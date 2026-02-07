Lima Hal yang Kami Pelajari dari Tes MotoGP Sepang 2026

Tahun terakhir regulasi 1000cc diharapkan membuat peta persaingan semakin merata untuk musim MotoGP 2026, khususnya dengan pengembangan mesin yang dibekukan kecuali Yamaha, satu-satunya pabrikan ranking D yang tersisa di 2026.

Setelah Aprilia mengejar ketertinggalan dari Ducati pada akhir tahun 2025, pertanyaan muncul bagaimana reaksi Borgo Panigale menuju 2026.

Dan setelah tes Sepang tiga hari, tampaknya Ducati masih memegang keunggulan dari yang lain, dengan kecepatan satu lap yang kuat diimbangi dengan Simulasi Sprint Race yang menjanjikan pada hari Kamis di Sepang.

Tapi, Aprilia tampaknya masih belum menunjukkan seluruh potensinya dengan kecepatan yang sulit diprediksi relatif terhadap simulasi balapannya. Pun demikian, skuat Noale meninggalkan paddock Sepang suasana positif.

Di tempat lain, janji KTM tentang jalur pengembangan yang lebih agresif untuk motor 2026 terbukti benar, sementara Honda terus membuat kemajuan stabil dengan RC213V yang kembali menunjukkan potensinya.

Sementara itu, awal era V4 Yamaha tak ubahnya sebuah bencana. Masalah mesin membuat mereka absen pada hari kedua tes. Jika itu tidak cukup buruk, mereka juga kehilangan Fabio Quartararo yang cedera pada hari pertama tes resmi.

Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini lima poin pembicaraan utama dari tes MotoGP Sepang 2026.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 Sepang test © Gold and Goose

1. Karya baru Gigi Dall'igna meresahkan rival Ducati

Ducati mungkin mendominasi musim 2025, memenangkan 17 dari 22 Grand Prix dan dengan mudah meraih gelar juara dunia bersama Marc Marquez. Bahkan saat pembalap 32 tahun itu absen, performa Alex Marquez dengan motor 2024 tetap menjamin gelar juara bagi mereka.

Namun, ada keuntungan nyata bagi para rivalnya, khususnya Aprilia, dengan Ducati untuk pertama kalinya benar-benar merasakan dampak pembatasan konsesi MotoGP yang diberlakukan pada tahun 2024.

Tetapi memaksa Gigi Dall’Igna ke tikungan tampaknya hanya membuatnya berjuang lebih keras untuk GP26.

Meski tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, iterasi terbaru Desmosedici dilengkapi dengan perangkat ride-height baru. Ducati juga tampaknya membuat motor lebih ramah bagi pembalap.

“Di tikungan, Anda bisa melihat bahwa Ducati sangat halus, sangat lincah, terutama saat keluar dari tikungan, mereka sangat halus pada sudut kemiringan maksimum dengan bukaan gas 20%,” kata Jorge Lorenzo pada hari Kamis di Sepang saat ditanya pendapatnya dari tepi trek.

“Tetapi juga saat mereka berakselerasi, mereka mempertahankan kehalusan ini untuk waktu yang sangat lama. Motor-motor lain terlihat sangat gugup.”

Alex Marquez memimpin timesheets keseluruhan dengan catatan waktu 1 menit 56,402 detik, sedikit lebih lambat dari rekor lap tercepat sepanjang masa di Sepang, sementara Fabio Di Giannantonio di urutan ketiga dan Marc Marquez di urutan keempat dengan GP26.

Baik Bagnaia maupun Di Giannantonio, yang kerap mengeluhkan inkonsistensi pengendalian depan dengan motor 2025, sangat memuji peningkatan yang telah dilakukan pada GP26.

Sepang, terutama setelah tiga hari tes, selalu menyembunyikan urutan kekuatan sebenarnya. Dan Bagnaia tampak sangat berhati-hati dan tidak terlalu percaya diri. Namun, ia tidak pernah terlihat sebahagia atau serileks ini seperti minggu ini tahun lalu - sekalipun saat meraih pole position dan memenangkan sprint di Grand Prix Malaysia.

Kecepatan long-run Ducati sangat impresif. Alex Marquez menjadi yang tercepat, dengan kecepatan rata-rata 1m58.028s dibanding dengan 1m58.166s untuk Bagnaia, yang pada gilirannya sedikit lebih cepat dari Marc Marquez.

Terlepas dari Alex Marquez yang selalu tampil kuat di Sepang, Ducati bisa tetap optimis dengan hasil ini, khususnya dengan selisih kecepatan dibandingkan dengan tim lain.

Ducati memang menghadapi sedikit masalah menjelang tes berikutnya. Sebagian besar waktu mereka di Sepang selama seminggu difokuskan pada pengujian aero, dengan fairing depan 2024, 2025, dan yang baru untuk 2026 diuji coba, serta sejumlah konfigurasi samping yang berbeda.

Pada hari terakhir, dua jalur telah ditentukan. Alex Marquez dan Pecco Bagnaia tampaknya lebih menyukai fairing aerodinamis 2024, sementara Marc Marquez tampaknya lebih percaya diri dengan paket 2025.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Sepang test © Gold and Goose

2. Marc Marquez memang belum fit, tapi kekuatannya belum hilang

Hari pertama Tes Sepang menandai pertama kalinya dalam 121 hari Marc Marquez mengendarai motor MotoGP. Menderita cedera bahu yang rumit akibat tabrakan dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia Oktober lalu, Marquez absen sejak saat itu.

Ia tidak dalam kondisi fisik 100% saat turun ke sirkuit Sepang pada hari Selasa. Namun, itu tidak menghentikannya untuk mencatatkan waktu tercepat di hari pertama. Seiring berjalannya tes, kondisi fisiknya menurun, yang memang sudah diperkirakan.

Itu menjelaskan defisit kecepatannya dibandingkan Alex Marquez dan Bagnaia. Namun, ia juga merasa perlu meningkatkan performanya untuk bisa menyamai mereka.

Dengan sebagian besar paket Ducati sudah final pada tahap ini, tes Thailand seharusnya memberinya kesempatan untuk mendalami setup motornya.

Though a shade slower than his Ducati team-mates during Thursday’s sprint simulation, he felt that his end-of-race pace remained strong.

“Today we did the sprint simulation. I put a good rhythm there, just to check everything, the way that I finished I liked. I felt comfortable on those last laps and that was the most important thing.”

Indeed, if you look at the sprint sim laps from Thursday, Pecco Bagnaia’s last two tours were a 1m58.769s and 1m58.929s, while Alex Marquez’s were 1m58.530s and 1m58.859s. Marc Marquez managed a 1m58.630s and 1m58.824s. His ability to manage races won him so many races last year.

Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2026 Sepang test © Gold and Goose

3. Aprilia masih tertinggal dari Ducati, tapi tidak jauh

Mantra Aprilia untuk pengembangan RS-GP 2026 tampaknya adalah evolusi, bukan revolusi. Ada beberapa aero baru, terutama di bagian belakang, tetapi secara keseluruhan paketnya tampak melanjutkan dari titik di mana mereka berhenti pada tahun 2025.

Marco Bezzecchi, kembali memimpin skuat Noale dalam tes karena Jorge Martin absen karena pemulihan dari operasi baru-baru ini. Bez menunggu hingga hari terakhir untuk mencetak 1 menit 56,526 detik yang luar biasa, memisahkan Ducati di timesheets.

Hal ini menggembirakan, mengingat betapa buruknya performa Aprilia di Grand Prix Malaysia. Sesuatu yang juga diakui Bezzecchi, meskipun ia memperingatkan Aprilia untuk tidak terpengaruh oleh performa ini mengingat banyaknya karet ban yang ada di lintasan.

Simulasi Sprint Race juga menarik perhatian. Bezzecchi berada di urutan kelima dalam hal kecepatan rata-rata dengan 1m58.937s dibandingkan dengan 1m58.028s untuk Alex Marquez. Namun, tampaknya Bezzecchi memakai ban belakang bekas untuk putaran tersebut. Ducati, sebaliknya, menggunakan ban baru.

Diperkirakan Bezzecchi kehilangan sekitar setengah detik karena pilihan ban ini. Jika itu benar, ia akan berada di depan Pedro Acosta dari KTM, yang kecepatannya adalah 1m58.676s, sehingga mengembalikan urutan peringkat dari akhir musim lalu.

Namun, itu masih membuat Aprilia tertinggal beberapa persepuluh detik dari posisi yang dibutuhkan untuk benar-benar menantang Ducati dalam perebutan kemenangan balapan. Meskipun demikian, masih banyak hal yang bisa membuat Aprilia merasa senang.

Yamaha V4, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

4. Mimpi buruk Yamaha di awal era V4

Setiap pra-musim selalu ada satu cerita besar yang membayangi tes pembuka. Tahun lalu adalah cedera Jorge Martin. Tahun ini, adalah drama teknis Yamaha.

Dengan komitmennya pada proyek V4, Yamaha sangat menyadari bahwa mereka tidak akan bertarung di barisan depan pada paruh awal 2026. Namun, mereka belum menunjukkan kemajuan yang signifikan sama sekali dengan motor tersebut sejak terakhir kali turun ke lintasan pada bulan November.

Yamaha masih berada di posisi terbawah dalam catatan waktu tercepat di akhir hari pertama, sementara Fabio Quartararo (yang mengalami kecelakaan dan patah jari, yang memaksanya absen di hari-hari terakhir) dan Toprak Razgatlioglu mengalami masalah teknis misterius.

Masalah tersebut terbukti lebih serius dari yang diperkirakan sebelumnya, dengan Yamaha mengistirahatkan para pembalapnya di hari kedua karena alasan keselamatan.

Yamaha belum menjelaskan masalah sebenarnya. Itu adalah masalah pada mesin, tetapi tidak menyebabkan kecelakaan Quartararo.

Bos tim Yamaha, Massimo Meregalli, mencatat pada hari Kamis bahwa itu adalah masalah "tak terduga" yang belum pernah mereka temui sebelumnya dengan mesin V4.

Selama tes dan penampilan sebagai pembalap wildcard tahun lalu, Yamaha tidak pernah memacu mesin V4 hingga daya penuh.

Tidak jelas apakah ini yang mereka coba lakukan di Sepang, yang menyebabkan masalah ini. Pada hari terakhir, Yamaha mengurangi putaran mesin dan meminta para pembalapnya untuk lebih berhati-hati.

Alex Rins menjadi pembalap terbaik Yamaha di akhir uji coba, berada di posisi ke-14. Ia berhasil melakukan simulasi Sprint di akhir sesi Kamis. Sementara itu, manajemen Yamaha tetap tenang mengenai hari yang hilang tersebut.

Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi pada merek tersebut dalam beberapa minggu ke depan menjelang awal musim, dan tentu saja ini bukan prospek yang baik jika mereka mencoba meyakinkan Quartararo untuk tetap bertahan setelah kontraknya berakhir tahun ini.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2026 Sepang test © Gold and Goose

5. 'Reality Check' bagi Toprak Razgatlioglu di MotoGP

Debut Toprak Razgatlioglu di MotoGP sangat dinantikan, dengan banyak yang memprediksi dia akan kompetitif di akhir tahun.

Juara World Superbike tiga kali ini selalu meremehkan hal tersebut. Pada akhirnya, ini adalah tahun pembelajaran, saat ia beradaptasi dari Superbike ke MotoGP, sambil mengembangkan motor 2027 dengan ban Pirelli yang lebih familiar.

Sejauh menyangkut Yamaha, tidak ada ekspektasi yang dibebankan pada Razgatlioglu.

Namun, megabintang Turki ini tampaknya telah ditunjukkan kenyataan pertama dari tantangan yang ada di depannya.

Pada tahap ini, menyesuaikan gaya balap dari WorldSBK ke MotoGP terbukti sulit. Ia telah melihat bagaimana orang lain berkendara lebih halus di motor MotoGP, sesuatu yang belum bisa ia lakukan.

Performa pengeremannya semakin membaik, tetapi ia harus mengatasi penggantian unit jok, karena versi yang lebih rendah yang lebih biasa ia gunakan berarti ia tidak dapat menggunakan sayap belakang secara legal.

Ia berada di posisi ke-19 pada akhir tes dengan catatan waktu 1 menit 58,326 detik dan menjadi pembalap rookie terbaik, dengan Diogo Moreira hanya terpaut sepersepuluh detik di posisi ke-20 dengan Honda. Namun, ia tampak kecewa setelah hari terakhir sesi latihan.

“Tidak mudah bagi saya melihat diri saya berada di posisi yang begitu rendah di klasemen, terutama setelah pengalaman saya di Superbike.

"Pagi ini, saya mengikuti Alex Marquez dan melihatnya berkendara dengan sangat lancar, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya mungkin akan kesulitan di lima balapan pertama.”