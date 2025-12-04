Bos Yamaha Mulai Frustrasi dengan Komplain Quartararo?

,

Bos Yamaha MotoGP, Paolo Pavesio, mengatakan keluhan Fabio Quartararo yang terus-menerus tentang motornya "tidak membantu komitmen perusahaan".

Setelah beberapa tahun yang sulit, Yamaha merencanakan jalur baru untuk kembali ke barisan depan MotoGP dengan mengembangkan proyek V4 baru.

Pabrikan Jepang tersebut mengonfirmasi bahwa Grand Prix Valencia 2021 adalah balapan terakhir bagi mesin Inline-4 mereka yang telah lama dipakai.

YZR-M1 V4 telah tiga kali mengikuti wildcard dengan Augusto Fernandez, sementara para pembalap telah mengujinya beberapa kali.

Proyek V4 tidak hanya diharapkan dapat membawa Yamaha kembali ke barisan depan, tetapi juga meyakinkan Quartararo, juara dunia 2021, untuk memperpanjang kontraknya setelah tahun 2026.

Yamaha mulai frustrasi dengan komplain Quartararo

Quartararo mencatatkan waktu yang lebih cepat dengan Yamaha V4 dibandingkan motor Inline4 pada tes Valencia, meskipun ia mengingatkan bahwa hasil benchmark pada YZR-M1 lama tidak sepenuhnya representatif.

Pembalap Prancis itu juga memuji cara berkendara V4, tetapi ia belum memberikan pujian yang kuat untuk motor tersebut sejak tes pertamanya di Misano pada bulan September.

Dengan keputusan tentang masa depannya di MotoGP yang akan segera dibuat pada tahun 2026, Quartararo mengatakan ia "tidak punya waktu" untuk menunggu V4 menjadi kompetitif - sesuatu yang menurut Yamaha harus terjadi.

Dalam wawancara dengan Speedweek, kesabaran Pavesio tampaknya mulai menipis menanggapi keluhan Quartararo.

“Dari sudut pandang manusia, saya memahami rasa frustrasi yang terkadang Anda rasakan,” ujarnya.

“Tapi kami semua profesional dan berada di posisi yang sama. Kami menawarinya kesempatan untuk membalap untuk Yamaha, dan dia menerimanya.

“Terlalu banyak mengeluh di depan umum tidak akan membantu komitmen perusahaan.”

Quartararo mengakhiri musim 2025 dengan motor Inline-4 di posisi kesembilan klasemen, unggul sekitar 122 poin dari pembalap Yamaha terbaik berikutnya, Jack Miller dari Pramac.

Pembalap Prancis itu meraih pole position lima kali pada musim 2025 dan meraih podium Grand Prix kering di Jerez, sementara itu masalah pada perangkat ride-height membuatnya gagal menang di Grand Prix Inggris.

Yamaha finis terakhir di klasemen pabrikan, tetapi musim 2025 merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan musim sebelumnya.

Menanggapi keluhan Quartararo di musim 2025, Pavesio mengatakan: “Motornya jelas jauh lebih cepat dalam satu putaran, sebagian berkat Fabio.

“Motornya juga lebih cepat dalam Sprint Race dan sedikit lebih cepat dalam balapan jarak jauh. Namun, semakin sulit balapannya, semakin kami kesulitan.”