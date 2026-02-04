Razgatlioglu Mencari Cara untuk Memasang Sayap Belakang Yamaha

Toprak Razgatlioglu menghabiskan seluruh sesi uji coba di Sepang dan hari pertama uji coba resmi tanpa sayap belakang Yamaha.

Karena postur tubuhnya yang tinggi (185 cm) dan unit jok yang digunakannya, motor Razgatlioglu melebihi batas tinggi yang ditetapkan regulasi jika memakai sayap belakang kecil di bagian belakang YZR-M1 nya.

Tapi pada akhir tes hari Selasa - di mana ia berada di posisi ke-20 secara keseluruhan - Razgatlioglu kembali menggunakan unit jok lama dengan sayap belakang terpasang dan merasa lebih kuat dalam pengereman.

Pembalap Turki itu akan coba melanjutkan penggunaan sayap tersebut pada hari Rabu, tetapi mengakui bahwa ia perlu menyesuaikan gaya berkendaranya agar dapat menggunakannya secara legal.

“Pada akhirnya, kami menggunakan bagian belakang sayap,” jelasnya. “Biasanya saya tidak menggunakannya karena saya menggunakan jok yang berbeda. Tapi saya merasa jauh lebih baik karena motor berhenti jauh lebih baik dan ini lebih membantu.”

“Di Superbike, saya selalu menggunakan jok yang lebih rendah. Ini jauh lebih baik bagi saya. Saya benar-benar merasa percaya diri di atas motor.

“Dengan MotoGP, semuanya berbeda, karena sekarang saya menggunakan jok terendah maksimal, tetapi tidak lebih rendah lagi karena ada tangki bahan bakar.

“Namun, jika saya menggunakan posisi jok ini, saya tidak dapat menggunakan sayap belakang karena aturan yang berlaku.

“Saya mencoba sayap-sayap itu di penghujung hari, tetapi dengan jok lama, jok yang sedikit lebih tinggi. Saya merasa motor ini mengerem lebih baik.

“Sayap-sayap ini sangat membantu saat pengereman. Mungkin besok saya akan terus menggunakan sayap-sayap ini, karena memang sangat membantu.

“Tapi saya perlu mengubah gaya berkendara saya. Saat ini, pengereman saya tidak terlalu buruk. Saya senang, semakin kuat, tetapi mungkin saya perlu mengubah gaya berkendara saya.

“Saya butuh kecepatan menikung yang lebih tinggi. Di Superbike, saya selalu berhenti/berjalan.”

Razgatlioglu mempelajari Marc Marquez di trek

Selain menyesuaikan dirinya dengan motor MotoGP, Razgatlioglu juga memanfaatkan hari Selasa untuk mempelajari pembalap lain.

Pada satu momen, ia mendapati dirinya berada di belakang Marc Marquez dan melihat sesuatu yang berguna.

“Hari pertama bagi saya tidak buruk karena saya mencoba mempelajari beberapa tikungan.

“Terutama tikungan kelima adalah masalah terbesar saya. Tapi, hari ini saya sering melihat Marc Marquez. Saya melihat sesuatu dan itu bagus.

“Dengan semua orang mengendarai motor, saya melihat tikungan di mana beberapa pembalap menggunakan jalur yang berbeda dan beberapa pembalap menggunakan jalur yang sama.

“Tapi bagi saya, ini hanya tentang belajar, mencoba memahami ban belakang khususnya, karena di Superbike ban belakang sangat berbeda, terutama saat keluar tikungan. Saya mencoba mengubah gaya saya.

“Saya sangat senang bisa balapan bersamanya. Jika saya juga semakin kuat, mungkin untuk balapan dan bertarung dengannya, itu akan luar biasa bagi saya.

“Tapi, sekarang dia sangat cepat dan saya hanya mencoba memahami beberapa tikungan sambil mengikutinya.

“Tapi dia benar-benar cepat, benar-benar kuat, kita juga melihat catatan waktu putarannya di akhir hari.

“Tapi besok saya akan mencoba mengikutinya lagi karena dia berkendara dengan sangat baik. Di beberapa tikungan, dia tidak memiringkan motornya.

“Saya terkejut dengan hal ini. Tapi mungkin kita perlu mengendarai motor ini ke arah ini.”