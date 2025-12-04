Isack Hadjar Pede dengan Proses Adaptasinya di Red Bull

Isack Hadjar yakin ia akan mampu beradaptasi dengan cepat bersama Red Bull menjelang debutnya bersama tim tersebut pada tahun 2026.

Awal pekan ini, Red Bull mengonfirmasi bahwa Hadjar akan menjadi rekan Max Verstappen untuk musim F1 2026.

Hadjar telah menikmati musim debut yang impresif, meraih podium pertamanya di Grand Prix Belanda.

Sejak saat itu, promosinya dari tim junior Red Bull, Racing Bulls, hanya menunggu formalitas saja.

Hadjar menjadi pembalap junior Red Bull terbaru yang dibebani tantangan berat untuk jadi rekan setim Verstappen.

Pierre Gasly bertahan setengah musim sebelum diturunkan di pertengahan 2019.

Dan setelah musim 2020 yang sulit, Alex Albon digantikan oleh Sergio Perez, yang mempertahankan kursinya sampai 2024.

Baru-baru ini, Liam Lawson diturunkan setelah hanya dua putaran, sementara itu Tsunoda tidak bisa mngimbangi performa apik Verstappen saat ini.

Berbicara menjelang Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini, Hadjar mengatakan ia "tidak memiliki ekspektasi" untuk tahun depan karena peraturan baru.

"Ini momen yang sangat baik dalam karier saya, itu sudah pasti," kata Hadjar. "Dengan semua kerja keras selama bertahun-tahun yang kini terbayar lunas, jelas ini hanyalah awal dari perjalanan baru.

"Tapi saya sangat bersemangat dan juga melangkah ke era baru Formula 1. Saya pikir ini waktu yang tepat. Saya tidak memiliki ekspektasi sama sekali, karena memulai dari awal – semuanya. Pekerjaan akan selesai.

"Saya sangat menantikan Januari, Februari, bekerja dengan tim, mengenal orang-orang. Akan sangat penting untuk mencoba dan sedikit lebih unggul."

Bisakah Hadjar memutus kutukan kursi kedua Red Bull?

Red Bull berharap Hadjar mematahkan apa yang disebut "kutukan kursi kedua", yang telah berlangsung sejak kepergian Daniel Ricciardo di akhir 2018.

Hadjar yakin salah satu kekuatannya adalah kemampuan adaptasi, dan ditambah mobil generasi baru tahun 2026 akan memberi skenario ideal bagi pembalap Prancis itu.

"Yah, itu tidak benar. Mobilnya sama sekali berbeda tahun depan," tambahnya. "Seperti yang saya katakan, kami akan mendapatkan mobil yang kami miliki. Tim akan membangun mobil ini. Saya harus beradaptasi dengan mobil itu, dan Max harus melakukan pekerjaan yang sama. Jika mobilnya bergerak ke satu arah, setidaknya saya akan berada di sana untuk merasakan perubahannya.

"Dan idealnya, saya berkontribusi pada perubahan itu. Itu akan menjadi skenario yang ideal. Saya tidak pernah mengulanginya, setiap tahun.

"Saya selalu berkompetisi dengan mobil yang berbeda, jadi saya tidak tahu bagaimana rasanya melakukan hal yang sama, pekerjaan yang sama. Saya pikir saya cukup baik dalam beradaptasi, jadi saya sebenarnya percaya diri."