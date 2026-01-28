Valentino Rossi Bergabung dengan Pembalap VR46 Trackday di Mandalika

Jelang tes pra-musim pertama MotoGP 2026 di Sepang, pembalap VR46 Rider akan melakukan sesi trackday dengan motor Superbike di Mandalika.

Postingan sosial media yang beredar menunjukkan beberapa motor Superbike di garasi Mandalika dengan nomor balap milik Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Franco Morbidelli (Ducati).

Yang menarik, ada juga satu garasi yang berisikan Yamaha #46 milik pendiri akademi VR46 dan legenda MotoGP, Valentino Rossi.

Valentino Rossi's pit area for VR46's Mandalika training trip (@VR46RidersAcademyOfficial)

Seperti tahun lalu, trackday dua hari di Mandalika - yang dimungkinkan berkat sponsor utama VR46, Pertamina - bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan kecepatan para pembalap ke trek setelah musim dingin yang sebagian besar diisi dengan latihan di trek tanah, tapi juga beradaptasi dengan panas dan kelembapan yang akan mereka hadapi di Sepang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sangat senang memiliki waktu di Indonesia untuk mulai berlatih lagi, sebelum tes di Malaysia, karena [Sepang] akan sangat penting," kata Bagnaia pada peluncuran Ducati baru-baru ini.

Dengan Honda yang naik kelas dari kategori konsesi D ke C, tidak satu pun pembalap VR46 Academy yang memenuhi syarat untuk mengikuti Sepang Shakedown minggu ini, yang berlangsung dari 29-31 Januari.

Akibatnya, putaran MotoGP pertama mereka di tahun 2026 akan terjadi saat pengujian resmi dimulai di Sepang pada 3 Februari.

Selain para pembalap MotoGP dari akademi VR46, akan bergabung juga rekan setim Morbidelli di VR46, Fabio di Giannantonio, ditambah Celestino Vietti, Andrea Migno, dan Matteo Gabarrini.

Article continues below ADVERTISEMENT