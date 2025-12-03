Morbidelli Akui "Terlalu Banyak Drama" Seputar GP24/GP25

Perbandingan antara GP24 dan GP25 menjadi terlalu dramatis, menurut Franco Morbidelli dari VR46.

Pembalap VR46 Ducati MotoGP, Franco Morbidelli, merasa sudah "terlalu banyak drama" dalam perdebatan tentang apakah GP24 motor yang lebih baik daripada GP25.

Setelah menyapu bersih 19 dari 20 balapan yang digelar pada tahun 2024 dengan GP24-nya, Ducati tidak bisa membuat langkah maju yang signifikan dengan paket 2025-nya.

Dalam uji coba musim dingin, Ducati terpaksa meninggalkan spesifikasi mesin 2025 dan kembali menggunakan versi 2024 yang diperbarui.

Tapi GP25 mendominasi musim ini di tangan Marc Marquez yang memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race dalam perjalanannya meraih gelar MotoGP ketujuh.

Performa tersebut berbanding terbalik dengan hanya dua kemenangan bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang, bersama Fabio Di Giannantonio, tampak kesulitan untuk tampil konsisten dengan GP25.

Pada saat yang sama, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer meraih empat kemenangan bersama-sama dengan paket spesifikasi 2024 di Gresini, dengan Alex jadi runner-up musim ini.

Bagi para pebalap satelit Ducati yang tidak mendapat akses motor spek pabrikan, muncul perdebatan sengit mengenai apakah mereka akan lebih baik tetap menggunakan GP24 daripada beralih ke GP25 untuk musim 2026.

"Saya mengendarai Ducati. Saya rasa itu tidak terlalu penting," jawab Morbidelli menanggapi pertanyaan ini di akhir musim 2025.

"Ducati adalah paket yang hebat, motor yang hebat. Lagipula, para pebalap dengan motor '24 telah berkali-kali mengalami kesulitan.

"Jika Anda benar-benar ingin melihat bagaimana mereka melaju, semua orang mengalami kesulitan: '24, '25, tidak masalah, semua orang terkadang mengalami kesulitan dalam beberapa kesempatan. Jadi, itu tidak terlalu penting."

GP25 hanya ‘kesulitan sekali’

Morbidelli yakin "terlalu banyak drama" dalam perdebatan ini, dengan pebalap VR46 itu mencatat bahwa GP25 hanya benar-benar bermasalah sekali di Indonesia, karena Marc Marquez tetap konsisten dengan paket tersebut sepanjang tahun.

"Saya pikir tahun ini, apa yang terjadi tahun ini, ada terlalu banyak drama antara tahun '24, '25, '26, '20 - berapa pun itu," katanya. 

"Ducati adalah paket yang hebat, bekerja dengan sangat baik: '24, '25, '23, '21 - telah bekerja dengan sangat baik sejak 2020.

"Saya telah melihat performa para pebalap yang telah mencoba keduanya yang telah bolak-balik dengan spesifikasi ini, karena beberapa keraguan, atau karena sesuatu.

"Tapi, sejujurnya, jika saya harus memberi tahu Anda apakah paket ini jelas lebih baik daripada yang lain, saya tidak bisa mengatakannya.

"Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kedua paket itu sangat, sangat bagus ketika bekerja dengan baik.

"Dan jika mereka tidak bekerja dengan performa terbaiknya, mereka akan kesulitan, seperti yang telah kita lihat di tahun '24, '25, dan '26.

"Jika saya harus menganalisis dengan jelas, tahun '25 jauh lebih sedikit kesulitannya daripada tahun '24 karena kita telah melihat Marc di P1, P2 hampir sepanjang tahun, dan dia menggunakan tahun '25.

"Dia jauh lebih sedikit kesulitannya daripada yang lain. Jadi, kita melihat GP25-nya hanya kesulitan sekali [di Indonesia]."

