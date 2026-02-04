Pedro Acosta ke Ducati di 2027? Tardozzi Buka Suara

Team Manager Ducati Lenovo Davide Tardozzi telah meluruskan rumor kepindahan Pedro Acosta ke timnya untuk 2027.

Pasar pembalap MotoGP 2027 dibuka dengan kehebohan pekan lalu, dengan laporan mengungkap Ducati sudah menyetujui kontrak dua tahun dengan juara bertahan Marc Marquez.

Belum ada pengumuman resmi mengenai hal itu, dengan Tardozzi mengakui pada hari Selasa di tes Sepang bahwa "masih ada beberapa detail kecil" yang perlu diselesaikan.

Bersamaan dengan itu, laporan muncul dari Spanyol bahwa Acosta akan membalap untuk tim pabrikan Ducati pada tahun 2027.

Disinggung soal hal tersebut pada hari Selasa di Sepang, Tardozzi mengatakan: “Saat ini, kami sedang mencoba untuk menyelesaikan kontrak dengan Marc.”

“Kita sudah dekat. Sepertinya kita bisa segera menyelesaikannya. Tapi pertama-tama kita harus menyelesaikan ini dulu, baru kemudian kita bisa membicarakan yang lainnya.”

Penundaan kesepakatan Marquez dikabarkan terkait dengan durasi kontrak, di mana Ducati ingin mengikatnya hingga akhir tahun 2028.

Namun Tardozzi membantah hal ini.

“Itu bukan pokok pembahasan. Saya rasa ada detail-detail kecil yang perlu dibahas secara mendalam dengan seorang juara seperti dia.

“Tapi Marc ingin tetap bersama Ducati, Ducati juga ingin mempertahankan Marc. Jadi, saya yakin kita akan mencapai kesepakatan.”

Semua rumor seputar Ducati tidak melibatkan nama Francesco Bagnaia, yang tampaknya akan meninggalkan pabrikan Italia tersebut.

Juara dunia dua kali itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke Yamaha dan Aprilia dalam beberapa hari terakhir.

Tardozzi mengakui pentingnya Bagnaia bagi Ducati, tetapi mengatakan tidak ada diskusi dengan pembalap lain sampai kontrak baru Marquez ditandatangani.

“Pecco ada di hati kami,” tambahnya. “Tetapi sampai Ducati menyelesaikan kontrak Marc, kami tidak ingin berbicara dengan pembalap lain, karena mungkin pada saat terakhir dia tidak akan menandatangani kontrak dan kami harus mempertimbangkan pilihan lain.

“Jadi, pertama Marc, lalu kita lihat nanti.”

