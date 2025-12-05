F1 GP Abu Dhabi 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Yas Marina

Hasil lengkap dari sesi latihan Jumat untuk F1 GP Abu Dhabi, putaran ke-24 dan terakhir musim 2025 di Sirkuit Yas Marina.

Pemimpin klasemen F1 Lando Norris memimpin Free Practice 1 yang didominasi para rookie putaran penutup musim 2025, Grand Prix Abu Dhabi.

Norris, yang akan meraih gelar juara dunia pertamanya dengan finis di posisi tiga besar pada hari Minggu, mengungguli rivalnya, Max Verstappen dari Red Bull, dengan selisih hanya 0,008 detik pada sesi Free Practice 1 di Sirkuit Yas Marina.

Charles Leclerc dari Ferrari sempat melintir, tetapi akhirnya mencatatkan waktu tercepat ketiga, hanya terpaut 0,016 detik dari Norris.

FP1 adalah sesi yang paling tidak representatif di akhir pekan Sirkuit Yas Marina karena berlangsung pada siang hari, tidak seperti kualifikasi dan Grand Prix.

Sembilan pembalap rookie ambil bagian dalam sesi latihan bebas pertama saat beberapa pembalap, termasuk penantang gelar Oscar Piastri, absen dari sesi FP1.

Kimi Antonelli berada di posisi keempat, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell dan Gabriel Bortoleto, yang berada di posisi ketujuh saat kedua Sauber berada di puncak catatan waktu FP1.

Ollie Bearman finis di posisi kedelapan meskipun ada masalah sensor pada mobil Haas-nya, sementara Carlos Sainz dan Franco Colapinto melengkapi 10 besar dengan selisih waktu kurang dari empat persepuluh detik untuk Williams dan Alpine.

F1 GP Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m24.485s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m24.493s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m24.501s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m24.608s
5Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m24.629s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m24.733s
7Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m24.742s
8Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m24.759s
9Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m24.771s
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m24.855s
11Ryo HirakawaJPNMoneyGram Haas F1 Team1m24.934s
12Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m24.977s
13Paul AronESTBWT Alpine F1 Team1m25.204s
14Pato O'WardMEXMcLaren F1 Team1m25.246s
15Arvid LindbladGBROracle Red Bull Racing1m25.256s
16Arthur LeclercMONScuderia Ferrari HP1m25.360s
17Ayumu IwasaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m25.475s
18Luke BrowningGBRAtlassian Williams Racing1m25.490s
19Jak CrawfordUSAAston Martin Aramco F1 Team1m25.889s
20Cian ShieldsGBRAston Martin Aramco F1 Team1m26.432s

