan berapa harga yang pantas untuknya.

Dalam beberapa hal, kepercayaan diri itu terlihat agak picik mengingat Marc Marquez merelakan gajinya demi mengendarai motor pemenang di Gresini pada tahun 2024.

Tapi itu seperti membandingkan apel dengan jeruk, karena Marquez berada di titik di mana keraguan mulai muncul, menyusul cederanya di tahun 2020 dan motor Honda yang kurang kompetitif.

Menginjak usia 31 tahun di tahun 2024, ia tahu waktunya sudah tidak tepat untuk membuktikan bahwa ia masih bisa memenangkan gelar. Ia jelas telah membuktikannya, bahkan lebih, dan kontrak dasar Ducati sekitar €3 juta (ditambah bonus, menurut laporan) tampak seperti penawaran yang sangat menguntungkan.

Namun, menjelang negosiasi 2027, Marquez akan berusaha keras untuk mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan nilainya.

Langkah Aprilia di tahun 2025 menimbulkan pertanyaan besar tentang keputusan kontrak Quartararo, tetapi mengingat kesuksesan yang pernah ia nikmati bersama Yamaha sebelumnya, dan kekuatan teknis Max Bartolini yang meyakinkannya, memperpanjang kontrak di Iwata masuk akal.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Valencia test © Gold and Goose

Yamaha terlalu bergantung ke Quartararo

Penurunan performa Yamaha dalam beberapa tahun terakhir tidak serta merta menggusur Quartararo dari posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid. Musim 2025 terus mengukuhkan hal tersebut, dengan ia menembus 10 besar klasemen pembalap di posisi kesembilan.

Ia adalah satu-satunya perwakilan pabrikan Jepang yang berada di 10 besar klasemen pembalap, sebuah pencapaian yang mengesankan mengingat Honda memenangkan satu Grand Prix dan beberapa podium lainnya. Sebaliknya, Yamaha hanya meraih satu podium di Grand Prix Spanyol pada hari Minggu, ketika Quartararo berada di posisi kedua.

Di klasemen akhir, Quartararo unggul 122 poin dari pembalap terbaik Yamaha berikutnya, Jack Miller di posisi ke-17 dengan Pramac Yamaha.

Dari 22 putaran, Quartararo berhasil lolos ke 10 besar dalam 20 putaran, dan berhasil mencapai Q2 di semua balapan kecuali satu. Tiga rekan satu timnya di Yamaha lainnya hanya berhasil satu kali start di baris depan, sementara Quartararo mencatatkan 10 kali, lima di antaranya pole position.

Ia berhasil 10 kali finis 10 besar dengan YZR-M1 yang kurang mengesankan, dibandingkan dengan Miller yang lima kali, sementara Alex Rins dan Miguel Oliveira masing-masing hanya dua kali.

Yamaha memiliki bakat generasi ini dalam sosok Quartararo, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka telah melewatkan empat tahun di mana ia seharusnya berada di puncak kariernya setelah meraih gelar juara dunia pada tahun 2021.

Itulah mengapa komentar Quartararo seringkali pedas terkait motor yang telah dikendarai Yamaha dan kemajuan yang telah dicapai. Dan Yamaha tidak bisa terlalu kecewa dengan hal itu, mengingat komitmennya terhadap merek tersebut hingga saat ini.

Yamaha telah berbenah, menunjuk Max Bartolini sebagai Direktur Teknis telah memberikan banyak motivasi bagi Quartararo, sekaligus kepastian. Keputusan Yamaha untuk membangun mesin V4 patut diacungi jempol karena telah mendorong Quartararo untuk berkomitmen pada masa depannya.

Namun, ketidaksabaran jelas mulai dirasakan kedua belah pihak.

Quartararo kurang antusias dengan motor yang telah ia uji sejauh ini tahun ini. Ia melunakkan komentarnya di Valencia, tetapi juga enggan mengungkap adanya kelebihan V4, selain dari cara berkendaranya yang ia sukai.

Masalah utama dengan V4 saat ini adalah kurangnya rasa nyaman di bagian depan, yang merupakan satu-satunya kelebihan motor Inline4. Tapi mengingat proyek ini berada di fase awal, jadi Yamaha tidak menetapkan ekspektasi apa pun untuk paruh pertama tahun depan.

Namun Quartararo telah mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk menunggu Yamaha meyakinkannya di pasar pembalap yang akan bergerak sangat cepat pada tahun 2027.

Yamaha perlu menimbang masa depan tanpa Quartararo

Kritik Quartararo yang terus-menerus terhadap motor lawas dan mesin V4 sejauh ini telah membuat bos Yamaha, Paolo Pavesio, kesal. Pavesio menegaskan hal ini ketika berbicara kepada Speedweek baru-baru ini.

Pavesio mengatakan ia "mengerti" mengapa Quartararo frustrasi, tetapi menambahkan: "Kami semua profesional dan berada di posisi yang sama. Kami menawarkannya kesempatan untuk membalap untuk Yamaha, dan dia menerimanya... Terlalu banyak mengeluh di depan umum tidak akan membantu komitmen perusahaan."

Dalam beberapa minggu terakhir, kesabaran Yamaha mulai diuji, dan mungkin Quartararo terlalu terpaku pada proyek V4. Wajar saja, ia menginginkan paket yang kompetitif. Yamaha tidak merahasiakan bahwa hal ini mustahil.

Menjelang negosiasi kontrak, Yamaha berada di persimpangan jalan. Yamaha tidak memiliki tawaran langsung kepada Quartararo, selain lebih banyak uang dan janji bahwa proyek V4 akan berhasil di masa mendatang.

Saat ini, Quartararo tahu uang tidak selalu bisa membeli motor terbaik, dan pelajaran dari Marquez hampir pasti akan menjadi pertimbangannya saat membuat keputusan di tahun 2027.

Quartararo juga pasti menyadari bahwa, selama berkarier di kelas premier, ia telah menolak tawaran Ducati dan Aprilia – dua motor terbaik di grid saat ini. Jika ada kesempatan, ia tidak akan melewatkannya untuk ketiga kalinya.

Peraturan baru 850cc tahun 2027 membuat pilihan untuk memilih motor seperti lotre. Namun, saat ini hanya satu motor yang tampaknya tidak berpotensi memenangkan balapan, yaitu Yamaha.

Jika Yamaha berhasil meyakinkan Quartararo bertahan, hal itu akan dilakukan semata-mata berdasarkan kemungkinan bahwa mereka akan memiliki mesin V4 yang tepat, bahwa hal ini akan diterapkan pada mesin 850cc, dan bahwa Toprak Razgatlioglu akan membantu Yamaha mengungkap rahasia Pirelli sejak dini.

Meski begitu, kemajuan yang telah dicapai oleh Honda, Ducati, dan Aprilia membuat sulit membayangkan bahwa semua merek tersebut akan tiba-tiba terpuruk di tahun 2027. Perlu dicatat bahwa terakhir kali terjadi pergantian produsen ban, Yamaha-lah yang paling terdampak.

Dan jika Yamaha tidak meningkatkan tempo tahun depan dan memulai tahun 2027 dengan baik, ketegangan antara kedua belah pihak akan semakin memburuk.

Jadi, mungkin Yamaha harus melakukan hal yang dulunya tak terpikirkan dan melepas Quartararo.

Yamaha sudah tahu bagaimana rasanya memiliki pebalap yang tidak bahagia dan percaya bahwa ia seharusnya berada di motor yang lebih kompetitif bersama Maverick Vinales di tahun 2021. Bahkan ketika Yamaha sepakat untuk mengakhiri kontrak dua tahunnya lebih awal, suasananya tidak membaik.

Yamaha, dengan V4-nya, kini berada di titik di mana semua pebalap harus bekerja sama. Alex Rins dan Jack Miller belum bersaing memperebutkan gelar juara akhir-akhir ini, jadi dalam banyak hal lebih mudah bagi mereka untuk meredam ekspektasi. Namun, Yamaha membutuhkan umpan balik dari pebalap terbaiknya agar sesuai dengan umpan balik dari rekan-rekan satu timnya yang menggunakan V4.

Jika fokus Quartararo hanya pada hasil, hal itu akan menghambat proyek V4, terutama di tahun di mana Razgatlioglu sedang mempelajari MotoGP dan juga membantu mengembangkan motor 2027.

Yamaha juga hanya perlu mencontoh Honda untuk melihat mengapa berpisah dengan superstar mereka sebenarnya dapat membantu mereka dalam jangka panjang. Kehilangan Marquez merupakan titik terendah bagi Honda di akhir tahun 2023.

Namun, uang yang tidak dibayarkan kepadanya dialihkan untuk proyek pengembangan motor. Pada akhir tahun 2024, Honda telah mengontrak Romano Albesiano sebagai Direktur Teknis dan Aleix Espargaro sebagai pembalap penguji yang tangguh.

Pada tahun 2025, Honda sangat kompetitif hingga sudah mengincar nama-nama seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta untuk musim depan. Menjelang tahun 2027, Honda akan menjadi pemain utama di pasar pembalap, dengan nama Quartararo dikaitkan.

Melangkah maju tanpa pembalap yang telah memaksimalkan potensi motor memang membantu sebuah merek untuk mengembangkan sesuatu yang lebih komprehensif, sekali lagi, seperti yang telah ditunjukkan Honda.

Posisi Yamaha lemah di pasar pembalap

Tentu saja, Yamaha akan mengalami kesulitan jangka pendek. Namun, ini sudah menjadi tantangan yang dihadapi, bahkan dengan Quartararo di daftarnya: nilai pasarnya rendah.

Dengan semua kursi pabrikan yang tersedia, barisan pembalap yang melirik Yamaha untuk tahun 2027 tidak akan panjang, dan juga tidak akan diisi oleh nama-nama papan atas.

Daftar pembalap Yamaha untuk tahun 2024 sudah mengisyaratkan hal ini. Mereka memang memiliki talenta triple-A dalam diri Quartararo, tetapi kedalaman susunan pembalapnya lemah.

Alex Rins, Jack Miller, dan Miguel Oliveira memang terbukti sebagai pemenang balapan. Namun, Rins telah menjadi bayangan dirinya sendiri sejak cedera kaki pada tahun 2023, sementara Miller hampir tidak pernah membalap untuk tahun 2025 sebelum paspornya terbukti berguna. Hasil Oliveira juga menurun selama dua tahun bersama tim satelit Aprilia, meskipun cedera menghambatnya.

Perekrutan juara World Superbike tiga kali, Razgatlioglu, sempat menimbulkan kontroversi, tetapi ada yang merasa bahwa inilah saatnya bagi superstar Turki tersebut.

Hanya sedikit yang meragukan bahwa ia tidak akan menguasai MotoGP, dan mungkin Yamaha merasa lebih berani untuk mengkritik keluhan Quartararo secara terbuka karena mereka memiliki calon bintang dalam diri Razgatlioglu.

Bagaimanapun, sulit membayangkan bagaimana Yamaha bisa mendapatkan nama yang setara nilainya dengan Quartararo jika ia benar-benar pergi. Namun, hal itu harus diterima demi kebaikan proyek mereka untuk memenuhi ambisinya kembali memperjuangkan gelar juara.

Dalam banyak hal, Yamaha akan sangat dirugikan jika berhasil dan akan sangat dirugikan jika tidak. Namun, terkadang, pendekatan yang berbeda diperlukan.