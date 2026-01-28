MotoGP Umumkan Jadwal Tes Pirelli di Musim 2026

MotoGP telah mengkonfirmasi empat uji coba di tengah musim akan berlangsung pada tahun 2026, termasuk dua uji coba khusus untuk mencoba ban Pirelli baru.

Musim 2026 menandai tahun terakhir regulasi 1000cc, serta musim terakhir Michelin sebagai pemasok ban resmi.

Mulai tahun 2027, Pirelli akan mengambil alih sebagai pemasok ban resmi untuk kelas MotoGP, menyelaraskan pemasok ban untuk ketiga kategori.

Beberapa pengujian ban Pirelli telah dilakukan dalam tes privat, meskipun belum ada yang dilakukan oleh pembalap resmi.

MotoGP kini telah mengkonfirmasi bahwa akan ada dua tes tengah musim khusus untuk pengujian ban 2027.

Tes pertama akan dilakukan pada 22 Juni, pada hari Senin setelah Grand Prix Ceko, dan tes kedua akan berlangsung pada hari Senin setelah Grand Prix Austria pada 21 September.

Kedua tes telah ditetapkan sebagai tes ‘tidak resmi’ oleh kejuaraan, yang menunjukkan bahwa tidak akan ada pencatatan waktu langsung.

Akan ada juga dua tes resmi yang diadakan lebih awal di musim ini, setelah Grand Prix Spanyol pada 27 April dan Grand Prix Catalan pada 18 Mei.

Tes ini akan dijalankan dengan ban Michelin, memungkinkan tim untuk mencoba pembaruan untuk musim ini.

Seiring berjalannya musim 2026, para pabrikan akan melakukan banyak uji coba pribadi dengan prototipe 2027 mereka.

Sebagian besar pabrikan diketahui telah menguji prototipe mesin 2027 mereka di lintasan, dengan KTM menjadi yang pertama pada akhir tahun lalu.

Uji coba pramusim dimulai pada 29-31 Januari dengan uji coba di Sepang, yang ditujukan untuk pembalap uji coba, pembalap pemula, dan pembalap dari merek konsesi peringkat D.

Tes resmi tiga hari di Sepang akan berlangsung pada tanggal 3-5 Februari, diikuti dua hari lagi pada tanggal 21-22 Februari di Buriram, satu minggu sebelum putaran pembuka pada tanggal 27 Februari-1 Maret dengan Grand Prix Thailand.

Selain empat tes di tengah musim, akan ada tes pasca-musim setelah Grand Prix Valencia, yang akan menjadi tes pertama untuk musim berikutnya.