Bezzecchi Nilai Peningkatan RS-GP26 Tak Sebesar Musim Lalu

Marco Bezzecchi membandingkan peningkatan yang didapat RS-GP 26 dari motor sebelumnya.

Aprilia menikmati musim MotoGP terbaiknya tahun lalu, meraih empat kemenangan - tiga di antaranya dengan Marco Bezzecchi - dan menyudahi musim di posisi dua klasemen pabrikan.

Pabrikan Noale muncul sebagai penantang terdekat Ducati di paruh kedua musim, dan diprediksi untuk semakin memangkas jaraknya di 2026.

Setelah tes MotoGP Sepang, Ducati tampaknya menjaga keunggulan di puncak, meski Aprilia tak jauh di belaakang dengan Bezzecchi tercepat kedua di timesheets.

Mengevaluasi tes Sepang, Bezzecchi menilai RS-GP 2026 lebih baik dari motor tahun lalu, meski dengan peningkatan yang didapat tidak banyak.

"Sepedanya sedikit lebih baik, saya akan mengatakan itu sedikit membaik di semua area," katanya pada hari Kamis di Sepang.

“Karakternya kurang lebih sama. Perubahan terbesar terjadi antara sepeda 2024 dan 2025.

“Tahun ini, ada banyak perubahan, tetapi peningkatannya sedikit lebih kecil. Itu pasti telah berubah, tetapi sulit untuk mengukur berapa banyak.”

Bezzecchi menetapkan putaran terbaiknya di Tes Sepang pada run terakhir di hari ketiga, mencatat 1m56.526s untuk meisahkan dua Ducati di puncak timesheets.

Namun, Bezzecchi tidak sepenuhnya senang dengan upaya serangan waktunya, karena "kami selalu menguji sesuatu".

"Sejujurnya, saya berharap untuk melakukan sedikit lebih baik," tambahnya. “Saya ingin melakukan sedikit lebih baik, tetapi itu sulit karena kami selalu menguji sesuatu di sepeda dan saya harus beradaptasi.

“Jadi, saya tidak melakukan serangan waktu terbaik dalam hidup saya. Tapi, dalam pengujian, itu dihitung sampai batas tertentu.”

Aprilia menarik perhatian selama tes Sepang tiga hari dengan aero belakang baru yang menampilkan desain lebih agresif daripada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya pikir, sejujurnya, di MotoGP, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang, kami selalu berbicara tentang perbedaan minimal," katanya tentang sayap baru.

"Oleh karena itu, juga sulit bagi saya untuk memberikan jawaban yang tulus atas pertanyaan Anda semua, karena, pada akhirnya, sangat sulit untuk dijelaskan."

Bezzecchi masa depannya di Aprilia dengan menyetujui kontrak multi-tahun bersama tim, memastikannya berada di Noale saat MotoGP menuju era baru tahun depan.

In this article

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

