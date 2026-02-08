Bezzecchi Nilai Peningkatan RS-GP26 Tak Sebesar Musim Lalu

Aprilia menikmati musim MotoGP terbaiknya tahun lalu, meraih empat kemenangan - tiga di antaranya dengan Marco Bezzecchi - dan menyudahi musim di posisi dua klasemen pabrikan.

Pabrikan Noale muncul sebagai penantang terdekat Ducati di paruh kedua musim, dan diprediksi untuk semakin memangkas jaraknya di 2026.

Setelah tes MotoGP Sepang, Ducati tampaknya menjaga keunggulan di puncak, meski Aprilia tak jauh di belaakang dengan Bezzecchi tercepat kedua di timesheets.

Mengevaluasi tes Sepang, Bezzecchi menilai RS-GP 2026 lebih baik dari motor tahun lalu, meski dengan peningkatan yang didapat tidak banyak.

"Sepedanya sedikit lebih baik, saya akan mengatakan itu sedikit membaik di semua area," katanya pada hari Kamis di Sepang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Karakternya kurang lebih sama. Perubahan terbesar terjadi antara sepeda 2024 dan 2025.

“Tahun ini, ada banyak perubahan, tetapi peningkatannya sedikit lebih kecil. Itu pasti telah berubah, tetapi sulit untuk mengukur berapa banyak.”

Bezzecchi menetapkan putaran terbaiknya di Tes Sepang pada run terakhir di hari ketiga, mencatat 1m56.526s untuk meisahkan dua Ducati di puncak timesheets.

Namun, Bezzecchi tidak sepenuhnya senang dengan upaya serangan waktunya, karena "kami selalu menguji sesuatu".

"Sejujurnya, saya berharap untuk melakukan sedikit lebih baik," tambahnya. “Saya ingin melakukan sedikit lebih baik, tetapi itu sulit karena kami selalu menguji sesuatu di sepeda dan saya harus beradaptasi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, saya tidak melakukan serangan waktu terbaik dalam hidup saya. Tapi, dalam pengujian, itu dihitung sampai batas tertentu.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2026 Sepang test © Gold and Goose

Aprilia menarik perhatian selama tes Sepang tiga hari dengan aero belakang baru yang menampilkan desain lebih agresif daripada tahun-tahun sebelumnya.

"Saya pikir, sejujurnya, di MotoGP, tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang, kami selalu berbicara tentang perbedaan minimal," katanya tentang sayap baru.

"Oleh karena itu, juga sulit bagi saya untuk memberikan jawaban yang tulus atas pertanyaan Anda semua, karena, pada akhirnya, sangat sulit untuk dijelaskan."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bezzecchi masa depannya di Aprilia dengan menyetujui kontrak multi-tahun bersama tim, memastikannya berada di Noale saat MotoGP menuju era baru tahun depan.