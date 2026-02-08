Jack Miller Anggap Masalah Teknis Yamaha V4 sebagai “Hal Wajar”

Jack Miller tetap bersikap positif meski tes Sepang yang jauh dari kata ideal setelah penghentian tes Yamaha V4 pada hari kedua karena masalah teknis.

Setelah menempatkan Yamaha V4 di puncak timesheets untuk pertama kalinya pada hari kedua tes Shakedown Sepang, Miller memulai tes resmi di posisi ke-14 timesheets, terpaut 1,406 detik dari Marc Marquez.

Tapi masalah teknis yang dialami Fabio Quartararo dan Toprak Razgatlioglu memaksa Yamaha memarkir motornya pada hari kedua tes Sepang, yang sangat berpengaruh ke rencana pengujian Miller.

Untungnya setelah investigasi semalaman yang melibatkan pekerja di Jepang dan Italia, Yamaha kembali ke trek dan melanjutkan program tes V4 mereka.

"Ini cegukan, tapi memang apa adanya," ujar Miller. “Anda akan sangat naif jika [Anda pikir itu mungkin] untuk membuat motor dalam sembilan bulan untuk balapan melawan yang terbaik di dunia dan tidak memiliki hari seperti yang kami miliki kemarin. Itu hal yang wajar.

“Jadi tim bekerja keras tadi malam untuk menemukan solusi dan membuat kami kembali ke trek. Tidak hanya orang-orang di sini, tetapi orang-orang di seluruh Jepang, Eropa, di mana-mana.

"Seperti yang saya katakan, tidak dapat dihindari ketika datang ke sesuatu seperti ini dan lebih baik [memilikinya] sekarang daripada balapan Buriram atau semacamnya."

Miller melanjutkan untuk menetapkan waktu tercepat ke-17 (+1.754s) dari 32 putarannya di hari terakhir.

"Saya tidak dapat mengekstrak apa yang saya inginkan dari sepeda, tetapi itu bukan kesalahan sepeda," katanya. “Itu hanya aku - aku butuh waktu untuk itu, jenis sepeda yang sama setiap kali aku keluar.

“Kami sangat sibuk menukar suku cadang dan sasis dan sebagainya. Kami benar-benar mencoba memahami yang baik, buruk dan buruk dari setiap bagian selama beberapa hari terakhir ini.

"Jadi kita berada pada titik sekarang di mana kita harus mulai mengendarai hal yang sama dan membuatnya sangat akrab, bekerja sedikit lebih banyak pada elektronik, menemukan beberapa horse power dan kita akan baik-baik saja."

Sebagai pembanding, top speed rata-rata Miller pada hari ketigaa tes MotoGP Sepang adalah 327.8 km/jam, lebih lambat 10 km/jam dari Di Giannantonio yang menggunakan Ducati GP26.

Miller lebih cepat di simulasi Sprint dibanding Kualiifikasi

Top 6 Sprint simulations + Jack Miller, 2026 Sepang MotoGP Test.

Kurangnya pemahaman Miller dengan Yamaha V4 baru terlihat dari bagaimana kecepatannya pada lap awal simulasi Sprint Race lebih cepat dari time-attack.

"Saya cukup senang dengan itu," kata Miller dalam hal long run. “Saya memiliki dua percobaan time-attack pagi ini dan kemudian simulasi Sprint, dan melaju 0,8 detik lebih cepat di sim Sprint saya daripada yang saya lakukan pada time-attack!

“Saya sangat senang dengan sepeda di tahap akhir sim Sprint. Terutama ketika suhu permukaan menjadi panas dan hal-hal seperti itu, motor mulai bergerak. Itu tetap setia pada dirinya sendiri dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.”

Miller jadi satu-satunya pembalap Yamaha yang menyelesaikan simulasi balapan, meski melakukannya di sesi pagi saat sebagian besar rivalnya melakukan long run di sesi sore.

Pembalap Australia itu menyelesaikan lari pagi sepuluh putarannya 13,957 detik lebih lambat dari waktu Sprint sore terbaik oleh Alex Marquez (Gresini Ducati).

Untuk menempatkan defisit itu ke dalam konteks, itu akan menempatkan Miller finis kesembilan dalam Sprint Race Oktober lalu, di mana Miller finis di urutan ke-14 dan +17.601 dengan motor Inline sebelumnya.

Miller kemudian menetapkan putaran terbaiknya dari tes di sesi sore, tetapi masih hanya 0,010 detik lebih baik dari putaran Sprint pembukaannya.

Dengan Quartararo absen pada dua hari terakhir tes Sepang karena cedera jari, Alex Rins adalah pembalap tercepat di antara pembalap Yamaha, di urutan ke-12 dan 1,178 detik di belakang Alex Marquez.

Status konsesi D Yamaha berarti mereka dapat merombak desain mesin sesuai kebutuhan untuk memperbaiki kesalahan apa pun, jika tidak diselesaikan pada akhir tes, dan juga dapat mengatur tes privat dengan pembalap mereka untuk menebus waktu trek yang hilang.

Tes pra-musim terakhir MotoGP berlangsung di Buriram pada tanggal 21-22 Februari.