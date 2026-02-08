Tak Lagi Jadi Keluhan, Di Giannantonio Puji Perbaikan Front-End Ducati

Meski baru satu tes, Fabio Di Giannantonio sudah merasakan peningkatan positif dari titik lemah Ducati tahun lalu.

Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Fabio di Giannantonio menyelesikan tes MotoGP Sepang di posisi ketiga meski belum mencoba “paket lengkap” pilihannya untuk GP26 selama tiga hari tes Malaysia.

Meski terus mencoba berbagai komponen dan setup berbeda selama tiga hari tes, Diggia secara konsisten memiliki feeling yang bagus dengan bagian depan.

"Saya sangat senang dengan tiga hari tes ini karena saya pikir kecepatannya selalu ada, dan feeling itu juga," katanya.

“Saya senang karena saya tidak memiliki putaran lambat di setiap jenis lari yang kami lakukan.

“Saya mencoba banyak, banyak hal di sisi setup dan komponen baru untuk sasis, untuk aero.

“Sayang sekali dengan hujan kemarin karena kami membutuhkan beberapa run lagi untuk menyelesaikan paket penuh.

"Saya pikir di Thailand kita akan melihat paket lengkapnya bersama-sama."

Fabio di Giannantonio, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).
Fabio di Giannantonio, 2026 Sepang MotoGP Test (Gold&Goose).

Waktu tercepat Di Giannantonio pada tes Sepang adalah 1 menit 56,875 detik pada sesi pagi hari ketiga, kemudian membukukan 1 menit 57.093 di sore harinya.

“Kami mencoba sesuatu dalam serangan waktu di sore hari untuk mencoba meningkatkan, tetapi justru sebaliknya. Saya masih melakukan '57.0, ini adalah putaran yang bagus. Tapi itu bukan dengan paket terbaik untuk kami.”

Setelah berjuang dengan konsistensi feeling depan dengan GP25, yang menurut penuturannya bisa berubah secara dramatis dari satu sesi ke sesi berikutnya, Diggia mengatakan GP26 lebih mudah diprediksi.

"Masalah terbesar bagi saya adalah menemukan konsistensi dalam perasaan dari depan," dia menegaskan.

"Dan di sini, kurang lebih dengan semua [perubahan] yang telah kami buat, bagian depan terasa baik, jadi itu sudah menjadi peningkatan yang baik."

Pertanyaan besarnya sekarang apakah prediktabilitas itu akan berlanjut ke ujian akhir di Buriram akhir bulan ini.

“Mari kita lihat apakah kita bisa mengulanginya dalam kondisi lain di Thailand. Itulah kuncinya,” kata di Giannantonio.

Tetapi orang Italia itu bersikeras bahwa tingkat cengkeraman yang tinggi di akhir tes Sepang masih 'realistis'.

“Tingkat grip di Malaysia selalu bagus, dan kemudian menjadi sangat bagus [pada akhir pekan balapan]. Jadi kondisi trek [pada tes] masih dalam kisaran yang dapat Anda pahami apa yang Anda coba.”

In this article

Tak Lagi Jadi Keluhan, Di Giannantonio Puji Perbaikan Front-End Ducati
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Valentino Rossi Bergabung dengan Pembalap VR46 Trackday di Mandalika
28/01/26
Francesco Bagnaia's Panigale ready for VR46's Mandalika training trip (@VR46RidersAcademyOfficial)
MotoGP News
Marquez dan Bagnaia Mendukung Aturan Restart Baru di MotoGP
25/01/26
Marc Marquez, crash, 2025 Austrian MotoGP.
MotoGP News
Dall'Igna: Tidak Semua Bagian Mesin MotoGP Dibekukan di 2026
23/01/26
Gigi Dall’Igna, 2026 Ducati MotoGP launch.
MotoGP News
Marc Marquez Memetakan Rivalnya untuk Musim 2026
22/01/26
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, MotoGP 2025.
MotoGP News
Ducati Dukung Bagnaia untuk Bangkit di MotoGP 2026
20/01/26
Francesco Bagnaia, 2026 Ducati launch.
MotoGP News
Marc Marquez Tak Mau Ikut Campur dalam Keputusan Rekan Setim Ducati
20/01/26
Francesco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Ducati launch.