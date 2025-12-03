Aleix Espargaro Ungkap Kesulitan Awal dalam Memahami Engineer Honda

Aleix Espargaro buka-bukaan soal perubahan yang terjadi sejak ia bergabung dengan Honda.

Aleix Espargaro, Honda test team, 2025 Valencia test
Aleix Espargaro, Honda test team, 2025 Valencia test
© Gold and Goose

Pembalap tes Honda MotoGP, Aleix Espargaro, mengakui awalnya "sangat sulit" untuk memahami cara kerja para insinyur HRC ketika ia memulai musim dingin lalu.

Pemenang Grand Prix MotoGP tiga kali ini menandatangani kontrak dengan Honda untuk menjadi salah satu pembalap tes resminya pada tahun 2025, setelah pensiun dari karier balapnya di akhir tahun 2024.

Espargaro mengikuti jejak Romano Albesiano dari Aprilia ke Honda, dengan keduanya membawa keahlian mereka tentang cara kerja pabrikan Eropa ke metode kerja HRC.

Honda membuat kemajuan besar pada tahun 2025, dengan meraih kemenangan pertamanya dalam dua tahun, serta tiga podium di cuaca kering yang mengangkatnya keluar dari peringkat terbawah klasemen konsesi.

Honda bekerja lebih “efisien” dibandingkan tahun lalu

Espargaro pertama kali mengendarai Honda pada tes akhir musim di Barcelona tahun 2024, tetapi ia mengakui awalnya sulit memahami cara kerja para insinyur HRC.

Tapi selama musim 2025, ia mengatakan ia dapat bekerja sama dengan Albesiano untuk mempercepat penyampaian feedback dan meningkatkan efisiensi keseluruhan para insinyur Honda.

“Awalnya, bagi saya, sangat sulit memahami cara kerja orang Jepang,” ujarnya. “Karena, di Aprilia, dengan sistem Eropa, ketika ada masalah dengan sasis, Anda akan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas sasis.

“Ketika ada masalah dengan elektronik atau mesin [Anda akan menghubungi orang yang tepat].

“Di Honda, situasinya sedikit lebih rumit. Ada banyak orang, dan sangat sulit untuk memahami insinyur mana yang bertanggung jawab atas segalanya.

“Jadi, saya banyak berbicara dengan Romano. Romano sedikit lebih mengerti, dia sudah menghabiskan banyak waktu di Jepang.

“Jadi, saya bisa berbicara lebih banyak dengan Romano, lebih mengerti.

“Jadi, sekarang, ketika saya membutuhkan sesuatu yang lebih cepat, saya bisa langsung, dan informasinya lebih langsung.

“Saya pikir Honda telah berupaya keras untuk memahami bahwa bekerja seperti ini lebih efisien, lebih baik.

“Jadi, cara kerja kami sekarang benar-benar berbeda dari awal.”

Aleix Espargaro Ungkap Kesulitan Awal dalam Memahami Engineer Honda
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Latest News

MotoGP News
Aleix Espargaro Ungkap Kesulitan Awal dalam Memahami Engineer Honda
3h ago
Aleix Espargaro, Honda test team, 2025 Valencia test
MotoGP News
Morbidelli Akui "Terlalu Banyak Drama" Seputar GP24/GP25
3h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Vinales Mengendarai Yamaha pada Sesi Trackday di Valencia
4h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Valencia MotoGP
F1 News
Ferrari Dikecam atas Alasannya Menghentikan Pengembangan SF-25
4h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Di Giannantonio Berharap Stabilitas Crew Chief Membantunya di 2026
4h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 Valencia MotoGP Test

More News

MotoGP Feature
Bagaimana MotoGP 2025 akan Terlihat Tanpa Marc Marquez?
4h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
F1 Feature
Apa Selanjutnya untuk Tsunoda usai Kehilangan Kursi Red Bull?
5h ago
Tsunoda is Red Bull's latest victim
MotoGP News
Kenapa Waktu Perubahan Konsesi Terasa Tepat untuk Honda?
5h ago
Honda RC213Vs
MotoGP News
Performa Mandalika Tunjukkan Rins "Belum Lupa Cara Berkendara"
6h ago
Alex Rins, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Piastri Absen di FP1 Balapan Penentu Gelar di Abu Dhabi
6h ago
Oscar Piastri