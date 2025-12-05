Verstappen Khawatir dengan Daya Saing Red Bull di Abu Dhabi

Max Verstappen tertinggal dari favorit gelar, Lando Norris dari McLaren, pada kedua sesi latihan bebas yang berlangsung selama satu jam di Sirkuit Yas Marina, putaran penutup musim.

Meskipun keduanya hanya terpaut 0,008 detik di sesi latihan pertama, Norris memperlebar jaraknya atas Verstappen menjadi 0,363 detik di FP2, membuat pembalap Belanda itu khawatir dengan daya saing Red Bull.

“Cukup baik. Saya cukup puas dengan mobilnya, mungkin kami hanya perlu sedikit lebih cepat. Masih belum cukup cepat, tetapi secara keseluruhan, bagi kami, dalam rentang waktu yang cukup baik di sini,” simpul Verstappen setelah sesi latihan bebas kedua.

Verstappen terdengar mengeluh tentang Red Bull-nya sepanjang hari Jumat dan menggambarkan mobil RB21-nya sebagai “perjuangan yang konstan” tetapi menambahkan “itu bukan hal baru.”

"Sepertinya ini celah yang cukup besar yang perlu kami tutup. Tapi dari sisi kami, kami akan mencoba menampilkan mobil terbaik dan mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kami temukan," tambahnya.

Ditanya apakah Red Bull perlu meningkatkan kecepatan balapan atau kecepatan satu putaran, Verstappen menjawab: "Kecepatan satu putaran dan jarak jauh perlu lebih baik."

Martin Brundle dari Sky Sports F1 mendukung Red Bull untuk membalikkan keadaan tepat waktu untuk sesi kualifikasi yang krusial.

"Red Bull akan menyempurnakannya. Max akan tampil gemilang di hari Jumat," kata Brundle. "Mereka bisa menyesuaikannya. Saya pikir dia akan baik-baik saja, tetapi sepertinya McLaren lebih cepat dalam kecepatan tinggi, seperti yang kami perkirakan."

F1 telah melihat versi terbaik Verstappen

Norris unggul 12 poin atas Verstappen menjelang pertarungan perebutan gelar juara tiga tim hari Minggu, sementara Oscar Piastri tertinggal 16 poin di posisi ketiga.

Kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, yakin bahwa terlepas dari apakah Verstappen akan menjadi juara dunia lima kali atau tidak, F1 telah menyaksikan versi terbaiknya sejauh ini.

“Saya pikir terlepas dari apakah Max akan menang atau tidak, mungkin adil untuk mengatakan bahwa dunia telah menemukan Max yang jauh lebih luar biasa musim ini, setelah gelar dunia keempatnya,” jelas Mekies.

“Sedikit karena besarnya comeback-nya. Sedikit karena dia begitu santai, begitu menyatu dengan tim. Menerima begitu banyak tantangan dengan semangat yang tepat.

“Sedikit juga karena kami telah melihatnya balapan di tempat lain. Saya pikir itu semua telah mengambil sebagian dari hati kami ketika kami melihatnya menghabiskan akhir pekan luangnya sebagai ayah baru, balapan dengan mobil GT di seluruh dunia.

"Terserah kalian untuk menentukan apakah dalam kasus itu, itu akan menjadi gelar terbaiknya. Tapi yang pasti, mengingat apa pun yang terjadi selanjutnya, skala comeback-nya adalah sesuatu yang diharapkan akan tercatat dalam beberapa buku sejarah."

