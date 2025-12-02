KTM Ungkap Niatnya untuk Tetap Bersama Tech3 Racing

Masa depan struktur satelit MotoGP KTM terlihat menjanjikan, tapi prioritas mereka adalah tetap bersama Tech3.

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Valencia test
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Valencia test
© Gold and Goose

KTM mengatakan "Plan A" mereka adalah melanjutkan kemitraan satelit MotoGP dengan Tech3, meski mengakui bahwa "bos tim independen lain" telah mengadakan pembicaraan.

Pabrikan Austria tersebut menambahkan mitra satelit ke dalam program MotoGP-nya pada tahun 2019, hanya dua tahun setelah debut di MotoGP, dengan menggandeng Tech3.

Bersama tim Prancis tersebut, KTM telah meraih dua kemenangan - keduanya pada tahun 2020 bersama Miguel Oliveira - dan beberapa kali naik podium.

Awal tahun ini, Herve Poncharal menjual Tech3 kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh mantan bos tim Formula 1 Haas, Guenther Steiner, seharga €20 juta.

Kontrak Tech3 dengan KTM saat ini berlaku sampai akhir 2026, meskipun CEO merek Austria tersebut, Gottfried Neumeister, mengatakan kepada media Jerman Speedweek bahwa prioritasnya adalah memperbarui kesepakatan ini untuk tahun 2027.

“KTM dan Tech3 telah bekerja sama erat selama tujuh tahun, dan banyak yang telah dicapai,” ujarnya kepada Speedweek. “Melanjutkan kemitraan yang sukses ini juga merupakan Rencana A kami.

“Meskipun semuanya masih terbuka untuk tahun 2027, Tech3 ambisius, dan KTM jelas ingin melanjutkan dengan tim pelanggan, dan jika itu dapat berlanjut, itu fantastis.

“Ada pertukaran yang hebat dan transfer pengetahuan yang sangat baik. Sama sekali tidak ada yang menghalangi kelanjutan kolaborasi ini, meskipun tentu saja dalam kondisi yang berbeda.”

Meskipun demikian, Neumeister mengakui KTM telah dihubungi oleh para petinggi tim satelit lainnya untuk membahas potensi kemitraan setelah tahun 2026.

"Para petinggi tim dari struktur MotoGP independen lainnya juga telah menyatakan perlunya diskusi," tambahnya.

"Sangat menggembirakan melihat bahwa pihak lain juga memahami potensi KTM dan menyadari hasrat luar biasa kami untuk meraih kemenangan serta komitmen kami untuk terus berkembang."

Belum ada tim di grid yang secara resmi menandatangani kontrak dengan kejuaraan untuk periode lima tahun ke depan, dimulai pada tahun 2027.

Namun, ini diperkirakan hanya formalitas belaka.

Masalah keuangan KTM selama setahun terakhir menimbulkan keraguan mengenai kelanjutan partisipasinya di MotoGP, meskipun video terbaru dari mesin 850cc-nya untuk tahun 2027 menegaskan niatnya untuk berkompetisi.

KTM Ungkap Niatnya untuk Tetap Bersama Tech3 Racing
