Vinales Terkejut dengan Hubungan Kuatnya dengan Lorenzo

Maverick Vinales mengaku terkejut soal bagaimana kuatnya hubungan dengan pelatih performa barunya, Jorge Lorenzo, meski memiliki sejarah sebagai rival di MotoGP.

Vinales mengumumkan setelah musim 2025 bahwa ia merekrut Lorenzo, juara dunia MotoGP tiga kali, sebagai pelatihnya.

Pengumuman itu menimbulkan pertanyaan, mengingat kedua pembalap memiliki sejarah rivalitasnya sendiri dan saling melontarkan kata-kata kejam selama masa persaingan mereka di lintasan pada tahun 2010-an.

Vinales menggantikan Lorenzo di Yamaha untuk musim 2017, meskipun keduanya telah saling melontarkan sindiran di media setahun sebelumnya, dengan Lorenzo menuduh pembalap Suzuki saat itu bekerja sama dengan Valentino Rossi untuk menghalanginya dalam kualifikasi di Mugello.

Pada tahun 2019, setelah kecelakaan yang dipicu oleh Lorenzo di Grand Prix Catalan, Vinales menuduh Lorenzo melakukan terlalu banyak kesalahan "pemula".

Oleh karena itu, Vinales tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya atas bagaimana hubungan mereka saat ini.

“Hubungan kami sangat fantastis,” kata Vinales dengan gembira dalam konferensi pers daring setelah acara peluncuran KTM 2026.

“Sejujurnya, kami sangat menikmati waktu bersama. Saya juga terkejut, karena saya mengenal Jorge yang lain di masa lalu. Dan kata-kata terakhir yang kami ucapkan tidak menyenangkan.

“Jadi, saya memiliki ekspektasi yang berbeda, tetapi kami menikmatinya. Saya pikir dia berada di fase kehidupan yang berbeda dan dia menikmati kembali mengendarai motor, memahami, juga karena dia tahu bahwa saya memberikan yang terbaik. Saya pikir ini kuncinya.”

Maverick Vinales with Jorge Lorenzo. Credit: Instagram/Jorge Lorenzo/Maverick Vinales.

Sudah direncanakan sejak 2024

Lorenzo merilis banyak cuplikan selama musim liburan terkait pekerjaanya bersama Vinales, yang merupakan campuran intensif dari latihan multi-disiplin dan latihan di luar lintasan.

Benih awal kemitraan ini ditanam setelah Vinales memenangkan Grand Prix Amerika 2024 untuk Aprilia, meskipun waktunya tidak tepat. Namun itu berubah tahun lalu, ketika Vinales mengalami cedera bahu selama kualifikasi Grand Prix Jerman.

“Bagi saya, itu hal yang biasa,” jawabnya ketika ditanya siapa yang pertama kali menghubungi. “Setelah saya menang di Austin [pada tahun ’24], ada beberapa pembicaraan. Tapi saya tidak bisa melakukannya di Aprilia. Namun setelah cedera, entah bagaimana saya merasa itu adalah momen yang tepat untuk melakukannya.

“Jadi, kami saling menghubungi dan memulai proses ini. Tapi semuanya bergantung pada bagaimana perkembangan bahu selama pemulihan. Tapi semuanya berjalan dengan baik, jadi kami bisa bekerja sangat keras sejak awal.”

Vinales menekankan bahwa Aprilia tidak menghalangi Lorenzo untuk menjadi pelatihnya, melainkan komitmen keluarganya yang menjadi prioritas.

“Sama sekali tidak. Aprilia tidak menghalangi apa pun,” jelasnya. “Ketika Anda memasukkan orang seperti Jorge, itu adalah nilai tambah bagi tim Anda. Kami tahu Jorge memiliki banyak kualitas yang saya manfaatkan.

"Masalahnya adalah bagaimana saya bersama keluarga saya, karena saya memiliki anak kecil pada tahun 2024, jadi saya perlu merawat mereka dan membantu istri saya juga.

“Di luar motor, saya memiliki kehidupan dan terkadang agak lebih sulit. Tapi sekarang saya cukup percaya diri, anak-anak sudah agak besar, jadi sekarang jauh lebih mudah bagi saya. Jadi, sekarang saya benar-benar bisa fokus 24 jam [sehari] untuk MotoGP.”

Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Japanese MotoGP © Gold and Goose

Bagaimana Lorenzo membuka potensi penuh Vinales?

Vinales baru-baru ini mencatat pelatihan Lorenzo membuatnya sadar bahwa ia belum berada di puncak performanya seperti yang ia kira, dengan juara dunia tiga kali itu mampu mengeluarkan lebih banyak potensi darinya.

Sebagian dari itu adalah mendorong Vinales untuk berkendara dalam segala kondisi, bahkan jika ia tidak menyukainya.

“Pada dasarnya, kami bekerja, lalu menikmatinya, tetapi sebagian besar waktu kami dihabiskan untuk bekerja,” katanya.

“Tentu saja, selama musim dingin ini, Jorge memaksa saya untuk keluar dalam kondisi apa pun, bahkan ketika saya tidak ingin ke trek. Tapi saya pikir ini adalah kunci dari hubungan ini, karena dia kuat.

“Saya ingat suatu kali treknya sangat basah, dan itu adalah pertama kalinya saya balapan setelah cedera saya dalam kondisi basah. Jadi, saya sudah siap untuk pulang, tetapi saya tetap balapan.

“Dia membuat saya balapan, dan saya pikir hal semacam ini membuka banyak potensi dan ini sangat penting. Saya pikir Jorge akan membawa intensitas yang saya butuhkan di luar motor MotoGP.”

Salah satu metode favorit Lorenzo dalam melatih adalah dengan meminta Vinales berlatih menggunakan motor 600cc di trek sempit.

Vinales mengatakan bahwa "tidak ada yang lebih sulit" dari ini, karena "motor-motor ini dibuat untuk melaju kencang, dan ketika Anda mulai melakukan hal-hal teknis pada kecepatan rendah, Anda akan terlihat seperti tidak tahu cara mengendarai motor".

Namun, justru itulah intinya: "Pada dasarnya, yang kami lakukan adalah menguasai semua keterampilan. Memiliki banyak keterampilan, dan kemudian menggunakan apa yang bisa Anda gunakan. Dan ini fantastis karena saya memahami cara melakukan sliding pada motor dan cara memaksimalkan ban belakang, yang sangat penting bagi kami di MotoGP.

"Tetapi kuncinya adalah memiliki banyak keterampilan pada semua jenis motor dan menggunakannya di MotoGP."