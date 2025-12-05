Regulasi Bobot Minimal WorldSBK "Tidak Untuk Menyerang Siapapun"

Pembelaan untuk regulasi berat minimum gabungan di WorldSBK mendapat kecaman setelah dianggap sebagai penyebab menurunnya performa Alvaro Bautista pada dua musim terakhir.

Aturan berat minimum gabungan pebalap dan motor berlaku bagi pebalap dengan berat di bawah 80 kg, dan kombinasi pebalap dan motor yang tidak memenuhi berat minimum gabungan 168 kg. Setiap kilogram di bawah batas minimum akan dikenakan pemberat sebesar 0,5 kg.

Aturan ini diberlakukan pada tahun 2024 setelah Bautista mendominasi untuk kedua kalinya secara berturut-turut, memenangkan 27 balapan dari 36 balapan pada tahun 2023, dan pebalap Spanyol ini menjadi pebalap teringan di grid World Superbike.

Sejak saat itu, Bautista memenangkan empat balapan pada tahun 2024 dan tidak memenangkan satu pun balapan pada tahun 2025, serta finis ketiga di klasemen di belakang Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega di kedua musim tersebut.

Tahun ini, Bautista secara khusus mengkritik aturan yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan antara pebalap dengan postur tubuh berbeda.

Pebalap Spanyol itu menggambarkan aturan tersebut sebagai "diskriminasi" setelah putaran Misano, dan berulang kali menyatakan sepanjang tahun bahwa ia dirugikan dibandingkan para pesaingnya akibat beban pemberat yang harus ia bawa.

Direktur Teknis WorldSBK, Gregorio Lavilla, membela aturan tersebut dengan mengatakan regulasi itu "bukanlah serangan terhadap siapa pun".

"Ini bukan tentang berat gabungan yang sama untuk semua orang, yang mana mustahil," ujar Lavilla tentang aturan berat minimum gabungan tersebut saat berbicara di kanal YouTube PecinoGP.

"Ini adalah sistem yang mendekatkan rata-rata bobot. Batas pemberat maksimum adalah 10 kg, dan ini bukan serangan terhadap siapa pun.

"Waktu berlalu, waktu berlalu untuk semua orang. Dan, saya ingin memberi tahu Anda, Bautista akan tetap ringan bahkan di usia enam puluh tahun, sehingga ia bisa naik motor dan menang."

Lavilla menambahkan: "Berat badan mungkin memengaruhi beberapa aspek, tetapi dia tetap seorang pebalap yang kompetitif. Tidak ada yang menentangnya."