MotoGP Umumkan Perombakan Manajemen Jelang Musim 2026

Dan Rossomondo telah meninggalkan perannya di MotoGP setelah hanya tiga tahun

Carmelo Ezpeleta, Dan Rossomondo, 2024 Americas MotoGP
Carmelo Ezpeleta, Dan Rossomondo, 2024 Americas MotoGP
MotoGP mengumumkan perubahan kepemimpinan besar menjelang musim 2026, setelah Dan Rossomondo meninggalkan jabatannya sebagai Chief Commercial Officer (CCO).

Pria Amerika ini direkrut oleh Dorna dan MotoGP pada tahun 2023 sebagai CCO, dalam upaya untuk membantu mengembangkan profil kejuaraan di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Rossomondo memegang peran utama di National Basketball Association (NBA).

Namun, setelah kurang dari tiga tahun menjabat, MotoGP telah mengumumkan pada hari Kamis, 4 Desember, bahwa ia akan meninggalkan organisasi tersebut.

Kepindahan ini mengejutkan menyusul akuisisi MotoGP baru-baru ini oleh perusahaan Amerika dan pemilik Formula 1, Liberty Media.

Dalam sebuah pernyataan, Rossomondo mengatakan ia akan kembali ke AS untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya.

“Saya ingin berterima kasih kepada Carmelo [Ezpeleta] dan tim atas semua dukungan mereka selama tiga tahun terakhir,” kata Rossomondo. “Saya senang mempelajari olahraga yang luar biasa ini dan telah menjadi penggemar sejati.

“Ke depannya, saya akan terus mendukung kesuksesannya di AS saat saya kembali ke rumah untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.”

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna, menambahkan: “Dan telah menjadi bagian penting dari evolusi komersial MotoGP dan anggota tepercaya dalam tim kepemimpinan kami.

“Kami berterima kasih atas dedikasinya dan dampak positif yang telah ia berikan pada olahraga ini. Kami mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan.”

Dalam pernyataan dari pihak kejuaraan, Rossomondo menyatakan akan “memberikan arahan strategis” kepada tim manajemen Dorna saat ia bertransisi dari perannya. Belum jelas siapa yang akan mengambil alih posisi Chief Commercial Officer.

Meskipun Liberty kini memiliki MotoGP, mereka telah menyerahkan pengelolaan kejuaraan kepada Dorna.

Kehadiran Liberty di paddock MotoGP telah meningkatkan minat dari luar terhadap seri ini, terutama dengan akuisisi Tech3 baru-baru ini oleh konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim F1 Haas, Guenther Steiner.

