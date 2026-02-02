FOTO: Aero Depan Yamaha V4 Dicoba di Shakedown Sepang

Setelah memulai Shakedown Sepang dengan model tri-plane, sayap baru Yamaha V4 akhirnya tampil untuk pertama kalinya pada hari terakhir tes.

Sayap depan baru - yang kini mengikuti tren persegi panjang seperti rival, dan muncul pada motor peluncuran tim baru-baru ini - kini telah terlihat di trek bersama duet Monster Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins, Jack Miller dari Pramac, dan pembalap tes Andrea Dovizioso.

Dovi juga memasang tabung pitot di bagian depan motornya, seperti terlihat pada gambar di atas.

"Kami mencoba konsep [sayap depan] serupa pada motor [Inline] sebelumnya, tetapi karena dimensi dan lebar motor [yang meningkat], itu kurang efektif dibandingkan dengan sayap tiga bidang," ujar Team Director Monster Yamaha Massimo Meregalli kepada Crash.net pada peluncuran tim di Jakarta.

“Dengan V4 baru, kami menemukan di terowongan angin bahwa paket aerodinamis ini bekerja jauh lebih baik.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Fabio Quartararo, new Yamaha front wing, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic: Gold&Goose).

Alex Rins, new Yamaha wing, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic: Gold&Goose).

Jack Miller, new Yamaha wing, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic Gold&Goose)

Satu-satunya pembalap Yamaha yang belum terlihat mencoba sayap depan baru adalah rookie Toprak Razgatlioglu, yang juga tidak memasang aerodinamika jok belakang minggu ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mungkin Razgatlioglu, yang datang ke MotoGP sebagai juara WorldSBK tiga kali, lebih suka merasakan banyak pergerakan di bagian belakang saat mempelajari M1, saat pembalap Yamaha lain memakai setelan sayap lengkap di buritan motor.

Toprak Razgatlioglu, no rear aero, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic Gold&Goose)

Fabio Quartararo, rear aero, Sepang MotoGP Shakedown Test (pic Gold&Goose)

Selain aerodinamika belakang Yamaha, sayap depan M1 gaya tri-plane juga terlihat pada motor Quartararo di gambar di atas.

Quartararo jadi pembalap tercepat Yamaha di tes Shakedown, meski terpaut 0,517 detik dari pembalap tes Honda Aleix Espargaro di puncak timesheets.

Article continues below ADVERTISEMENT