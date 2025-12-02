Razgatlioglu Diyakini akan Memanfaatkan Kekuatan Yamaha

Meski datang dari paddock World Superbike, Toprak Razgatlioglu diyakini akan cepat beradaptasi dan memanfaatkan kekuatan Yamaha di MotoGP.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test
© Gold and Goose

Jack Miller dari Pramac Yamaha yakin gaya balap yang sangat berbeda dari Toprak Razgatlioglu akan memanfaatkan kekuatan Yamaha di tahun 2026.

Kepindahan Razgatlioglu dari World Superbike untuk bergabung dengan MotoGP diumumkan pada musim panas, dengan juara dunia tiga kali WorldSBK itu akan bergabung dengan Jack Miller di Pramac Racing dengan motor pabrikan Yamaha.

Razgatlioglu melakukan debut publiknya dengan M1 pada tes Valencia bulan lalu dan menjadi rookie terdepan di posisi ke-18 dalam catatan waktu.

Meskipun hasil yang gemilang tidak diharapkan darinya tahun depan, perekrutan Razgatlioglu mempertimbangkan pengembangan motor 2027 dengan ban Pirelli.

Meski sebelumnya harus menghadapi satu musim dengan ban Michelin di 2026, Miller mendukung Razgatlioglu untuk beradaptasi dengan cepat.

"Dia pembalap motor kelas dunia: saya yakin dia akan beradaptasi relatif cepat," ujarnya kepada media dunia MotoGP saat tes Valencia. "Dia punya banyak pengalaman dengan berbagai pabrikan, meskipun di Superbike.

"Tapi, motornya masih punya dua roda dan satu gas. Jadi, saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cukup cepat."

Miller juga yakin bahwa data yang dapat dikumpulkan Yamaha dari Razgatlioglu akan menjadi alat penting yang dapat dimanfaatkan oleh semua pebalapnya di tahun 2026.

“[Dia] memiliki gaya berkendara yang berbeda, setelah menggunakan Pirelli,” tambahnya.

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada banyak cara untuk mewujudkan hal ini, dan tahun ini, saya sendiri yang menggunakan data Fabio [Quartararo], Fabio yang menggunakan data saya sendiri, kami telah dapat saling membantu, saya yakin.

“Memiliki pebalap seperti Toprak, dengan gaya berkendara yang sama sekali berbeda, Anda mendapatkan berbagai jenis data.

“Anda bisa melihat ‘apa yang dia lakukan dengan motornya di sini, bagaimana dia melakukannya’. Jadi, semua itu akan menjadi kekuatan Yamaha.”

