Di Giannantonio Berharap Stabilitas Crew Chief Membantunya di 2026

Fabio di Giannantonio akan memulai musim MotoGP kelimanya di 2026, tapi ini akan jadi kali pertama dia ditemani Crew Chief yang sama.

Pembalap Italia itu dipasangkan dengan Donatello Giovanotti (kini bekerja sama dengan runner-up gelar Alex Marquez) selama musim rookie 2022 yang sulit di Gresini, sebelum meraih podium pertamanya dan kemenangan bersama Frankie Carchedi pada 2023.

Dengan kepindahan Marc Marquez ke Gresini untuk tahun 2024, Diggia harus berpisah dari Carchedi saat ia beralih ke VR46 dan dipasangkan dengan mantan Crew Chief Valentino Rossi dan Luca Marini, David Munoz.

Namun dengan kembalinya Munoz ke tim pabrikan Yamaha sebagai Crew Chief baru Alex Rins musim ini, Di Giannantonio kembali dipasangkan dengan Crew Chief baru di 2025, kali ini Massimo Branchini.

Branchini memainkan peran penting dalam karier Casey Stoner di kelas 250cc sebelum memenangkan gelar Moto2 bersama Johann Zarco, Remy Gardner, dan Augusto Fernandez.

Engineer Italia itu pindah ke MotoGP pada tahun 2023 untuk bergabung kembali dengan Zarco, yang membutuhkan kepala kru baru setelah Marco Rigamonti ditempatkan bersama Enea Bastianini di tim pabrikan sebagai pengganti Alberto Giribuola yang pindah ke KTM.

Zarco dan Branchini meraih kemenangan debut MotoGP di Phillip Island sebelum pembalap Prancis itu pindah ke LCR Honda pada tahun 2024, ketika Branchini tetap di Pramac bersama Franco Morbidelli.

Dengan kepergian Pramac dari Ducati ke Yamaha musim ini, Branchini bergabung dengan VR46 untuk menggantikan Munoz.

Setelah 2024 tanpa podium, tahun pertama kerja sama di Giannantonio-Branchini menghasilkan sembilan podium (empat GP, lima Sprint) dan posisi keenam klasemen, pencapaian terbaik pembalap Italia itu di kejuaraan dunia.

Namun, musim di Giannantonio dipengaruhi inkonsistensi dengan GP25, yang membawa juara baru Marc Marquez meraih 11 kemenangan GP (sebelum cedera), sementara itu rekan setim pabrikannya, Francesco Bagnaia, menyelamatkan dua kemenangan GP, ​​plus dua kemenangan Sprint.

"Setiap kali Anda mengganti staf di dalam tim, akan sangat membantu jika Anda memiliki, katakanlah, pengetahuan yang lebih baik. Namun, itu sulit karena perubahan apa pun yang Anda lakukan, awalnya Anda akan mundur empat atau lima langkah, lalu Anda melangkah maju," kata di Giannantonio.

"Jadi, tentu saja, dengan Massimo, kami masih memiliki masa-masa di mana kami saling mengenal.

"Kami sedang meningkatkan rasa kebersamaan. Dan kami juga yakin bahwa untuk tahun depan kami akan memiliki pengalaman dari situasi yang pernah kami alami sebelumnya, sehingga kami sudah bisa melangkah maju."

Di Giannantonio menekankan bahwa faktor paling menentukan dalam kampanye MotoGP-nya adalah feeling yang tidak terduga di bagian depan motor GP25.

“Namun, hal utama dari musim roller coaster kami adalah, pada akhirnya, feeling bahwa motor tidak konsisten,” lanjutnya.

“Jadi, ini sangat sulit. Namun, secara grup, saya rasa kami melakukan pekerjaan yang hebat, karena kami selalu berada di jalur yang sama, tujuan yang sama.”

Menjelang akhir musim, manajer tim Pablo Nieto menjelaskan bahwa VR46 telah mencoba mengubah cara kerja mereka di garasi di Giannantonio.

“Terkadang sangat sulit untuk menemukan keseimbangan antara pembalap, Crew Chief, dan orang yang bertanggung jawab atas data,” jelas Nieto.

“Menemukan keseimbangan yang baik membutuhkan waktu dan terkadang Anda juga harus mengubah sesuatu.

“Ini bukan sistem baru, ini hanya cara kerja yang berbeda, dan tampaknya sedikit lebih baik.”

Di Giannantonio finis di enam besar dalam enam dari delapan balapan terakhir, termasuk tiga podium.