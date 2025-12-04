Haas Ungkap Identitas Baru saat Nama Toyota Kembali ke F1

Haas memulai kemitraan teknis dengan Toyota tahun lalu, dan kedua belah pihak telah mengumumkan perluasan kemitraan yang telah ada, dengan pabrikan Jepang itu akan menjadi sponsor utama Haas pada tahun 2026, menggantikan MoneyGram.

Dengan ini, tim yang berbasis di Amerika tersebut akan dikenal sebagai TGR (Toyota Gazoo Racing) Haas F1 Team.

Pengumuman ini juga menandai untuk pertama kalinya sejak Toyota tiba-tiba mundur dari F1 di akhir musim 2009.

Kesepakatan ini memperkuat hubungan antara Toyota dan Haas, dengan Toyota mengambil alih program Pengujian Mobil Bekas (TPC) tim AS tersebut.

Logo Toyota sudah muncul di mobil Haas, tetapi branding mereka diperkirakan akan lebih menonjol lagi pada mobil F1 2026, yang akan diluncurkan secara online pada 23 Januari.

“Merupakan suatu keistimewaan untuk mempererat hubungan kami dengan TGR melalui perjanjian kemitraan gelar baru ini,” ujar Team Principal Haas, Ayao Komatsu.

“Hubungan kerja kami hingga saat ini telah sesuai dengan harapan kami. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan kami di TPC musim ini, tetapi masih banyak lagi yang terjadi di balik layar – termasuk pengembangan dan pemasangan simulator di fasilitas Banbury kami untuk tahun 2026.

"Pengembangan personel, yang semuanya bekerja sama antara Tim F1 Haas dan TGR, telah sangat bermanfaat bagi kami, dan hal itu akan terus meningkat seiring dengan semakin matangnya kemitraan kami. Kami juga bersemangat untuk terus berkembang dengan program pembalap kami, dan sangat menggembirakan melihat kedalaman bakat yang didukung TGR dalam proses tersebut.”

Toyota's tie-up with Haas has expanded

Toyota berharap kolaborasi ini akan membantu mengembangkan lebih banyak pembalap dan teknisi Jepang di F1.

Chairman Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, mengatakan: "Dengan membawa kemitraan kami dengan Haas selangkah lebih maju tahun depan, mantra 'People, Product, Pipeline' TGR akan semakin cepat dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya.

"Waktunya telah tiba bagi generasi mendatang untuk mengambil langkah pertama mereka menuju panggung dunia. Bersama Gene Haas, Ayao, dan semua orang di Tim F1 TGR Haas, kami akan membangun budaya dan tim untuk masa depan. Toyota kini benar-benar bergerak maju."