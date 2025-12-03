Performa Mandalika Tunjukkan Rins "Belum Lupa Cara Berkendara"

Alex Rins mengakui tahun 2025 sulit, tetapi kecepatan Mandalika meyakinkan dirinya satu hal penting.

Alex Rins mengaku tak bisa menyembunyikan fakta musim MotoGP 2025 "sulit" meski perolehan poinnya meningkat dua kali lipat dibanding musim sebelumnya.

Mantan pemenang balapan untuk Suzuki dan Honda turun satu peringat di klasemen menjadi P19, sementara hasil terbaiknya di Grand Prix dengan YZR-M1 Inline4 hanya naik satu strip dari posisi delapan ke posisi ketujuh.

“Yang pasti, ini adalah tahun yang sulit, karena motornya tidak berkinerja sangat baik,” ujar Rins kepada Crash.net. “Lalu, sebagai pembalap, ketika Anda tidak meraih hasil yang baik, itu menjadi lebih sulit, dan musim terasa lebih panjang. Itu wajar.

“Tapi saya senang karena tim saya sangat baik dan bahkan di saat-saat tersulit, mereka mampu mendukung saya semaksimal mungkin.”

"Saya tidak lupa cara mengendarai motor!"

Di atas kertas, posisi ketujuh di Australia adalah finis terbaik Rins musim ini. Namun, akhir pekan paling kompetitifnya terjadi seminggu sebelumnya di Mandalika.

Rins meraih posisi keempat di FP1, kemudian mengulangi prestasi itu untuk kualifikasi terbaik musim ini, sebelum masalah keausan ban membuatnya berada di posisi ke-10 di Grand Prix.

“Ketika Anda memiliki feeling yang tepat dengan motor, Anda bisa memberikan 100%. Dan di Mandalika, saya mendapatkannya,” kenang Rins.

“Setup saya bagus, motornya berkinerja lumayan untuk trek itu - dan saya belum lupa cara mengendarai motor!”

Tapi selain Indonesia, kualifikasi terbukti menjadi kelemahan utama. Posisi grid terbaik Rins berikutnya adalah kesembilan, dan ia terpaksa memulai dari posisi ke-15 atau lebih rendah di separuh dari 22 putaran, yang sangat memengaruhi peluang balapannya.

Sementara rekan setimnya, Fabio Quartararo, finis ketiga dalam BMW Best Qualifier Award dengan lima pole position, Rins berada di peringkat ketujuh belas untuk performa kualifikasi.

"Oliveira, Miller, dan saya hampir sama dalam satu lap tercepat. Fabio satu-satunya yang bisa meraih pole position, katakanlah," kata Rins.

"Dia punya banyak pengalaman dengan motor ini. Motor ini sangat cocok untuknya. Ini tahun ketujuhnya bersama Yamaha. Saya tidak ingin mengatakan kami tidak bisa melakukannya, tapi baginya, itu terasa lebih alami."

Meskipun peralihan ke mesin V4 baru akan meningkatkan cengkeraman belakang, Rins menjelaskan dengan jelas kekuatan utama mesin Inline4 yang lama.

“Motor ini memiliki performa pengereman yang sangat baik. Sangat stabil dan cukup bagus,” ujarnya. “Pengereman adalah poin yang sangat kuat. Namun, cengkeraman kami di belakang kurang kuat, jadi semuanya bergantung pada depan.”

Rins bereksperimen dengan gaya berkendaranya untuk mendapatkan performa yang lebih baik, namun kurang berhasil.

“Saya mencoba menunggu sebentar sebelum memasuki tikungan, tetapi hasilnya tidak terlalu baik. Jadi saya menyesuaikannya sedikit dengan gaya berkendara alami saya, tergantung situasinya,” jelasnya.

Menjelang proyek V4 pada tahun 2026, tujuan Rins adalah mendapatkan kembali "Feeling, kecepatan, untuk berjuang meraih kemenangan.

"Dan targetnya selalu untuk memenangkan kejuaraan dunia.

Dengan Yamaha mempensiunkan mesin Inline mereka, kemenangan perpisahan Suzuki di GP Valencia 2022 bersama Rins akan menjadi kemenangan terakhir untuk mesin I4 di MotoGP, setidaknya dalam waktu dekat.

