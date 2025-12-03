Aleix Espargaro Ungkap Kesulitan Awal dalam Memahami Engineer Honda

Pembalap tes Honda MotoGP, Aleix Espargaro, mengakui awalnya "sangat sulit" untuk memahami cara kerja para insinyur HRC ketika ia memulai musim dingin lalu.

Pemenang Grand Prix MotoGP tiga kali ini menandatangani kontrak dengan Honda untuk menjadi salah satu pembalap tes resminya pada tahun 2025, setelah pensiun dari karier balapnya di akhir tahun 2024.

Espargaro mengikuti jejak Romano Albesiano dari Aprilia ke Honda, dengan keduanya membawa keahlian mereka tentang cara kerja pabrikan Eropa ke metode kerja HRC.

Honda membuat kemajuan besar pada tahun 2025, dengan meraih kemenangan pertamanya dalam dua tahun, serta tiga podium di cuaca kering yang mengangkatnya keluar dari peringkat terbawah klasemen konsesi.

Honda bekerja lebih “efisien” dibandingkan tahun lalu

Espargaro pertama kali mengendarai Honda pada tes akhir musim di Barcelona tahun 2024, tetapi ia mengakui awalnya sulit memahami cara kerja para insinyur HRC.

Tapi selama musim 2025, ia mengatakan ia dapat bekerja sama dengan Albesiano untuk mempercepat penyampaian feedback dan meningkatkan efisiensi keseluruhan para insinyur Honda.

“Awalnya, bagi saya, sangat sulit memahami cara kerja orang Jepang,” ujarnya. “Karena, di Aprilia, dengan sistem Eropa, ketika ada masalah dengan sasis, Anda akan menghubungi orang yang bertanggung jawab atas sasis.

“Ketika ada masalah dengan elektronik atau mesin [Anda akan menghubungi orang yang tepat].

“Di Honda, situasinya sedikit lebih rumit. Ada banyak orang, dan sangat sulit untuk memahami insinyur mana yang bertanggung jawab atas segalanya.

“Jadi, saya banyak berbicara dengan Romano. Romano sedikit lebih mengerti, dia sudah menghabiskan banyak waktu di Jepang.

“Jadi, saya bisa berbicara lebih banyak dengan Romano, lebih mengerti.

“Jadi, sekarang, ketika saya membutuhkan sesuatu yang lebih cepat, saya bisa langsung, dan informasinya lebih langsung.

“Saya pikir Honda telah berupaya keras untuk memahami bahwa bekerja seperti ini lebih efisien, lebih baik.

“Jadi, cara kerja kami sekarang benar-benar berbeda dari awal.”