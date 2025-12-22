Martin Nilai Seberapa Jauh Dirinya dari Kemenangan MotoGP Aprilia

Juara dunia MotoGP Jorge Martin mengatakan ia kekurangan "enam, lima persepuluh detik" untuk bisa memenangkan balapan dengan motor pabrikan Aprilia.

Tahun pertama pembalap Spanyol itu bersama tim Aprilia sangat buruk, karena empat cedera serius membuatnya hanya berkompetisi dalam tujuh dari 22 putaran.

Martin berhasil meraih posisi terbaik keempat di Grand Prix Hungaria pada bulan Agustus, namun momentum tersebut harus terhenti karena kecelakaan di Grand Prix Jepang yang menyebabkannya mengalami patah tulang bahu.

Ia kembali untuk final Valencia dan uji coba, di mana ia lebih memahami batas kemampuannya pada RS-GP dan apa yang perlu ia lakukan selanjutnya.

“Tidak, kondisi fisik saya baik-baik saja,” katanya. “Saya hanya perlu pulih, tidak merasakan sakit. Itu yang terpenting.

“Namun, saat saya berkendara, saya merasakan sakit di tulang rusuk, punggung, tulang selangka, dan bahu saya.

“Jadi, berkendara seperti ini sangat sulit. Jadi, untuk ini, jauh lebih dari yang saya harapkan, untuk mencapai waktu 1 menit 30 detik.

“Tentu saja, saya pikir masih ada selisih enam, lima persepuluh detik untuk menang.

“Jadi, saya hanya perlu lebih memahami motor ini, dan begitu saya merasa 100% dengan kondisi tubuh saya, saya bisa mengambil lebih banyak risiko.”

final Valencia, Martin mengatakan salah satu pelajaran terbesar yang ia pelajari di tahun 2025 adalah memahami untuk tidak "melakukan lebih dari yang perlu saya lakukan".

"Bagi saya, mungkin untuk tidak melakukan lebih dari yang perlu saya lakukan," tambahnya.

"Terkadang saya tidak mengenal motor saya, dan saya mencoba untuk mendorong lebih dari yang seharusnya. Dan itulah mengapa saya jatuh. Ini adalah hal utama.

"Akhir pekan ini saya tidak menang, saya tidak masuk 10 besar, tetapi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Jadi, inilah yang harus saya fokuskan dan pikirkan dengan cara ini."