Dilema Aero Ducati 2026, Marc Marquez Uji “Empat Aspek Berbeda”

Ducati tampaknya menghadapi dilema pilihan aero pada MotoGP Sepang, dengan Marc Marquez mengungkapkan ia memiliki "empat aspek berbeda" untuk dinilai.

Aero telah menjadi medan pertempuran yang didominasi Ducati selama dekade terakhir, sejak mereka memulai musim 2015 dengan winglet pada Desmosedici mereka.

Namun tahun lalu, merek tersebut terbagi antara menggunakan paket aerodinamika 2024 dan versi 2025 untuk sebagian besar musim.

Kebingungan ini tampaknya berlanjut ke pramusim 2026, dengan pabrikan Italia itu kembali mengevaluasi berbagai kombinasi paket aero berbeda untuk mencari versi terbaik menjelang putaran pembuka musim.

“Terus bekerja dengan aspek aerodinamika, karena itulah yang akan Anda uji di balapan Thailand,” kata Marc Marquez, yang berada di posisi ke-15 pada hari Rabu di tes Sepang, tentang programnya.

“Semua hal lainnya, maksud saya basis mesinnya sama seperti tahun lalu, karena aturannya memang begitu.

“Dan kemudian semuanya penting. Tetapi semua aspek lainnya dapat dikerjakan sepanjang tahun.

“Jadi, aerodinamika adalah hal yang sangat kami fokuskan hari ini dan akan kami fokuskan besok pagi.

“Aerodinamika adalah sesuatu yang cukup penting, karena jika Anda memasang satu paket aerodinamika, keseimbangan motor akan berubah.

“Biasanya, Anda terbiasa berkendara dengan basis yang saya miliki, tetapi ketika Anda memasang yang baru, Anda perlu bersabar, untuk sedikit menyesuaikan keseimbangan motor.”

Saat ditanya tentang pekerjaan yang dihadapinya pada hari terakhir tes Sepang di area ini, ia menjawab: “Empat aspek aerodinamika yang berbeda. Itulah mengapa kami memiliki pekerjaan besar yang harus dilakukan.

“Ini adalah kombinasi yang berbeda dan kami perlu memilih yang terbaik untuk 22 balapan.”

Ducati memperkenalkan fairing depan baru yang radikal minggu ini di Sepang, yang mendapat sambutan beragam dari para pembalap ketika ditanya tentang hal itu pada hari Selasa.

Pada hari Rabu, berbagai variasi paket aerodinamika terlihat pada motor Ducati, termasuk sayap spesifikasi 2024 dan 2025.

Berdasarkan peraturan saat ini, satu paket aerodinamika harus dihomologasi untuk digunakan sebelum putaran pembuka musim.

Semua pabrikan peringkat D non-konsesi kemudian hanya diizinkan satu peningkatan spesifikasi lebih lanjut selama musim tersebut.