Tak Lagi Jadi Keluhan, Di Giannantonio Puji Perbaikan Front-End Ducati

Fabio di Giannantonio menyelesikan tes MotoGP Sepang di posisi ketiga meski belum mencoba “paket lengkap” pilihannya untuk GP26 selama tiga hari tes Malaysia.

Meski terus mencoba berbagai komponen dan setup berbeda selama tiga hari tes, Diggia secara konsisten memiliki feeling yang bagus dengan bagian depan.

"Saya sangat senang dengan tiga hari tes ini karena saya pikir kecepatannya selalu ada, dan feeling itu juga," katanya.

“Saya senang karena saya tidak memiliki putaran lambat di setiap jenis lari yang kami lakukan.

“Saya mencoba banyak, banyak hal di sisi setup dan komponen baru untuk sasis, untuk aero.

“Sayang sekali dengan hujan kemarin karena kami membutuhkan beberapa run lagi untuk menyelesaikan paket penuh.

"Saya pikir di Thailand kita akan melihat paket lengkapnya bersama-sama."

Fabio di Giannantonio, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Waktu tercepat Di Giannantonio pada tes Sepang adalah 1 menit 56,875 detik pada sesi pagi hari ketiga, kemudian membukukan 1 menit 57.093 di sore harinya.

“Kami mencoba sesuatu dalam serangan waktu di sore hari untuk mencoba meningkatkan, tetapi justru sebaliknya. Saya masih melakukan '57.0, ini adalah putaran yang bagus. Tapi itu bukan dengan paket terbaik untuk kami.”

Setelah berjuang dengan konsistensi feeling depan dengan GP25, yang menurut penuturannya bisa berubah secara dramatis dari satu sesi ke sesi berikutnya, Diggia mengatakan GP26 lebih mudah diprediksi.

"Masalah terbesar bagi saya adalah menemukan konsistensi dalam perasaan dari depan," dia menegaskan.

"Dan di sini, kurang lebih dengan semua [perubahan] yang telah kami buat, bagian depan terasa baik, jadi itu sudah menjadi peningkatan yang baik."

Pertanyaan besarnya sekarang apakah prediktabilitas itu akan berlanjut ke ujian akhir di Buriram akhir bulan ini.

“Mari kita lihat apakah kita bisa mengulanginya dalam kondisi lain di Thailand. Itulah kuncinya,” kata di Giannantonio.

Tetapi orang Italia itu bersikeras bahwa tingkat cengkeraman yang tinggi di akhir tes Sepang masih 'realistis'.

“Tingkat grip di Malaysia selalu bagus, dan kemudian menjadi sangat bagus [pada akhir pekan balapan]. Jadi kondisi trek [pada tes] masih dalam kisaran yang dapat Anda pahami apa yang Anda coba.”