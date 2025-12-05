F1 GP Abu Dhabi 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Yas Marina
Hasil lengkap dari sesi latihan Jumat untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Sirkuit Yas Marina.
Pemimpin klasemen F1 Lando Norris memimpin Free Practice 1 yang didominasi para rookie putaran penutup musim 2025, Grand Prix Abu Dhabi.
Norris, yang akan meraih gelar juara dunia pertamanya dengan finis di posisi tiga besar pada hari Minggu, mengungguli rivalnya, Max Verstappen dari Red Bull, dengan selisih hanya 0,008 detik pada sesi Free Practice 1 di Sirkuit Yas Marina.
Charles Leclerc dari Ferrari sempat melintir, tetapi akhirnya mencatatkan waktu tercepat ketiga, hanya terpaut 0,016 detik dari Norris.
FP1 adalah sesi yang paling tidak representatif di akhir pekan Sirkuit Yas Marina karena berlangsung pada siang hari, tidak seperti kualifikasi dan Grand Prix.
Sembilan pembalap rookie ambil bagian dalam sesi latihan bebas pertama saat beberapa pembalap, termasuk penantang gelar Oscar Piastri, absen dari sesi FP1.
Kimi Antonelli berada di posisi keempat, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell dan Gabriel Bortoleto, yang berada di posisi ketujuh saat kedua Sauber berada di puncak catatan waktu FP1.
Ollie Bearman finis di posisi kedelapan meskipun ada masalah sensor pada mobil Haas-nya, sementara Carlos Sainz dan Franco Colapinto melengkapi 10 besar dengan selisih waktu kurang dari empat persepuluh detik untuk Williams dan Alpine.
F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m24.485s
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m24.493s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m24.501s
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m24.608s
|5
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m24.629s
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m24.733s
|7
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m24.742s
|8
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m24.759s
|9
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m24.771s
|10
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m24.855s
|11
|Ryo Hirakawa
|JPN
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m24.934s
|12
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m24.977s
|13
|Paul Aron
|EST
|BWT Alpine F1 Team
|1m25.204s
|14
|Pato O'Ward
|MEX
|McLaren F1 Team
|1m25.246s
|15
|Arvid Lindblad
|GBR
|Oracle Red Bull Racing
|1m25.256s
|16
|Arthur Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m25.360s
|17
|Ayumu Iwasa
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m25.475s
|18
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams Racing
|1m25.490s
|19
|Jak Crawford
|USA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m25.889s
|20
|Cian Shields
|GBR
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m26.432s